「Redcord紅繩懸吊系統」如何呼喚罷工的核心肌群？

合作撰寫：好痛痛、郭仕政物理治療師（佳德診所、譯醫人）

根據醫學研究，超過八成的下背痛很難找到原因，照了X光和MRI都找不出到底哪裡出問題。或許你會試著去做些電療、熱敷、按摩、拉腰，但是也只能舒服一段時間，過陣子背痛、腰痛又復發了。

這些年很流行以核心肌群的角度來解釋這樣的問題，對於核心肌群代償引發的疼痛很有幫助。但是你以為有六塊肌和性感的背肌就表示核心肌群很強嗎？

不，不是這樣的。你看到的那些健壯肌肉，是淺層肌群，他們的責任是幫助你完成動作，例如跑步、丟擲棒球，或是使用PPAV。我真的沒有在幫加速器的朋友打廣告。

淺層肌群底下其實還有深層肌群，他們的工作是穩定你的身體。一般的健身、鍛鍊方式並不容易練到他們，可是他們對你的身體非常重要。一旦他們無法好好穩定你的身體，你對身體的控制就會不好，對身體的控制不好，就可能有協調性、姿勢、痠、痛的問題。

打個譬喻好了，有勇強健的淺層肌群，就像一台馬力勇猛的跑車，但是好的控制、好的穩定，就像是夠格的駕駛技術一樣，才能把跑車操控好。

所以你想的沒錯，外表健壯的人也可能會有背痛、腰痛的問題。

物理治療師很多都會使用Redcord來檢測肌力平衡、核心，以及做運動治療。好痛痛今天邀請佳德診所的物理治療師郭仕政來介紹什麼是Redcord紅繩懸吊系統，郭仕政擁有Redcord N2的國際證照。

圖片來源：Redcord官網（https://redcord.us/）

Redcord簡單的講，就是把人吊起來做評估、做運動。吊起來有幾個好處，第一他可以製造一個局部不穩定的狀況，來讓你的身體專注於本體感覺和神經肌肉的控制能力，以此喚醒深層肌群。另一個好處是當病患（傷患）的患部，例如膝蓋，不適合負重卻又需要做些運動治療的時候，可以Redcord的彈性繩來減輕一部分的負擔。第三，Redcord依照不同的懸吊方式，誘發出物理治療師想要病患加強的肌群，配合上各種動作檢測瞭解你身體的穩定與控制。

簡單說，一套懸吊系統，配上不同的技術，可以拿來做檢查診斷、復健訓練、運動訓練、強化運動表現等功能。而且沒有年齡的限制，你也不必很壯或很病才能用。

回到原本的主題，為什麼Redcord可以拿來訓練你的核心肌群，進而解決某些腰痛與背痛呢？

之前疼痛科學那篇裡面有提到代償與疼痛之間的關係。代償的意思是，當某一條肌肉不工作時，別條肌肉就必須代替不工作的那條來工作，來達到身體所需的動作要求。但是幫忙工作的那條肌肉負擔就加重了，所以他可能過度緊繃或累壞，最後產生疼痛，而那條幫別人工作的肌肉常常就是你的腰和背。

這時候有兩個解決方法，第一個是把你的腰和背練起來，讓他有能力幫別人做很多工作；另一個方法是把不工作的那條肌肉叫回來工作。

不工作的核心肌群，很多時候是因為你長期姿勢不良，讓他們逐漸萎縮掉的，久了他們就忘記要怎麼上工了。所以用Redcord把你吊起來，製造一個你的核心肌群會需要出力的狀態，讓他們回來工作。物理治療師有時會撥動那些繩子，感覺很像小朋友在鬧你那樣很煩，但其實那是為了利用不穩定的擾動去刺激你的神經，你的本能會叫深層肌群出來穩定你的身體，因為那就是他本來的工作。Redcord做的這些事有學問一點的說法是「神經肌肉的再教育，來矯正或優化你的動作模式。」

深層肌群：「那個機X物理治療師一直鬧我，叫我回來工作。」 淺層肌群：「你終於死回來啦，你不在的這些日子，我真是痛死了。」

今天Redcord的簡單介紹就到這邊。其實不只Redcord可以拿來練習深層肌群，皮拉提斯（彼拉提斯）也可以唷。

註：本部落格文章是以科普、衛教為出發點，不代表任何人的生理狀況。每個人的身體皆不相同，有任何疑問請詢問自己的醫師、物理治療師、專業教練。

本文經好痛痛授權刊登，原文刊載於此

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核稿編輯：翁世航