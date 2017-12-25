30歲，職業女性的分歧點──寫給在日本的妳

文：Sandy Su（Sandy Su’s Recruitment Note, Facebook: Sandy Su Global Career Expert）

在日本的就業市場當中，許多的案例裡，我們可以明確的感受到女性的弱勢存在。今天想就日本女性職場的分歧點，來一段屬於女人間的心裡話。

在不同的職場當中，每位女性工作者都會遇到最現實的問題：是該選擇結婚相夫教子？或是在職場闖出自己的一片天下？

2017全球婦女高峰會（Global Summit of Women）日本成為注目的焦點

日本在世界經濟論壇中，2016年被列為全球性別差距指數中名列第111位，2017年3月，它在190個國家的「世界婦女階級分類」指數中排名第165位。在今年2017年全球婦女高峰會，日本國家的女性的工作活躍狀況，全球表現的排名，在其他國家的眼中，大家一致表示，排名數字令人非常失望。

日本總理安倍晉三除了曾提出安倍經濟學外，也曾說過要使日本成為一個女性閃耀的國家。女性執政者雖由2012年上任後至2014年當中一度內閣成員增加至五位，但歷經四次的內閣改組後如今最新的11月公佈二十名席位當中只剩下二位。這使得日本國民看在眼裡，這樣的社會環境如何真正成功改革，成為日本女性活躍的工作社會？

30歲的分岔路

圖片來源：作者提供

對Career woman來說，30歲是一個尷尬的年齡。面對好不容易累積的工作經驗，與可能升遷的機會，都會害怕若是選擇結婚生子，將會失去努力的一切。

就算婚後男方希望女孩的選擇先以工作為主，但是否生育、年齡、事業、考慮未來兒子成年時自己的歲數比對，也會造成了雙方必須共同面對的課題。

尤其在日本，職涯的舞台幾乎都是被男性所佔領。在職場上打拼的女孩們擔心的是，一旦選擇結婚，緊接著就是面臨是否育嬰的選擇題，若選擇生兒育女再準備回職場，這當中加起來也約3年時間。當自己再次在回到職場時，可能就不會再有自己的位置，。這也是日本近年來越來越多人選擇成為單身貴族，甚至是少子化的主因之一。

30歲的轉職焦慮

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除此之外，28至30歲，普遍來說是第一份工作的轉職黃金時期，很多女性擔心企業端會透過不敏感的方式打聽是否已經有安定的結婚生活、育兒問題以及未來規劃，因而出現徬不安徨與焦慮。走入家庭與否，也並非只考慮結婚當下的結婚假，而是關於自己未來的決定。夫妻間的工作平衡、自己對未來的追求是如何，只有自己最清楚。從事國際人資工作以來，很多來自不同國家的女性求職者，都提出了30歲的職場焦慮問題，因為害怕而不敢亂下決定。尤其在日本的職場環境中，這樣的問題確實是深刻的存在著。

其實認清自己要什麼最重要

如果想要有好的職場發展，可以多參考注重女性工作能力的企業，近期許多公司都有公開社內的男女比例、未婚及己婚比例的數據，這方面皆可以透過企業網站、甚至透過現在既有公司或集團的人事獲得具體的數字與相談。

日本少子化的衝擊，如何使得產後女性重新回到職場、企業的育兒假、產假、甚至對產後復職的女性同仁提供彈性請假的福利等，日本的企業也正在積極的改變這種狀態。

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掌握自我優勢，於女性弱勢的市場中發揮專長

清楚自己要的是什麼後，就是得掌握自我優勢。不分男女，做夢與追夢的差別，就是空想與實踐。你在職場當中的優勢，就是自我職涯規劃的準備。是日子過一天是一天？還是明白自己想要想學、一步一步地在公司建立起自己的專業形象？

日本人才不足的危機＋女性活躍舞台的不足

日本面臨人才流失的危機問題，加上多數日本國內企業又沒有讓女性人才發揮的好舞台，導致許多優秀的留學子女們，寧可選擇留在異鄉發展而不願回到日本。

在面對國際競爭上的壓力，諸多大規模企業開始意識到國際地位危機感，政府方面則是積極提倡增加女性友善工作環境。很多在日本企業以國際企業為首，想要藉由職場的多樣性以及女性能貢獻的經濟產值來增加企業更大的效益，因此這些企業開始透過客製課程例如EMERGING LEADERS BOOTCAMPS（女性領導訓練營）作為改革的第一步。以下僅介紹其中之一的The Dream Collective。

The Dream Collective ─ EMERGING LEADERS BOOTCAMPS（女性領導訓練營）

The Dream Collective是ㄧ家以職場女性為主的相關平台，提供訓練營的方式，引導開發女性的領導能力。目前在日的企業如四大會計事務所的資誠KPMG，聯合利華Uneliever，資生堂SHISEIDO都積極報名參與。在這些大型企業的領頭羊的作風之下，帶領採取相關改革對策，希望可以替日本企業代來一股重視女性工作能力的潮流。

圖片來源：The Dream Collective 官方網站

總結

女性若要在日本職場中能夠充分發揮，必須多做功課，於面試前透過搜尋與深入了解，鎖定看重女性能力的企業環境，並認清自己的是什麼，聆聽自己內心的聲音，來減少30歲分歧點的焦慮，為自己在日本職場當中開闢新的職涯路。

參考文獻：

本文經日本.職場.生活.趨勢授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航