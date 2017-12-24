讓別人記住你的關鍵不是長相，而是表情

文：山口真美

接下來，將說明關於臉的矛盾，我們的面貌真的非常奇妙，臉是我們自己的，可是卻無法親眼看到它；臉是身體的一部分，但似乎又很難說臉完全屬於自己。

那麼，自己的臉究竟屬於誰的？會好好盯著臉並珍惜它的，好像都是別人！例如，粉絲會把偶像的大頭照（正面半身照片、證件照）當成寶貝，父母會把孩子的大頭照設定為電腦待機畫面，也有人會把過世親人的大頭照放進相框裡。這種感覺就好像，臉是為了其他人所擁有。也可以說，如果臉是為了某個人而擁有的，我們才會那麼在意自己的臉吧！

不過，那麼在乎容貌，似乎又很膚淺。整天的心情被臉左右，真的很難為情。但不可諱言，有人就是靠著臉無往不利，看到這種情形，心情就會變得格外複雜。

在校園裡，帥哥、美女就是引人注目，他們似乎光靠一張臉，就可以讓老師和同學們對他們另眼相看，非常吃香。

但事實上，從社會心理學的研究可以知道，帥哥、美女其實不如我們想像的那麼吃得開。長得俊俏、美麗，其實有好也有壞。因為一般人先入為主的觀念，都認為：「俊男美女理所當然是好人。」這種刻板印象其實就是一種詛咒、一種束縛；無法擺脫這種詛咒和束縛，也是帥哥美女們的宿命。因為大家都以好人的標準為前提來檢視他們，所以他們做好事是理所當然的。反過來說，只要做了一丁點壞事，就會被放大為窮凶惡極，判定「漂亮的人就是個性差」。

同樣都擁有一張天生的臉，但是有人吃香，有人卻吃不開，真的很奇怪。對於自己的面孔，我們有時也會思考：「為什麼我會有這麼一張臉？」但仔細想想，這句話其實也有語病。

為什麼我們會把臉拿來比較？當我們覺得自己長得不夠好看時，究竟是把自己的臉拿來和什麼樣的臉比較了？事實上，之所以會這樣對比，我認為可能和我們記憶臉的機制有關。

其實，每個人的面孔都沒有多大的差別。就以身邊的貓狗來說，我們可以用品種、體型來區分，但如果要光憑貓狗的臉來區別，恐怕連飼主都很難做到。因此，要僅憑一張臉來為貓狗的魅力打分數，真的十分困難。

人的臉也和貓狗一樣，都只不過是相似五官排列組合的集合。但是，我們的社會卻認為，能記憶很多張臉是理所當然的。所以，如果在外突然碰到熟悉的朋友或是主管，卻假裝不認識、擦身而過的話，事後想起來一定會覺得很窘。反過來說，在這種狀況下，如果能若無其事的打招呼，就表示你已經牢牢記住對方的長相了。

記不住別人的臉，要在這個社會上生活，想必十分辛苦。但是，全世界有2％的人，就是無法辨識他人的臉，他們在生活中也會碰到種種困難。在公司，如果記不住上司的長相，可就糟糕了。假如有人打電話給經理，結果經理明明就和旁邊的同事站著說話，你卻說：「經理不在位子上，現在外出。」結果會如何？總是搞不清他人面貌的職員，就是無法確認經理究竟在不在辦公室。

我們有能力辨識看起來極為相似的臉，其實非常不可思議。就好像我們能用變焦鏡頭，把臉的不同之處放大之後再比較似的。簡單來說，我們就是能放大每張臉的不同特徵，然後再努力記住每一張臉。

人之所以能辨別人臉，其實是透過比較而學習的本領。因為要在社會上求生存，就得記住別人的長相，所以會在不知不覺中把臉拿來對比。

也就是說，我們一看到別人的臉，就在做比較了。這種習慣會讓人自動比較自己的面孔、別人的容貌，並給臉打分數。

現在我們再回到帥哥、美女的問題。俊男美女固然顯眼，但是事實上團體中的人氣王，絕大多數不是他們，而是別人。通常受歡迎的理由若不是氣氛的營造者，就是很會安慰他人。長相平凡但輕聲細語的人，隨著時間累積，就可以獲得極高的人氣、大受歡迎。

那麼，這種結果到底是由什麼決定的？其實，這和一種名為「表情」的魔法有關。換言之，面孔就是由五官和各種表情所組合而成。

美豔的女人面無表情時，有時看起來會突然變得粗俗，和平日給人的印象完全不一樣。或者是照片中的自己，明明同樣都是這張臉，為什麼有時喜歡，有時就是很討厭。一緊張或疏忽，有時還會被拍到一張表情怪異的臉，甚至完全不像自己。

因此，專業的攝影師都會要模特兒放輕鬆，並呈現「最像自己的一面」。所謂最像自己的一面，就是指自己的獨特表情。表情非常重要，懂得巧妙運用的人，就能擁有一張討喜的臉。

我的表情對不對？方法不是照鏡子

我想，大家都了解表情的重要了。但是，該怎麼做才能呈現一張好看的臉？有些人在出門前，一定會和鏡子格鬥一番、拚命打理自己的門面。不過，就如同先前提到的，用鏡子看著自己的臉時，要格外注意。

在此做個簡單的實驗。這是英國研究臉的專家大衛‧帕雷德教授（David Perrett）所做的一個研究。請比較圖中的兩張臉（圖1-1），請問哪一張臉看起來比較女性化？我想大家都清楚知道，這兩張臉給人的印象不一樣。

雖然給人的印象完全不同，但事實上只是將同一張臉部照片左右反轉而已。如何？只要把左右臉顛倒過來，就能改變臉呈現的印象，是不是很驚人？左右反轉的效果真的非常令人驚訝。我們可以從這個研究知道，映在鏡子裡的臉，其實和我們所看到的臉不一樣。也就是說，鏡子裡的臉其實是左右顛倒的。

而且這兩張臉還隱藏著另外一個祕密。事實上，這張臉是把兩張不同的面孔，從正中間的位置接合在一起的，一邊是較像女性的臉，一邊是較像男性的臉。左邊的照片中，左側是較男性化的臉，右側是較女性化的臉。右邊的照片正好相反，左側是較女性化的臉，右側是較男性化的臉。

Photo Credit：大是文化 圖1-1 哪一張臉看起來比較有「女人味」？這張照片其實是把女性和男性的臉，從正中間的位置拼接在一起後，再左右反轉。這兩張照片其實是同一張臉，但有一張就是比較有女人味。謎題的答案就在內文中。

因為是把一邊偏男性、一邊偏女性的臉，左右接合在一起，所以答案是一半一半。回答哪一張臉比較有女人味，應該都不是正確的答案；但是，大多數的人都會回答右邊的臉比較有女人味。換言之，從這些回答中可以知道，一般人對臉的印象，是由面向我們的左邊側臉決定的。

之所以能如此劇烈改變我們對臉的看法，關鍵就在於我們的腦部。因為當我們看臉時，最能發揮功能的部位是在腦的右側。複雜的是，腦分為左腦和右腦，右側視野看到的影像會進入左腦，而左側視野看到的影像則會進入右腦。換言之，我們看臉時，比較活躍的右腦，就會分擔左側視野所看到的臉。當然我們也可以說，因為左側視野看到的臉，影響了負責看臉的右腦，所以製造了更強烈的印象。

雖然我們透過研究者提供的照片，才能看到這種現象，但其實日常生活中也會發生同樣的情況。眼前左側看到的臉，在現實生活中其實是對方的右臉，但鏡子裡的臉則是左側。因為鏡子映照出的臉是左右顛倒的，所以給人較強印象的臉也是左右顛倒。這就是為什麼鏡子裡的臉，看起來印象會和本人不一樣。

簡單來說，看著鏡子檢查自己的臉時，實際上和別人看你時是不一樣的。就如前述，事實上，我們無法看到自己的臉。而且實際上臉會不斷的動，所以我們才能看到各種不同的表情。光是如此，就足以讓在鏡子面前擺姿勢、映照出的臉，和實際臉的印象完全不同。

難道就沒有方法，可以判斷自己今天的臉色、表情是好是壞嗎？這裡就需要逆向思考了。給大家一個提示，就是「臉存在於社會中」。

答案就是，不用檢查自己的臉，只要觀察周遭人的就好了。人是透過臉和臉相互溝通的。如果你展露出好臉色，對方應該就會投以好臉色。如果擺出一張令人不愉快的臉，對方應該馬上就會有所感覺……建議大家不妨時時觀察周遭的人，都有張什麼樣的臉。

相關書摘 ►真的有人「臉盲」，不是形容詞

書籍介紹

《讀臉，你希望別人怎麼記住你：記臉、認臉，運用視線，處理自己的、別人的表情，這是成功人士的必備技能。》，大是文化出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：山口真美

譯者：劉錦秀

為什麼圓臉看起來較年輕？粗獷的臉不易被人信任？什麼臉型容易被選為領導者？

想讓別人記住你？有種經常做的表情，效果和收到錢一樣，大家都會喜歡你。

一個人的生活習慣如何，為什麼看臉就知道？

修圖會奪走一個人的原本個性，這是你希望的嗎？

別人看我們的第一印象，通常從「臉」開始，偏偏，人永遠無法正確、合理的看著自己的臉，因為連照鏡子也是失真的。所以，想讓自己的臉更有魅力，讓別人第一時間就記住你，你需要「記臉、讀臉」的練習。

作者山口真美是日本知名的認知心理學教授，她說，看人一眼的準確率高達70％，不管是面對面的接觸，或是看照片，所以，你得知道如何在關鍵時刻展現好表情，甚至弄懂怎麼拍張好的大頭照。

認臉，記臉，是成功者必備的重大能力。

Photo Credit：大是文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航