真的有人「臉盲」，不是形容詞

文：山口真美

我想，應該很少人在面對朋友時，能毫不在意對方表情、滔滔不絕吧。不過，想當著眾人的面前演講時，就必須具備這種態度。

要在大眾的面前說話時，任誰或多或少都會有點緊張。無論多麼沉得住氣，只要一站上舞臺，看著眼前觀眾的臉，一顆心就是會跳個不停。但是，很奇妙的，只要心裡想著：「我面前這些人不是人，而是蔬菜。」如此一來，就能講得很順暢。

照理說只是講講話，應該和現場人數多少沒有關係。但是，我們就是會看著對方的臉說話，並想透過他的表情窺視狀況。人在進化的過程中學會說話，而且能透過言語，溝通彼此的意思。不過，我們都知道，能讓人和人產生聯結的，並不是只有話語而已。

我們會在乎眼前的人的反應，而且在乎的人數越多，就越不知如何應對。但是，如果人群中有張自己熟悉的面孔，頓時就會鬆一口氣。看到一排又一排的臉當然會緊張，但是看到笑著聽自己說話的臉，就又可以安心。

我們所介意的，其實就是臉。

在擠滿了陌生人的陌生環境中，當我們猶豫著不知該向誰打招呼時，關鍵不就在於態度和臉嗎？看見溫柔、親切的人，大家就很容易上前；如果有張凶神惡煞的臉，人們就很難向他開口。

新學期介紹新老師時，同學們都既期待又怕受傷害。大家都很在意教導自己的老師會是什麼樣的人，因此都會企圖透過臉，看看新老師是男是女、揣測年齡，甚至會不會很嚴格等等。

美國普利斯頓大學的教授亞歷山大．托多羅夫（Alexander Todorov），帶著學生們做了一個令人震撼的實驗，他們只要憑候選人的臉和風采，就可以知道選舉的結果。

在這個實驗裡，他們計畫以即將舉行的美國參議院議員和州長選舉，作為實驗對象。托多羅夫先讓學生在各地區的候選人中，選出兩位眾人認為一定會當選的候選人，然後把這些候選人的大頭照兩兩一組並排，再要求學生用極短的時間判斷，哪一位候選人比較有才能。這個實驗是在選舉前進行的，學生挑選的也都是陌生地區的候選人。換句話說，除了長相之外，學生是在沒有任何資訊的狀況下做判斷。數週後，把選舉的結果和實驗結果一對照，發現命中的機率竟然高達70％！

之後，他們又調查這項實驗是否可以預測鄰國的選舉，也就是讓美國的學生來判斷墨西哥的候選人。順帶一提。對墨西哥人而言，有才之人的樣貌是身材高大並蓄鬍鬚；而美國人心目中有才能的人，則要長得像好萊塢電影中的律師、大企業家，也就是要高、要帥，要有現代感。因為看人的標準不同，所以大家都認為這次應該很難預測。但出人意料的是，美國的大學生竟然也能準確預測，墨西哥選舉候選人是否當選。

這真是非常不可思議，下判斷時的第一印象或瞬間判斷，似乎真的非常重要。看過臉之後再判斷的時間隔得越長，成功預測選情的機率就越低。我們從這個實驗可以知道，臉給人的第一印象具有神奇的力量。緊接著，我們再來談談辨識面孔的能力。

真的有人臉盲，不是形容詞

辨識臉的能力非常重要，它是透過腦部的運作來支援。辨識臉的能力也隨之受損，就能說明這個道理。

因腦中風、腦血栓等腦血管病變，導致語言能力出現障礙，是比較常見的狀況。這時，患者的腦袋明明非常清楚，但就是無法透過語言溝通，而且要藉由復健來恢復語言能力也十分辛苦。和言語相關的腦部功能，包括要了解別人所說的話，和自己用言語表達，都分別由腦的不同部位來負責。語言治療師就是專門為有語言障礙的人，進行復健的職業。

相對於負責言語的腦是在左側，負責辨識臉的腦，就如我之前所說明的，是位在腦的右側。因為各自在相反的不同側，所以語言能力和辨識臉的能力是一組對照的能力。

這類個案雖然不像語言障礙那麼多，但有人真的會因腦部損傷，而只失去辨識臉的能力。看到一個人無法透過嘴巴說話，任何人都可以馬上明白這個人有語言障礙；但當辨識臉的能力出現障礙時，即便是患者本人，有時也不知道自己到底出了什麼問題。

曾有患者衝進神經內科，告訴醫生：「我看不懂人的面相了。」「什麼面相？你是占卜師嗎？」醫生和心理師聽了之後都一頭霧水。心理師是身處醫師和患者之間、和患者聊天並檢視其心理的人。經過心理師聆聽和詢問之後才知道，原來患者無法辨識媳婦和兒子的表情和臉。透過心理師所做的測驗，最後終於搞清楚，是患者辨識臉的能力出現問題（編按：倫敦大學心理科學系的喬安娜．帕蒂妮〔Joanna Parketny〕在研究中指出，一般人能辨認出八成的名人臉孔，如果只能認出6成以下，就有問題）。

也有患者表示，原來應該是很熟悉的容貌，結果竟然看起來就像一顆顆相同的氣球一樣，完全無法辨別。他們最害怕的，就是在擁擠的人群中和家人相約碰面，因為他們無法在茫茫人海中找到妻兒的臉，所以常讓家人非常沮喪。因此每次出門時，他們都會拚命記住家人穿著的衣服顏色或樣式，以衣服為線索來找人。像這類無法辨識臉的症狀，名為「臉孔失認症」（Prosopagnosia，俗稱臉盲）。

美國有一部懸疑電影（編按：《幻影殺機》〔Faces in the Crowd〕），其中的女主角就是因為被殺人魔襲擊，而喪失了辨別面部特徵的能力（經歷重大事故是臉盲的原因之一）。這部電影中讓人印象最深刻的，就是女主角每次照鏡子時都很驚恐，因為自己的臉看起來都像是別人的臉那樣陌生，而且為了不讓家人知道她有臉孔失認症，她總是靠著丈夫領帶的花色記住丈夫。於是殺人魔便利用領帶的花色誘殺女主角。劇情中，殺人魔故意別了一條和丈夫相同花色的領帶，在派對中等著伏擊她。看著女主角把企圖殺害自己的凶手，當成是自己的丈夫而一直親密交談，真的是恐怖極了。

不過，我認為這部電影有些地方與事實不符。女主角無法辨識別人的部位只有臉，所以只要聽到聲音，應該還是可以知道對方是誰。換言之，女主角應該可以馬上發現，打著同樣花色領帶的凶手偽裝成丈夫。

辨識臉孔是一種複雜的腦部活動

臉孔失認症只針對臉，所以和一般認為的失認不太一樣。一般的失認指的是物品失認，患者的眼睛、視力都沒問題，他們知道線是直的或斜的，也知道方向，但是眼睛看著眼前的物品，卻不知道該物品是什麼東西。

就看得見卻無法分辨為何物這一點來說，物品失認和臉孔失認非常相似。但是奇妙的是，有物品失認症的人可以辨識臉，而有臉孔失認症的人可以辨識物品。例如，讓有物品失認症的人看撲克牌，他們不知道那是一副撲克牌。但是，他們卻分辨得出來鬼牌及各人頭牌的臉，臉孔失認無法辨識的只有臉。就如同前述，有臉孔失認狀況的人，除了臉之外，他們還是可以區別服裝、領帶的顏色。

現在，我們就一邊對照圖片，一邊確認和辨識臉有關的腦部位（請見圖表2-1）。我們透過雙眼看到的影像，會傳達到大腦最後側，並在這個部位解讀線的角度、方向等資訊。將這類和視覺有關的資訊合併後，就會傳到腦的側邊（顳部，位於頭部兩側）。

Photo Credit：大是文化 圖2-1 與辨識臉部表情相關的腦的部位，由數個部位分攤。一般認為，紡錘臉孔腦區（FFA）會在我們從臉部判斷人物時發揮作用，顳上溝（STS）是在看表情、視線時活動，杏仁核會對恐懼的表情有所反應。另外，眼窩額葉皮質對笑臉、有魅力的臉會有反應。海馬迴則是與記憶臉孔相關的部位。（插圖製作：Renli股份有限公司）

腦的側邊（顳部）也是和辨識物品相關的區域。辨識臉的部位，在和辨識物品相關的腦側邊部位中，被配置在很特別的區塊，而且還被分置在好幾個區域。辨識臉的功能雖然屬於辨識物品功能的一部分，但已經被特別化了。

理由很簡單，因為辨識臉必須解讀非常多的資料、訊息。臉孔以外的物品，撲克牌就是撲克牌，橘子就是橘子；但是臉就不同了，這是誰的臉、這個人是什麼樣的人、現在這個人展露著什麼表情......一張臉上有各式各樣、形形色色的資訊。而且臉還會訴說感情，例如看到好朋友的笑臉會高興，看到背叛者的臉會厭惡，這也是臉孔之外的其他物體不會發生的現象。因此辨識臉時，會讓腦中的好幾個部位一起活動。

要從臉部判斷人物時，紡錘臉孔腦區（Fusiform Face Area，簡稱FFA）便會活動，而看表情、視線時，顳上溝（Superior Temporal Sulcus，簡稱STS）則會活動，杏仁核則會對攪亂情感的恐怖表情有所反應。在辨識臉的過程中，最重要的顳上溝正好就在耳部的深處，就如先前提到的，一般認為看臉時，右腦的活動比較強，這部位如果出現障礙的話，就會出現臉孔失認症。

相關書摘 ►讓別人記住你的關鍵不是長相，而是表情

書籍介紹

《讀臉，你希望別人怎麼記住你：記臉、認臉，運用視線，處理自己的、別人的表情，這是成功人士的必備技能。》，大是文化出版

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作者：山口真美

譯者：劉錦秀

為什麼圓臉看起來較年輕？粗獷的臉不易被人信任？什麼臉型容易被選為領導者？

想讓別人記住你？有種經常做的表情，效果和收到錢一樣，大家都會喜歡你。

一個人的生活習慣如何，為什麼看臉就知道？

修圖會奪走一個人的原本個性，這是你希望的嗎？

別人看我們的第一印象，通常從「臉」開始，偏偏，人永遠無法正確、合理的看著自己的臉，因為連照鏡子也是失真的。所以，想讓自己的臉更有魅力，讓別人第一時間就記住你，你需要「記臉、讀臉」的練習。

作者山口真美是日本知名的認知心理學教授，她說，看人一眼的準確率高達70％，不管是面對面的接觸，或是看照片，所以，你得知道如何在關鍵時刻展現好表情，甚至弄懂怎麼拍張好的大頭照。

認臉，記臉，是成功者必備的重大能力。

Photo Credit：大是文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航