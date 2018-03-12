跨越時空的緬甸（一）：一片雪白的白塔，讓我相信最美的藝術出自最深沉的愛

Mingalaba，現在是佛曆2560年十二月五日，經過七小時顛簸後，終於來到了緬甸。

從泰國轉機飛往緬甸開始，智慧型裝置上的搜索紀錄都變成佛曆紀年，不只空間的跨越，時間上似乎也來到另一個時空，其實很難想像，這裏曾經因為軍政府統治而封閉過好幾十年，讓緬甸從東南亞米倉變成聯合國認證開發度最低的地方，直到最近幾年才慢慢開放，而開始飛快發展。

由於行程上的安排，我們並沒有直達第一大城市仰光，而是來到第二大城市曼德勒，說真的曼德勒機場有一種讓我回到突尼西亞機場的感覺，整體結構非常相似。先前聽聞緬甸偶爾會臨時斷電，這次一下飛機搭電扶梯前往海關時，電扶梯就無預警停住，差點讓電扶梯上的人都滾下來，一開始就給我們這樣的開場，太刺激了吧。

不過出了機場就是另一個世界，幸好這次有與我同行的楊姐家人來接機，免去了大部分國家最常見的機場計程車的亂喊價危機，但道路基本上就是挺多坑洞，車子很顛，狀況應該足以讓台灣路不平專案驕傲，這裡沒什麼高樓建築，到處都是平房，綠油油的土地上偶爾掠過佛寺的金色屋頂，這就是我對緬甸的第一印象。

Photo Credit: Book Huang 曼德勒機場，佛寺 style

曼德勒，古稱瓦城，瓦城雖然在台灣是泰國料理連鎖餐廳的名稱，但實際上，泰國沒有一個地方叫瓦城，跟我一樣被騙過的諸位可以醒醒了。這裡是一個華人非常多的區域，如果要說這裏跟台灣歷史有什麼關聯，當年賜國姓給鄭成功的明朝末任皇帝永曆帝，就是一路逃到這裡苟延殘喘，最後被緬甸當時的國王當作交易籌碼交給吳三桂，之後被殺死在雲南。

但鄭成功依然在臺灣持續使用永曆年號，還趕走荷蘭人讓我們沒有腹肌水球隊可看實為人生一大憾事。永曆年號直到康熙將台灣納入麾下才正式告終。另外之前國共內戰有一批泰緬孤軍留在此地，加上地緣關係，這裡到處都可以看到簡體中文，去商場也一半東西都印著中文，根本就半個中國城嘛！

不過我對曼德勒沒有像喬治・歐威爾（George Orwell）著作說的那麼印象差，大家拎著我到處逛逛我是覺得還蠻有趣的，雖然這裡灰塵紛飛到天空都色彩變淡，走沒多少路鞋子就一層厚灰，道路超破爛，衛生也堪慮 （很擔心啥時開始拉肚子 ），但基本上是個有活力的城市。

Photo Credit: Book Huang

緬甸很多地方都比想像中進步的快，身為沙漠都走過的人，其實還算可以接受目前處處不便的旅遊狀況。只是發展雖快但貧富差距也很大，一個人的最低工資是3500緬幣，但五十嵐在仰光設立的分店，一杯珍珠奶茶是2500緬幣（約85臺幣）而人人趨之若鶩。雖然基礎設施尚未完善，但到處都可以看到在蓋房子，也聽說由於緬甸各項設施缺乏，大部分物品都是舶來品，所以在這裡的機會很多，不斷的有熱錢擁進（特別是中國），大家都想在緬甸搶得先機。

之前去越南覺得越南是個正在起飛的地方，但緬甸就是個處處都是機會的未開發寶地。緬甸以前牽個電話線是有錢人的專利，現在使用智慧型手機的人不在少數，上網費用也不算貴，7G搭門號也才臺幣300元左右。尤其這裡通訊行的店員超強，我的系統是中文，他們還是可以用飛快的速度幫我設定電話，然後我的系統沒有抓到網路，他們也依然在一團中文字中找到正確的設定，此等神技真叫人嘆服。

不過這裡最大的優點是天氣熱，從台灣凍死人的天氣中出來避寒，能穿短袖真是太痛快了！

Photo Credit: Book Huang 去郊區逛逛時看見僧人經過

緬甸溫差很大，早起天氣頗涼要穿厚外套，楊姐的家人熱情帶我們去吃甜甜的大餅早餐，吃早餐的過程居然有位先生來搭訕聊生意，據說經手相當多生意。而每一個談話都是一個機會，這些機會都有可能成為新的商機，緬甸連吃早餐也要用心，真是競爭激烈。

用完餐後我們乘車前往伊諾瓦底江，等待前往附近景點敏貢的船隻。外國觀光客在這裡都會有門票提高N倍價格的優待，所以當地人只要1000（約29臺幣）的船票，外國人要5000，這種海削觀光客的價格居然有一個不起眼的票亭。我們在一團混亂的江邊找到一個小小的木建築，裡面除了招牌是外都是看不懂的緬文。

令人驚奇的是觀光客們都有堅強的雷達找到這個隱藏的售票處，短時間內就聚集了世界各國的人，每個人就跟看診一樣，輪流到櫃檯小姐的桌子前坐下，交出護照登記，用簡單的英文換到一張手寫的船票。然後大家就坐在塑膠椅上，在小木屋裡圍一圈靜待船家的呼喚，明明大家都不認識，但一群觀光客擠在一起莫名有安全感。

緬甸的時間觀相當隨性，表訂九點開船，我們八點五十九還在小木屋裡苦等，大概是人收集的差不多了，我們一群人才被帶著穿過層層不穩固木橋來到船上，然後在江上寒風中漂流一小時到達敏貢。

Photo Credit: Book Huang 早餐，各種餅的搭配，味道偏甜，醬料是豆製品，搭配拉茶挺有味的

敏貢是個古城遺跡的所在地，大約下船走十來分鐘到達。裡面最知名的景點是敏貢佛塔、白塔與大鐘，也是來到緬甸參觀的第一個佛塔。

緬甸是一個相當虔誠的佛教國家，到處都是佛塔，不過這裡的佛教跟我們認知的佛教有些不同。佛教發源自印度，當佛陀過世後百年，教義開始分歧，其中一派往北傳到中國日本等地，稱為北傳佛教或是大乘佛教。而另一派堅持維持佛陀教誨的則往南向斯里蘭卡、泰緬等地發展，稱為南傳佛教，南傳偶爾會被稱為小乘佛教。

但小乘是個不禮貌的稱呼，是大乘人士充滿歧視性的用法。乘的意思是「車」，大乘自認為是以普渡眾生為目標，所以像是一輛能夠搭載眾生的車子，大乘認為南傳只獨善其身，所以被譏笑為小乘佛教。為了禮貌起見，後續談到的佛教相關，會稱之為南傳佛教或是上座部佛教。

但不管往南傳往北傳，佛教的最終目的，就是要 「離苦得樂」。透過修行理解世間的苦，理解它的成因，學習放下它，最後達到涅槃（我個人覺得就是「無」的境界），永遠脫離輪迴之苦。

這裡參觀宗教建築跟其他地區比較不一樣的是，凡一踏入佛寺或佛塔區，都必須脫鞋脫襪赤腳參觀，表示對佛的尊敬，這個區還包含戶外區。而且戶外哪有高級磁磚給你踩，當地人都悠遊自在地踏在粗糙有小石子的地上，但本人身為宅宅出門已經是不得了的事，居然還要赤腳行走簡直是巨大挑戰。我在敏貢佛塔行走時必須不斷避開刺腳的小石頭，簡直活的跟跛子一樣，完全無法好好走路，依照這裡佛塔的數量，大概過三天我的腳就能順利成為鐵沙掌了。

Photo Credit: Book Huang 敏貢佛塔，未完工到處都裂縫

敏貢佛塔是個巨無霸的建築，但他因為很多原因並未完工，主導計畫的國王一過世就不再復建，所以毀壞的很誇張，加上以前遇到過地震，建築都被震出一條條大縫。周遭的路況也很差，無法以赤腳走過去，唯一保存比較好的入口進去可看到小空間供著佛祖，而他的頭上正散發聖潔的⋯⋯七彩霓虹燈，看來佛陀也是有在與時俱進的。

敏貢最漂亮的地方，是白塔Mya Thein Tan Pagoda，是過去的國王為了難產過世的妻子而建，簡直是緬甸版的泰姬瑪哈陵。一片雪白的建築依照佛教的世界觀象徵層層疊加，遠看就像個奶油蛋糕，在到處都是金色佛塔的世界顯得特別突出，塔中供奉著佛陀，整體遠看真叫人震驚。最美的藝術出自最深沉的愛，足以成就永恆的建築，可惜這裡的維護比較不佳，所以很多區塊無法達到完全雪白的樣子。這裡除了觀光客之外，也有不少當地人來禮佛，大家會買花供佛，線香雖然也有，但少有看到設香爐的，所以沒有台灣那種煙霧瀰漫的景象。大家在佛像前三拜，若捐贈金錢會有人協助頌一段佛經。

Photo Credit: Book Huang

說到佛經，南傳跟北傳也有經典上的差異，我們平時習慣的《心經》與《金剛經》都不存於南傳。堅持原初傳統的南傳經文的念誦，也堅持使用佛陀傳教用的巴利語，這點與伊斯蘭堅持以阿拉伯語念誦《古蘭經》有點類似，不像我們一路以中文譯文唸過去。但佛教因為當初翻譯中文時是用文言文，加上一堆專有名詞，使它在現代變的有些艱澀難懂。

想了解基督教跟伊斯蘭教，都有大量白話的經典可供閱讀，但佛經一打開，第一句「如是我聞」我就要開始看註解，然後註解比正文還要長十倍。我想正因為讀經困難度高，必須依賴高僧的解說，如果剛好遇到不愛刻苦讀經的人，就很容易被誆騙。

開始研究佛教後會稍微有點理解，為什麼之前鬧很大的感恩seafood如來宗能夠吸引那麼多人。我想他一部分利用了人性的脆弱與不願深究的惰性，以及佛經略高的閱讀門檻。但如果你願意花一點時間閱讀佛法，會發現如來宗跟所謂的佛教天差地遠，也許他在宗教意義上撫慰了許多人的心，但自稱佛這件事，在佛教的角度看來有詐騙的嫌疑就是了。

►跨越時空的緬甸（二）：這裡的玉石佛塔真的是很誇張，簡直亮瞎我的眼

本文經作者授權轉載

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航