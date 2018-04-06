【克蘇魯神話】「未知」才是真正的恐怖：一篇搞懂克蘇魯神話

前言

最近我在玩的一款手遊要改版，主題是「克蘇魯神話」。許多讀者又私訊問我說有沒有關於克蘇魯神話的介紹？在了解克蘇魯神話之前，必須先知道，由於克蘇魯神話是一群作者集體創作出來的幻想虛擬產物，因此根本就沒什麼「對與錯」。

除了幾個知名度比較高的神有粉絲幻想出的經典造型以外，其他的就只是個名字。這麼說你可能還是不能理解，舉例來說，今天我寫一篇故事，內容闡述有頭巴哥犬造型的邪惡生物，名字叫做「胖弟」。他擁有心控所有生者的能力，台灣人之所以會選蔡英文當總統就是受到這頭巴哥犬的呢喃催眠。好，接著我聲稱他屬於克蘇魯神話之一，這頭胖弟其實是克蘇魯的小弟。「克蘇魯體系內就多一篇故事了，胖弟就成了巴哥造型的心控魔神。」

所以無論是Marvel還是DC，只要他們聲稱他們的故事屬於克蘇魯神話，口頭或書面上留下任何形式的承認。恭喜！克蘇魯的世界裡就有蝙蝠俠與蜘蛛人了。所以在討論區內我看到有些人對手遊的克蘇魯神祇造型表示不符合原著，我不認同，因為克蘇魯神話沒有所謂的原著。

愛手藝與羅伯特

很多有在線上看過一些關於克蘇魯神話影片的朋友應該多少聽過「洛夫克拉夫特」的名字，洛夫克發夫特的原文是「Love Craft」，因此大陸的鄉民與奇幻讀者比較習慣稱呼他為「愛手藝」先生。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ CC BY-SA 3.0 《克蘇魯的呼喚》作者Howard Phillips Lovecraft與他筆下的角色

對！沒錯，能夠有克蘇魯神話，起源是他。但事實上，在他的幾篇短篇著作中，真正有「描寫」到的知名克蘇魯神話人物只有兩個：其一就是鼎鼎大名的「克蘇魯」；其二則是全知神—「尤格・索托斯」。至於其他比較有名的如「阿薩托斯」、「奈亞子」幾乎都只出現在故事裡的路人書信中的一兩句話。（註：奈亞子是日本動漫裡的萌系克蘇魯神話作品。他的本名是「奈亞拉托提普」。儘管我很喜歡神話故事，這個名稱我卻從來背不下來，反正，我們就叫他奈亞子吧。）

至於其他更冷門的角色，例如神魔之塔這次要改版的「道羅斯」、「格赫羅斯」⋯⋯等，根本不是愛手藝本人寫的。這些二線、三線角色都出於愛手藝死後各路作家的創作。而對我來說，克蘇魯神話真正的起源作者應該是羅伯特・錢伯斯（Robert ・Chambers），他最有名的短篇小說集叫做《黃衣之王》，我找不到中文版，不過有興趣的朋友可以從google play上找到《the king in yellow》的英文版。這本19世紀末短篇小說影響至今所有你想像得到的恐懼創作，因為它替「恐怖」樹立了一個簡短的定義：

未知

真正的恐怖不是張牙舞爪的巨獸。巨獸再厲害，我拿槍打得過了吧？就算槍殺不了，我還有飛機坦克與大砲。但未知呢？未知才是最可怕的。你連對方長怎樣都不知道，怎麼跟人玩？這本黃衣之王也是首先使用恐懼小說界最牛逼的形容詞：「無可名狀的（unspeakable）」後來愛手藝受到他的啟蒙，將黃衣之王的概念融入他的小說內。

愛手藝本人的創作我不敢說全看過，但對岸翻譯過的克蘇魯神話幾乎多多少少都翻了一下。老實說，愛手藝的故事真的相當無聊。除了代表作—《克蘇魯的呼喚》以外，其他都很像憂鬱患者或精神病患在發的FB廢文。例如在《烏薩之貓》這則故事裡，內容就一個鎮上兩派人互相殺貓的故事，合理懷疑那陣子得憂鬱症的愛手藝看貓不爽如此而已。

但愛手藝之所以能受到那麼多人的吹捧，原因就一個，因為他在人類文學史上，首先替「神明」做了既合理又合邏輯，同時，也令眾人感到毛骨悚然的註解：「人類跟宇宙比起來毫無意義，如果真的有神的話，根本不可能幫助如此渺小的人類，除非⋯⋯他們懷有惡意。」

《牠》美商華納兄弟發行

想像你是一個活在1900年的歐美青年，如果你覺得這段話合理，那麼上教堂做禮拜的時候，望向位於前方的耶穌基督，聽著神父或牧師跟你講神愛世人，你會想到什麼？前面說過，愛手藝的故事平平，因此這個駭人的概念於他生前沒有紅過；但在他死後，許多作者受到這個概念的啟蒙，開創一個又一個的恐怖故事，例如前陣子最紅的《牠》很明顯就有克蘇魯神話的影子在。

但我知道，如果這篇文就寫到這邊，你一定還是不滿意，因為你會點開這篇文，應該是好奇到底什麼是「阿薩托斯」、「奈亞拉托提普」、「尤格・索托斯」？如果你真的死腦筋想大致了解他們到底是什麼，底下是肉雞對於這些神的想像，你可以有屬於你自己的想像，好比說對你來而言，勞動部長美珠姐跟魔神一樣，阿薩托斯就可以是美珠姐的造型。

克蘇魯神話的陣營分歧

克蘇魯神話能在歐美鄉民的心中佔據一塊無法撼動的地位，桌遊可說是功不可沒。往後阿宅們在討論的陣營分歧，大致上，都是桌遊公司搞出來的。我們能將克蘇魯的眾神分為三大類：

外神（Outer Gods）。 舊日支配者（Great Old Ones / Other Ones）。 舊神（Elder Gods）。

我不知道這三個翻譯最初是誰翻的，但我覺得實在很糟糕，既不信，又不達，也不雅，還非常容易混淆。那為了讓讀者用最快的速度熟悉，我會這樣翻：（本文都會用我翻的為主，因為我覺得原本的翻譯極爛）

宇宙級邪神＝外神。 星球級邪神＝舊日支配者。 地球古神＝舊神。

既然大家都地球人，以人類的觀點而言去看這三者的話，你只要知道：地球古神就是邪神們還未侵略前居住在地球的眾神，這些神的特點是參考很有名的人類文明神話，例如埃及的貓女神、希臘的睡之神與凱爾特的海神。在許多作品裡，這些地球古神被星球級邪神或擊敗，或屠殺、或驅逐。總而言之，以20世紀後的時間線來看，地球都淪落星球級邪神的掌控之中。

至於「星球級邪神」與「宇宙級邪神」的差異就是字面上的意思，一般來說，宇宙級都是毀天滅地型的，例如張開眼就能吞噬宇宙，或者擁有什麼全知全能的力量，又或者本身代表宇宙間所有繁衍化育的原力。就因為他們的等級凌駕於星球，處在地球之外，故稱為「外神」。

星球級也是後代讀者自己強加的設定，最初愛手藝並沒這麼稱呼。只是任何時代的鄉民都喜歡區分強弱，因此同樣都邪神，比較弱的，會被禁錮在星球，沒有揮揮衣袖就毀滅宇宙的力量，這種的被稱為星球級。由於星球級邪神最貼近人類生活，所以故事也最多，其中最有名的便是「克蘇魯」。在愛手藝自己的故事裡，克蘇魯似乎因為不知名的原因陷入沈睡，可以想像的是這個邪神過去曾經統治世界—「過去曾經支配世界」這句話翻譯將其譯為「舊日支配者」的原因。

克蘇魯神話中的知名角色有哪些？

作者愛手藝先生的文章內有提到的有「克蘇魯」、「莎布・尼古拉斯」、「阿薩托斯」、「奈亞拉托提普」、「尤格・索托斯」以及吸收了羅伯特・錢伯斯作品的黃衣之王「哈斯特」。至於其他在電玩遊戲中會看到的「克圖格亞」、「伊塔庫亞」、「亞佛戈蒙」之類的生物則是後代作者的衍生作品。底下我們只會介紹邪神，地球古神沒什麼好提的，那已經是其他文明神話的範疇了。

一、三大宇宙級邪神（外神）

１．阿薩托斯（Azathoth）：愛手藝本身對他的描述只有在短文《黑暗中的低語》之中短短提到。基本上阿薩托斯的所有形象，包含他最有名的稱號—「盲目痴愚之神」都是後代再創作。至於這裡的盲目與痴愚並不是指他本身是個白痴瞎子，而是因為阿薩托斯本身就是「宇宙」，他不是宇宙中最強大的力量，也不是宇宙中最強大的生物，他就是宇宙。

因為宇宙無法觀察，人類也無法理解，我們窮盡一生，集合所有人的智慧都無法窺視阿薩托斯的全貌，因此他被我們稱為盲目愚痴之神，其實真正盲目與愚癡的是試圖理解他、看見他的我們。至於阿薩托斯長什麼樣子？許多人說他是一團黑霧，但其實除了克蘇魯以外的神都是「不可名狀的」，所以之所以會被視為一團黑霧，也只是因為人類看不清罷了。

硬是區分克蘇魯神話之中誰最強沒意義，但身為一個神話宅，我個人認為阿薩托斯是最強的。另外，如果有玩魔獸世界的朋友，艾澤拉斯（Azeroth）就是取材自阿薩托斯，我猜原本的設定是要把玩家們所處的地球想成一個超級邪神，只是後來劇情走樣，變成現在泰坦星魂的樣子。（沒玩魔獸的朋友請直接無視這段。）

２．尤格・索托斯（Yog・Sothoth）：尤格・索托斯是「全知者」，他知道宇宙間的所有事情，為什麼？因為他能夠穿越時空。無論是現在、過去與未來，甚至是其他時間線，他不僅僅是來去自如而已，這堆時間線對他而言都是一覽無遺的東西，就好比我們在看擺在桌上的一支筆、一枚橡皮擦一樣。「理解所有維度的時間」這件事我們很難想像，畢竟我們只是人類，克蘇魯神話中的神都是走這個風格。

尤格・索托斯是愛手藝先生自己寫的故事裡第二個有主場的角色，在《敦威治恐怖事件》中。除了全知以外，他還讓一名處女懷孕生下一對雙胞胎。雖然風格非常獵奇，但我嚴重懷疑愛手藝筆下的尤格・索托斯就是黑暗版本的基督教上帝。尤格・索托斯的長相也是一團混亂，難以描寫。魔獸世界裡的上古之「尤格薩倫」就是參考他的產物。

３．莎布・尼古拉斯（Shub・Niggurath）：講莎布・尼古拉斯大家可能沒概念，但提到黑山羊，許多愛看A漫的朋友就會微笑地點頭了。這個角色也是愛手藝本身提到的角色之一，不過他只出現在一段呢喃之中，根本沒有實際出場過，也沒有任何相關劇情，與他有關的故事也是後人寫的。

莎布・尼古拉斯被稱為「黑山羊」，並不是說他長得像一隻黑色的山羊，而是因為愛手藝在故事裡做了這麼一句描寫—「耶！莎布・尼古拉絲！那孕育千萬子孫的森之黑山羊！」他是繁衍的化身，本身就代表宇宙之間孕育萬物的力量。不過他的性別是未知，跟百變怪差不多。之所以用山羊來形容他，我個人認為是因為希臘神話裡，山羊被視為一種性慾很高的動物，好比說羊人「潘」就是色慾的代表。據說克蘇魯是他的孫子。

Photo Credit: BenduKiwi @ CC BY-SA 3.0 克蘇魯與海底都市拉萊耶

二、星球級邪神（舊日支配者）

１．克蘇魯（Cthulhu）：最有名的神，有名的原因有兩個。其一、克蘇魯的故事是愛手藝先生寫得最好的故事，該短篇作品就叫做《克蘇魯的呼喚》（The call of Cthulhu）；其二，克蘇魯是唯一有明確造型描述的邪神，剛剛提到的宇宙級邪神幾乎都是「不可名狀的」：長相不是肉塊就是觸手要不然就是眼睛嘴巴，每個繪師畫得都不一樣。克蘇魯的幾個重要造型如「蝙蝠翅膀」、「巨爪」、「章魚頭」辨識度很高，因此他成了整個愛手藝神話世界中的標幟人物。

與剛剛提到的宇宙級邪神相比，克蘇魯弱的多了！他被困在地球，沈睡於太平洋底一座叫做「拉萊耶」的古城。沈睡原因未知，只知道當天空中的星星排列整齊，他就會蘇醒過來。雖然表面上他是沈睡，但實際上克蘇魯依然利用各種心靈感應、呢喃低語在操控人類。許多土著邪教本質上信仰的都是克蘇魯。

２．哈斯特（Hastur）：哈斯特就是《黃衣之王》（The king of Yellow），他的主要故事不是愛手藝寫的，而是羅伯特寫的。克蘇魯神話裡最愛用的形容詞「不可名狀的（Unspeakable）」就是他老兄首開先例，到底有什麼能力？也是後人補完。在羅伯特與愛手藝死後，黃衣之王哈斯特被不斷追加設定，例如突然變成「風屬性」，還有「跟克蘇魯是宿敵」⋯⋯等。

３．奈亞拉托提普（Nyarlathotep）：這個名字我永遠記不起來，底下簡稱「奈亞子」。有些作者會將奈亞子設定為宇宙級邪神，有些則是星球級，不過這不是很重要，奈亞子厲害的不是他的破壞力，而是他的神經病。奈亞子的本體一如其他眾神般的不可名狀，但他的特殊能力就是千變萬化！

另外值得一提的是：其他一票克蘇魯神基本上都不鳥人類，如果有不小心濫殺的情形，也跟我們踩到螞蟻一樣是無心的；而奈亞子的個性之所以被我稱為神經病，就因為他特別愛惡作劇。因此關於奈亞子的改編小說就非常有趣，比如說⋯⋯「偽裝成耶穌欺騙大家組建出基督教，幾百年後再煽動基督教發動十字軍東征！」「偽裝成希特勒，發表振奮人心的演說組建納粹德國，搞出第二次世界大戰！」「偽裝成一個可愛的妹子，出於惡作劇跟男主角打砲！」這也是日本漫畫家選擇讓奈亞子當主角的主要原因。

後記

還是要重申一下，克蘇魯神話裡沒有對與錯，如果你心中的克蘇魯不是長這樣的，也沒關係喔。另外如果想要了解克蘇魯神話，我個人的建議是不要浪費時間去讀老著作了，因為許多後代作者都圍繞著克蘇魯的概念進行再創作，因此以21世紀的角度回頭看克蘇魯神話只會覺得索然無趣，這就好比我們回過頭看莎士比亞一樣，什麼仲夏夜之夢？還不就老梗肥皂劇。

最近有一部美劇叫做《怪奇物語》，還剛好推出第二季不久，這部劇100％的展示了什麼叫做克蘇魯神話，如果真的很想知道的話，看這個就對了。看完以後也可以來米絲肉雞粉專找我討論劇情喔。故事就寫到這邊啦。

本文由米絲肉雞授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航