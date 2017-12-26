【Campus】人生何其難：《政大厭世陣線》專訪

這個世界討厭我，我為什麼不能討厭世界？

此次接受邀請的為《政大厭世陣線》的創辦人「木柵林先生」與小編之一「今晚打老虎」。他們倆人目前還不願意過度暴露身分，於是選擇匿名受訪，並各自想出自己別具特色的化名。「木柵林先生」純粹是由住的地方與姓氏結合而生；「今晚打老虎」則是其突然想到，且覺得好玩，而這兩個化名——與《政大厭世陣線》相同——都有著很隨性的色彩。

受訪的過程中，木柵林先生本人十分具親和力、言談也不失幽默，而今晚打老虎則比較不苟言笑， 不同於木柵林先生的率直，乍看之下今晚打老虎是一個內斂的人，但是從他的談吐和關心的事物，可以感受到他細膩的心思，和對身邊事物的關懷。

令人厭世的馬拉松人生

木柵林先生提起創立的過程時，他自嘲說：「因為我覺得那時的人生真是太靠北了，所以想要來開個粉絲專頁。」那時的他，剛升上大四便面臨各方面接踵而至的壓力，如選課同時，他為準時畢業，也須計算達畢業門檻所需的學分數，以及自己即將出社會，或是選擇繼續就讀研究所等等。諸如此類的煩惱，使他因此對生活感到徬徨。

於是在那樣徬徨的大四，上學期期中考前的某天下午，木柵林先生就這樣臨時起意地決定成立《政大厭世陣線》。那時為了此事，他便在自己的臉書上發文，邀請了幾位好友一同擔任小編。跟其他部分小編一樣，今晚打老虎當時也在底下留言回覆，表示「好，我要加入」，後過沒多久就被加進小編群了，「我事前只知道專頁的主題是厭世，看到覺得滿好玩，也不知道他是認真的」他這麼說。

之後木柵林先生又請一位朋友設計專頁封面，粉專便開始運作。在如此隨意與臨時的創建下，意外地於短短一年就得到三萬七千個讚，在網路上大受歡迎。回憶著那時候的點點滴滴，他微笑著說：「明明大家都很忙啊，但還是有人抽出時間做封面設計。」在這麼多的因緣際會下，《政大厭世陣線》就這樣出現了。

而目前近四萬讚數的粉專上，其實或許很多人都沒發現，《政大厭世陣線》在臉書的經營分類，不是「社群」更不是「節目」，而是「體育賽事」。「Life is not a sprint, it’s a Marathon.（人生不是一場短跑，而是一場長途的馬拉松。）」提起選擇類型的原因，木柵林先生說了這句話。他表示，自己對這句諺語很有感觸，他更苦笑著說：「雖然大家都這麼說，但實際上人生就是一場要用短跑的態度，來跑馬拉松。」

木柵林先生坦言，創立之初並沒有在意是不是會獲得廣大回響，只是單純想書寫出自己的抱怨。他說小編們並不是非常在乎有多少個讚，一切的經營都很隨意。而去年木柵林先生在政大音樂節接受採訪時，曾在影片中表示「多一千個讚會哭兩個小時。」對於當時的說法，他攤開雙手笑著回應：「是因為訪問者已經架起攝影機，所以就要鬧一下啊。」意外地流露出林先生愛開玩笑的個性。

「只要有人發文他就會繼續經營下去啊。」當問到《政大厭世陣線》的下一步時，今晚打老虎不假思索地回答。而木柵林先生則再次強調「這不是一個這麼認真的事情」，如果真的找不到人，也不一定非要傳承下去。他更笑稱，其實可以把這些厭世陣線的三萬多個粉絲轉讓、或賣出去給下一個同樣以「政大」為主的專頁。

木柵林先生的「厭世」堅持

之所以《政大厭世陣線》不以如《黑特政大》的匿名投稿形式來經營，是因為木柵林先生認為「說話是要負責的」。陣線專頁上的文章，全都是由小編撰寫，因為他覺得「如果匿名，貼文的內容只剩抱怨、無法對話，對事情也沒有幫助。」

如同木柵林先生對經營粉專的堅持，他在社群網站認識的朋友高毅心，也形容木柵林先生實際上是位正直的人。她甚至也提到，對他的第一印象其實是有點愛開黃腔，「但不是騷擾別人啦，是很會自我調侃那種。」她如此解釋道。

她進一步形容，木柵林先生本人其實是個也不會佔別人便宜，比較冷靜、不擅長安慰、有點輕微潔癖的人。「《厭世陣線》開始之後，他自己臉書也會分享貼文，那時候就知道他是小編了，畢竟也很符合他的風格。」高毅心這麼說。她坦承地表示，自己對木柵林先生其實很是佩服，因為他的文字能夠抓住現在年輕人的胃口 。而高毅心這般的形容，也恰好解釋為何《政大厭世陣線》能成功引起大學生關注。

今晚打老虎：厭世來自不合理之處

談到對木柵林先生與今晚打老虎對彼此的第一印象，木柵林先生憶起他們初次相識的那個晚上，彼此都喝得爛醉，所以當下沒有什麼印象。經過日後的相處，木柵林先生覺得今晚打老虎是一個心思敏感又直率純真的人，雖然有時發文比較衝動，但小編裡面有他也很不錯。

今晚打老虎在形容自己的日常說道，他平常私下其實就常關注社會議題，例如現在正幫忙某些反迫遷的案子、或是偶爾參加勞工運動。 「整個社會一直在教我們不要抱怨，或認為某些現象其實沒什麼大不了、沒什麼不合理，所以我覺得學校很多人對於和自己相關的事情是冷漠的，我還是會期待更多學生試著去關心這些事。」提到關於實際上自己對於「厭世」標籤的看法， 今晚打老虎這麼說，他認為面對每個現象時都該思考是否真的合理。

就他的觀點，他認為《政大厭世陣線》既然有那麼多人看，某種程度上還算有一點責任。而這些「責任」，今晚打老虎表示，小編們就是把大家看似平常，實際上不合理的社會現象、或是平常很多人不敢講，但其實讓他們感受很深的事情，大聲地講出來。目的是提醒大家關心社會議題與看清現實，不是只有好笑、有趣等發洩作用。

「這些東西是本來就存在的，本來就沒有誰能夠要求我們不能講這些東西，或是我們罵這些人事物還要幫他們講好話。《厭世陣線》就是開來抱怨的，不是講什麼都要讓別人覺得好笑。」今晚打老虎十分不滿地說。「雖然是跟自己沒關係的議題，但是可能身旁的同學、認識的學弟妹因為這樣受影響了，我們可以去關心他。」提及厭世與議題，在說此話的同時，今晚打老虎流露出社運份子獨有的真切眼神。

這個專頁用意就是這樣，讓大家試著擁抱自己的黑暗面。 人生已經如此艱難，有些事情就不要拆穿。 不同小編，不同的厭世取向 在《政大厭世陣線》上，每位小編都是獨立個體，可以自由發文，也不用經過彼此同意，更不會因為發文而起衝突。事實上，除木柵林先生以及今晚打老虎外，其他小編多是木柵林先生的友人，或是由其他小編找來加入的，這樣一環連結一環地組成《政大厭世陣線》。

木柵林先生表示，因為陣線是由很多人在經營，貼文走向也會有所不同，也因此他們發文的範圍不只聚焦在生活、學業之上，還會討論社會、政治之事。「偶爾會看見《厭世陣線》好像在留言串自言自語，其實是是小編們為了一些瑣事在吵架」木柵林先生這麼笑稱。但從留言中就可看到小編們沒有真的在吵架，只是由於大家來自不同的背景，對同一件事都有不同的看法，或是單純只是彼此在開玩笑而已。

每個小編的個性都不一樣，以發文的心態來說，木柵林先生覺得發文是用來宣洩、說出口就沒事；但有些小編心理層面的狀況可能比較不佳，「不過，這個專頁用意就是這樣，讓大家試著擁抱自己的黑暗面。」

而從創立至今，也已經過一年，這一群小編中，大多人升至大三、大四，甚至畢業，已進入職場工作。關於《厭世陣線》小編人口老化的現象，木柵林先生透露，他們本來有想過用甄選的方式招募小編，但後來覺得「很麻煩、很智障」，畢竟自己本身就不是一個專業的粉專，所以就作罷，繼續沿用邀請朋友當小編的方法。

或許因為《政大厭世陣線》知名度越來越高，前陣子也有人曾經私訊厭世陣線表示想當小編，今晚打老虎則表示感到莫名其妙：「誰理你啊！」。

「別活在夢幻泡泡裡」，親臨火線回應批評

有些人會質疑《政大厭世陣線》太過黑暗，木柵林先生與今晚打老虎對此都嗤之以鼻。木柵林先生在當兵快結束，被一個學長問到類似的問題，他果斷地回答：「那是因為你太笨吧。」他認為當我們學東西（議題）久了，自然會對這類事物有一定的敏感度，看到不對的事情就會覺得不舒服。並且，《政大厭世陣線》發文的內容都是真實存在的現象，不是隨便捏造故事。

提到有人批評到「學弟妹看到厭世陣線發關於政大陰暗面的文，會不敢進政大」時，木柵林先生表示，其實自己毫不在意學弟妹們會否因此不敢來念政大，「如果他們真的把這件事看得很嚴重的話，我只能說，這就是大學生活的其中一個可能啊。你不能永遠把自己想成是最幸運的那個人」。而對此類批評，今晚打老虎則認為，有些事情諸如課程精實、學店式經營等，雖然是小事，但本來就會影響到學弟妹們想不想來政大，而若真的有人因為《政大厭世陣線》的抱怨文不來念，其實是政大自己活該。

木柵林先生表示，總要有些人來說學校的壞話。他舉例，本來聽別人說政大是個很棒的學校，可以學到很多語言、拿各種學位，直到進來了才發現：這附近只有動物園、從這裡去任何地方都要半小時以上；課不是選不到、就是擋修、不然就是和必修衝堂。他認為必須要有人願意講出事實，而非永遠讓別人活在虛假的夢幻泡泡裡。

重新定義「厭世」價值

「人生已經如此艱難，有些事情就不要拆穿。」雖然《政大厭世陣線》專頁的簡介上這麼說，但是實際上小編們還是不斷地用他們犀利、一針見血的貼文道出人生大小事。從木柵林先生與今晚打老虎等初代厭世小編起，就開始用他們敏銳的觀察與獨到的幽默感，寫出一則則對於政大、或整個社會既像諷刺又像抱怨的貼文。

透過「厭世」，把醜陋的黑暗面、沈重的議題用不同風格文字包裝，讓大家在會心一笑的同時，不再安於自己的舒適圈，也能進而去察覺其中不合理之處，起身關懷，甚至有所行動。

本文經政大學聲授權刊登，原文發表於此

責任編輯：龔郁雯

核稿編輯：楊之瑜