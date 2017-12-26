愛他，就不要餵他？── 談「移轉謬論」

文：阿波 Po the Panda

如果我無條件地將一筆錢送給你，一定是我損失而你獲利嗎？不一定，情況可能會反過來。這不是「施比受更有福」之類的深奧哲理，而是經濟學。

「移轉（Transfer）」在經濟學中有相當長的歷史。廣義來說，當資源或財富從社會中的某個群體（或個人），重分配給另一個群體（或個人） 手中時，就稱為移轉。在經濟學研究中，移轉一詞通常特指「無償」或「無條件」的資源重新配置。

以國內經濟而言，政府對富人課稅發放給窮人，是一種移轉；政府要求年輕人繳交年金，並發放給老人，也是一種移轉。以全球經濟而言，二戰後戰敗國對戰勝國的鉅額賠償，以及世界銀行、國際貨幣基金（IMF） 等組織的經濟援助，此兩者是近代規模最大的國際移轉。

移轉多有個共通目的：將資源與財富，從較富裕或強勢的群體，轉移給較貧窮或較弱勢的群體，言下之意，就是希望幫助較弱勢的一方。直覺來看，理當是接受移轉的一方獲益，而無償給與的一方損失，但部分經濟學家卻提出了不同的故事，這個故事真實與否，至今仍待驗證，但它道盡了「價格」的重要角色。

移轉謬論（Transfer Paradox）？

移轉的直接影響，是接受者的資源增加，而另一方的資源減少，一般稱為「財富效果」。這點非常直覺，也是政府等許多組織提出移轉政策的目的。但移轉卻有另一項間接的影響──「價格」。

經濟學藉由對人類行為的理解，剖析社會現象。當資源在兩個群體間移轉後，雙方並非各過各的互不相干，他們都是市場的參與者。資源的改變會影響人們的生產、消費、勞動、投資等行為。當參與移轉的兩個群體在整個經濟體中佔有一定規模時，移轉可能影響市場供需，進而改變價格，最終的市場不一定對接受方有利。

舉個最簡化的例子， 皮卡丘和小火龍各自擁有（或生產） 一些商品，並相互交易，此時小智介入，要求皮卡丘將一筆錢無條件地贈送給小火龍，之後會發生什麼事？直接的財富效果使得皮卡丘變得較窮，小火龍變得較富有。

但資源並非移轉後就靜止不動，而仍會透過交易在兩人間流動。小火龍因財富增加而提升了購買的需求，他願意付出更高的價格來購買皮卡丘手上的東西；反之， 皮卡丘對小火龍商品的需求也下降。最終， 皮卡丘能用更高的價格賣出手上的商品，而小火龍手上商品則相對貶值，市場自動將資源反向移轉回皮卡丘的手中，這便是價格（供需） 調整的效果。

當價格效果大過所得效果時，便出現「移轉謬論」，移轉反而對接受的一方不利。

這個天真的例子有兩個問題：

（1） 市場會反向重分配沒錯，但價格的反應來自財富的變動，通常情況下，價格的影響並不會超過原先的財富移轉。

（2） 現實社會並非兩人世界，任何一群體對供需的影響很難這麼大。因此，文獻中也指出「移轉謬論」只有特殊的情形下才會出現，大多數的移轉中，仍是接受方獲利。

總歸來說，「移轉謬論」幾乎不可能發生，必須接受與轉讓的雙方都大到能影響市場供需，再者，雙方的行為對價格的反應必須非常敏感，甚至反應過度，才有可能發生這類現象。而實證上，這種狀態幾乎不可能出現。

那為什麼我要跟讀者們分享這套理論呢？

儘管「移轉謬論」本身並不常見，但它仍帶給我們重要的啟示：如果忽略價格與市場，我們很容易高估移轉的效果。移轉政策有很高的執行成本，且更深一層，移轉是政府或特定組織對財產權的干預，本身帶有極高的社會成本。如果忽略的市場角色，付出了大量的成本，卻帶來相當有限的效果，整體而言，可能得不償失。

延伸閱讀：對富人課稅的正義夢？

本文經白經濟TalkEcon授權刊登，原文發表於此

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