日式高湯的靈魂「柴魚」，到底是什麼魚 ？

文：約翰走鹿

迷思這樣說：

日式高湯可說是火鍋店必備的基本湯底，其中日式高湯的靈魂非柴魚莫屬，除了日式高湯之外，章魚小丸子也一定要把柴魚片加好加滿，在這冷冷的冬天來碗柴魚昆布高湯可說是在溫暖不過了，但各位知道柴魚是什麼魚嗎？

破解關鍵點：日式高湯的靈魂～柴魚是什麼魚？

當然是沒有柴魚這種魚啦，會叫柴魚的原因是因為長得很像木柴因而得名，柴魚真實的身份是「鰹魚」，要經過一段繁複的製作過程後，才能讓鰹魚變柴魚，成為日式高湯美味的來源。

柴魚在日文的說法叫「鰹節」（かつおぶし）讀作Katsuobushi，從字面上來看就可以知道柴魚是用鰹魚做的，至於「節」這個字，根據每日一冷的介紹，因為柴魚的完成品很像一艘船，這個船的造型就被稱為「節」。

接下來我們來看看柴魚是怎麼製作的。首先要挑一尾新鮮、肉質結實的「正鰹」，因為太老的鰹魚製作起來容易脆裂，太肥的鰹魚則容易出油，品質都不ok。捕撈到的鰹魚要馬上急速冷凍保鮮，解凍之後要先去除頭尾、魚鰭、內臟，再將鰹魚切成適中大小並燉煮1～2小時直至煮熟，煮熟後撈起冷卻，還要再把鰹魚的魚骨、魚刺完全去除才行。

接著要再把鰹魚進行烘烤，這時就非常需要技巧的拿捏了，第一次使用90度高溫烘烤，日語稱做「一番火」，之後還需要70～80度的低溫烘烤，確保魚塊裡的水分能完全蒸發，這時的鰹魚就已經變得像木柴一樣，也稱為「荒節」，目前市面上的柴魚大部份都到這個步驟就停止，柴魚的風味會比較淡，有時也會加工製作成鰹魚粉。

荒節也還能再進一步的加工，把柴魚塊放入木箱中並置於陰暗處，讓柴魚發霉，之後再拿到陽光下曝曬，將這個過程反覆幾次後，就可以讓柴魚的水分再更進一步蒸發，當完成此一步驟後，就可以稱為「枯節」，此時柴魚的風味會更好，煮出來的高湯也會更澄澈，保存時間也會更長，但相對的價格也會比較高，畢竟慢工出細活啊～看完了柴魚的製作過程，今晚是不是要來碗柴魚昆布高湯呢？

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本文經蘭姆酒吐司授權轉載，原文發表於此

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