政院通過「學位授予法」，體育奪牌可抵博士論文、大學念一半有「副學士」學位

行行出狀元，但行行都可以拿博士嗎？行政院會今（26）日通過《學位授予法》修正草案，將放寬取得碩博士學位條件。未來想拿博士，除了撰寫學位論文，藝術、應用科技類、體育運動類，都能以作品、成就證明連同書面報告或技術報告代替。法案後續送立院審議，如通過後，拿奧運金牌的體育選手，也可獲博士學位。

（中央社）依據《學位授予法》修正草案，目前碩士學位已開放藝術類與應用科技類，可用作品、成就證明連同技術報告或書面報告代替學位論文，修法後將開放「體育運動類」，也可適用。



在專業實務類方面，碩士論文也將可用專業實務報告代替。博士學位則擬開放藝術類、應用科技類及體育運動類，論文得以作品、成就證明連同書面報告或以技術報告代替。



教育部次長姚立德中午出席院會後記者會，他舉例指出，例如體育運動類的碩博士學位，未來學生若有獲得奧運獎牌，就可視為成就證明，加上書面報告，通過審查後即可取得學位，不用撰寫學位論文。



姚立德說，在應用科技類方面，以前工程相關科系，畢業時都要發表SCI論文與碩博士論文，計算點數才能畢業、取得PHD學位。但先進國家已實施多年另外授予Doctor of Engineering（工程學博士）學位制度，例如在產業界研發出關鍵技術，加上書面報告，不用學位論文，一樣可獲得學位，這次修法就是納入此一制度。

Photo credit: 行政院提供

修正草案規定，本次修法重點還包括鬆綁學位名稱由學校自訂、開放學生跨級或跨校修讀雙主修或輔系；為鼓勵學生修讀跨域課程，草案也打破系所藩籬，鬆綁大學招生和授予學位，學生可彈性在院、系、學位學程間修課，並依修讀課程授予學士學位，不受限於學生原入學的系所規範。

例如某學生考進「電機系」，不過因為曾跨系修讀學分或修讀人工AI智慧學程，最後可能取得「電資學院」或「人工AI智慧學程」的畢業證書。修法也放寬讓碩博士學生到大學輔修，鼓勵學生跨領域學習，培養符合社會需求的跨域T型人才。



另外，為鼓勵學生先就業，獲得一定社會經驗後，再回到校園繼續進修，草案也規定，產學合作專班4年制的學生，未來修完2年學分後，就可得到「副學士」學位，工作後一段時間，再回到學校把剩下的2年修完，取得「學士」學位。

姚立德表示，這次修法最大的進步，是放寬休學年限，姚次長說，過去休學2年後就要復學，否則無法保留學籍，修法則大幅放寬2年的限制，學生未來可以在符合規定下，重回學校完成學業後，仍然可以獲得學士學位，希望鼓勵學生就學期間可以先前進職場工作。

行政院長賴清德表示，為建構更具彈性及多元的高等教育學制，提升我國際競爭力，並鼓勵高教發展多元特色、落實教學創新及提升教育品質，適度鬆綁「學位授予法」的學位授予方式實有其必要。該案送請立法院審議後，請教育部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

►《學位授予法》修正草案

大學還沒讀完想先去工作？可先拿「副學士」學位

〔以下文字原刊於2017年11月30日〕

（中央社）教育部部務會報通過《學位授予法》修正草案，未來放寬專業實務碩士，可用報告替代學位論文。

教育部高教司長李彥儀當時表示，現在很多大學碩士班是和業界緊密合作，由業界丟出一個實務問題，師生一起找出解決方法。過去學生想要拿到碩士學位，還是得把成果寫成論文，修法後就能用專業實務報告替代。

另外，除了原本的藝術類、應用科技類碩、博士班外，未來也開放體育類碩、博士班，可用技術報告、作品、成就證明等取代學位論文。

李彥儀舉例，獲得奧運金牌的運動員，成就已達一定水準，就不一定要用論文判定他的資格。但該修的課還是要修完，學校仍要把關。

而經教育部核定的「產學合作專班」，未來可以先修兩年課程，授予「副學士」學位，讓學生先到業界工作，一段時間後再回到學校把剩下的兩年修完，取得「學士」學位。

學士班應屆畢業生逕讀博士班（學逕博），過去如果沒通過資格考、學位論文審查等，就只有學士學歷。修法後開放學校在一定的把關下，可改授予碩士學位。

《聯合報》報導，李彥儀還表示，目前許多學校的必修學分太多，有的學生要修到200多個學分，未來將打破傳統，讓學生可以於自校或他校雙主修或輔系。目前台大、台師大、台科大等有跨校聯盟（最早的是台聯大系統），學生可互相選課，未來將擴大鬆綁，即使沒有聯盟也可以互修，最後授予的學位仍是本校，另外加註修習的是哪校的課程。

教育部部長潘文忠在部務會報致詞時指出，以往學生進入某一系所後，不管喜不喜歡，只能想辦法畢業，希望此次修訂可以推動學院實體化，促進跨領域學習。潘表示，藝術、體育等強調實作發展的科系，技術表現或報告都能取得學位，讓高教更多元發展，普大、科大、體育、藝術走出特色。

《中國時報》報導，潘文忠表示，這樣的修法將扭轉目前台灣高等教育以學術為導向的現況，朝向多元發展，也讓技職或藝術、體育類領域可以創造出更多特色來。

《公視》報導，國內第一所實施「免論文畢業」的碩士班，是國家教育院和台東大學合作開辦的「國語文補救教學碩士在職專班」，畢業門檻是要具備有效的補救教學技能，提昇學習落差。

台東大學校長劉金源當時表示，「我們寫的學術論文的方式，不是在傳統作法，但是還是會有一個研究成果。」台東大學數媒文教系教授陳淑麗也說，學生畢業不寫碩士論文，他們可以做專題，然後累積實務知識。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜