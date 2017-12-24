日本王牌律師的思考訓練課：法律人都在用的「IRAC」思考法

文：伊藤真

法律人都在用的思考法──IRAC

前文提過在法律的世界中，重要的是「結論」和「根據」；而另外一件重要的事則是「IRAC」。

很多人或許對這個字感到很陌生，一直以來，這都是我在伊藤塾教授的思考方法。而且我認為這套方法不光適用於法律，在任何場合都是非常有用的。

「IRAC」是以下幾個字的第一個字母：

「I」——Issue：問題點、課題。

「R」——Rule：法規。

「A」——Application：套用。

「C」——Conclusion：結論。

明確指出是什麼「問題」，解決這個問題所需的「法規」又是什麼，然後這次事件的事實是什麼，將該事實「套用」在規則中，然後導出「結論」。

換個角度來看，就是對於課題，採用「大前提」（法規）、「小前提」（套用）和「結論」的「法律三段論法」。

比方說以Issue（問題點、問題事實）來說，就相當於「這個人應該被處以殺人罪嗎？」

Rule指的則是殺人者應受到懲罰的法律、刑法。

Application則是將殺人這件事「套用」到規則上。這麼一來，就可以得出這位被告應該受到懲罰的Conclusion（結論）。

如此這般，套用案例就比較容易了解吧。

如果套用「法律三段論法」，就有殺人必須受處罰的法規，這是大前提；然後有這位被告殺了人的具體事實，也就是小前提，然後把事實套用在法規上，就會導出這位被告應該受懲罰的結論。

在伊藤塾中，我們會徹底教育學生「讀判決文時要意識到IRAC」、「寫法律文件時要根據IRAC的原則書寫」。「法律三段論法」雖然有普及的趨勢，但在日本提倡IRAC的地方仍舊有限。所以大家如果能熟記這個原則，應該很有幫助。

從報告、發言到解決日常問題都適用的原則

養成以IRAC的思考習慣後，邏輯思考能力應該就會飛躍性成長。例如在公司向上司報告或在會議中發言時，只要遵守IRAC的原則說明，就會是具有邏輯、條理的報告。

商場上雖然沒有人明確說出這個道理，但事實上大家都理所當然地在執行IRAC。商場上解決問題的基本手法，首先就是要弄清楚問題或課題為何，然後分析現狀，考慮原因後擬定對策，這正是IRAC的循環。

舉例來說，有一個課題是「想賣出幾萬個某商品」。然而分析現狀後發現在市中心賣場並未達成目標，這是為什麼呢？要找出原因。

找出的可能原因，如店內陳列位置不對、店員教育不足、原本有進貨的店面就少等，接著謀求對策。像是針對市中心商店勤跑業務、徹底教育店員讓他們了解等對策，就是解決這個問題的結論。

此時IRAC的I就是「想賣出幾萬個某商品」。

R就是現狀分析，「在鄉村賣得好，但在市中心賣得不好」。

A則是分析造成這種現狀的原因，如「店內陳列位置不對」等。

最後的C則是「針對市中心商店勤跑業務」的解決辦法。

或者你也可以試著用IRAC的手法，向妻子提出「請增加我的零用錢」的訴求課題。

首先是I，提出問題事實：「請增加我的零用錢」。然後針對為什麼必須增加零用錢，提示由成功者的實際案例找出成功共通原則R，再試著實施A，將共通原則套用在自己微薄的零用錢上，最後再出示C。

試著說服妻子這麼捉襟見肘的零用錢無法拓展人脈，也無法投資自己，難以飛黃騰達。

雖然有時我們可能下意識地使用IRAC，但是從今天開始，讓我們明確意識到IRAC，試著據以思考、去說服別人吧。

只要有意識地執行IRAC，一定可以強化邏輯傳達的訓練。

相關書摘 ►日本王牌律師的思考訓練課：哲學家蘇格拉底和小孩子的共同點

書籍介紹

本文摘錄自《日本王牌律師的七門邏輯思考與說服傳達課：從整理思緒、精準表達到解決人生大小問題，一生都受用的思考訓練》，商周出版

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作者：伊藤真

譯者：李貞慧

想要在資訊及選擇超載的時代中生存——「思考」是你唯一的武器！

創下日本二十年來司法考試合格率第一、日本王牌律師及講師伊藤真：「我的工作就是思考！」現今擁有豐富的知識已經不是優勢，重要的是——如何利用這些知識、進行思考。但，從小到大沒有人教過我們。因此，他特地將法律人用來邏輯思考、說服傳達的技術，化為任何人都可以實踐的七門「思考訓練課」。讓你不再「想不出來」、「選不出來」、「答不出來」，在零正解的世界，創造你最強大的決斷武器！

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Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：彭振宣