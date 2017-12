你累了嗎？筋疲力盡、分身乏術、難以抽身……十個「工作崩潰中」片語報你知

文:Jenny Tseng

在開始學習這些片語之前,先讓小編幫大家沖洗一下負面能量,到底為什麼老是覺得自己在瞎忙咧,讓影片告訴你解答吧。

I’m beat 累斃了

看到I’m beat.,千萬別以為是被打到的意思喔,beat在英文俚語作形容詞用,形容一個人累到「筋疲力竭」的狀態,你可以用一般的說法 I’m exhausted.,但小編個人覺得I’m beat.的表達非常傳神又口語化,值得學起來炫耀一翻。

I’ve been cleaning up my room since this morning. I’m beat!

我從早上就整理房間到現在,快累斃了。

英文常用強調副詞誇大情緒的表達,除了I’m beat.之外,還有哪些呢?把它們學起來說出powerful words。

【英文技巧】英文的誇飾法,讓你說起英文更有力量。(Extreme English!)

I’m fried 累癱

fried表面意思為「油炸的」,如fried chicken等油炸食物,另一個有趣的俚語用法,I’m fried.形容人累癱了,彷彿精力被榨乾般疲乏。

After running cross the finish line, Robert was totally fried with heart beating rapidly.

Robert 衝過終點線後,心跳加速、完全累癱。

go/fall to pieces 情緒崩潰

通常piece作量詞「塊」、「片」或名詞指「碎片」,慣用a piece of作為開頭接不可屬名詞,但這裡用來指心理狀態,當你在壓力過度、遭受重大挫折而信心受打擊時,就可以用go to pieces形容「情緒失控、精神崩潰」。

Because of her stage phobia, she went to pieces when she stood in front of the crowd.

因為有舞台恐懼症,所以當她站在人群前時就情緒失控地大崩潰。

be overwhelmed with 難以承受

overwhelm做動詞是指「壓倒、制伏」,當你受到工作、課業甚至同儕施加壓力時,那種被壓得喘不過氣的感覺就可以用be overwhelmed表達。

Jeff found himself overwhelmed with the heavy workload.

Jeff 覺得自己被繁重的工作量壓得喘不過氣來。

have a lot on one’s plate 分身乏術

小編覺得這個片語非常的有畫面,想像一下你在吃到飽自助餐廳店夾了一大盤食物,自認為食量很大,卻還超過自己負荷,是不是很具體把have a lot on one’s plate的想像表達出來呢?

I wish I could go to your pajama party, but I have a lot on my plate on Saturday night.

我多希望參加你的睡衣派對,但我這周六晚上忙到分身乏術毫無空閒。

真忙還是瞎忙?為何人們常常「很忙」?(Are We Too Busy?)

have one’s hands full 忙不過來

當你手邊有一堆待辦事項未完成,而又必須在時間內完成工作進度時,have your hands full具體形容你「應接不暇」的窘境。

A: Could you cover for me this morning? I have my hands full so I have no time going to see the dentist.

你可以幫我代今早的班嗎?我的工作行程全滿,所以沒時間去看牙醫。

B: Sure, no problem.

好的,沒問題。

還有很多職場英文用法和手、臉等身體部位相關,來看看實用職場英文片語吧。

【商用英文】六個常用的商用用語(Business English – 6 common idioms)

be tied up 忙到難以抽身

tie作動詞為「綑綁」的意思,be tied up就是「被綁住、束縛」,也可以用be occupied by something表示時間被某件事物佔滿,沒有任何空閒。

I would like to go to Maroon 5’s concert with you, but I’m all tied up at the moment.

我很樂意陪你去魔力紅的演唱會,但是那時間我行程滿檔,忙到難以抽身。

bite the dust 不支倒地

如果老闆突然增加你的工作量,又要你如期完成,這時你只能加班熬夜趕工,就可以用bite the dust形容餘力不足、超過負荷,或是公司面臨經營困難,競爭力不足生意失敗。

The start-up company has bitten the dust because of its bankruptcy.

那家新創公司因為破產而被迫倒閉。

be confronted with difficulties 遇到困難

大敵當前或有難題挑戰,就可以用使用be confronted with這個片語。

He was confronted with difficulties when he started his own business, but he never gave up and finally established a successful company.

他在開始創業時遇到很多困難,但從沒有放棄,最後終於創立了一個成功的公司。

be in deep trouble 深陷困境

這個片語很就跟字面上的意思一樣,deep很深的,陷入就用in介係詞,困境可以用difficulties替換,還有另一種說法get somebody/oneself into trouble。

If you don’t tell her the truth about breaking the neighbor’s window, you will be in deep trouble with mom.

如果你不誠實告訴媽媽打破鄰居家窗戶的事,你就會大難臨頭。

最後,小編再附上有關Work的片語,讓大家在上班日也能學得充實。

10種有關 Work的英文用詞

