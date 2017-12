《臺灣文化志》導讀：從批判性閱讀中，超越伊能嘉矩的觀點

文:陳偉智(新版《臺灣文化志》審訂者、國立臺灣大學歷史學系博士生)

導讀:《臺灣文化志》的形成史與接受史

在臺灣研究的領域中,沒有聽過伊能嘉矩(一八六七—一九二五)這個名字的人大概少之又少吧。伊能嘉矩在日本幕末明治維新時誕生,隨著近代日本的展開而成長,其一生中重要的工作,也與日本海外擴張後獲得的殖民地臺灣有關。伊能嘉矩不僅是日治時期的一名臺灣通,更是一位在近代知識生產中劃定「臺灣研究」範圍與定義研究議題的先行者,在戰後伊能仍然繼續以被閱讀、被翻譯、被辯論、被引用、被展示等方式,或隱或顯地持續產生影響。

戰後最早在臺灣大學開設臺灣史課程的歷史學家楊雲萍,曾指出日治時代的臺灣研究,用力最勤,成就最大的人,就是伊能嘉矩。其大作《臺灣文化志》乃是「聳立在臺灣研究史上不朽的『金字塔』」。而此一臺灣研究的經典著作,其重要性除了提供整體性的臺灣歷史文化發展的解釋外,更在於影響了近百年來臺灣研究的知識生產框架。

作為臺灣研究先行者的伊能嘉矩,其研究與知識建構的繼承與轉化,成為今日我們的臺灣歷史文化知識的構成元素。在臺灣研究的知識領域中,伊能嘉矩不論生前或死後,不論今日我們是否同意伊能嘉矩的歷史解釋與臺灣研究框架,都成為顯在的或是潛隱的臺灣歷史文化知識的參考資源。而今日閱讀伊能嘉矩及其《臺灣文化志》的意義,不在於重複其陳說,而在於從批判性地閱讀中超越其觀點,更在於進一步地藉此瞭解構成我們今日歷史文化意識的軌跡,建構屬於這個時代的、屬於我們自己的,對於臺灣的歷史文化知識。

成為臺灣通:伊能嘉矩小史

一八六七年伊能嘉矩出生於日本本州東北,今日的岩手縣遠野市。東北一帶古稱奧州,自日本中世紀以來,即是不同族群交匯互動的前沿地帶。出身士族家庭,家學淵源,也接受明治維新後的新式教育。一八八六年伊能入學岩手縣立師範學校,但於一八八九年因被認為鼓動學潮而被退學。同年離開遠野前往東京,就學於重野安繹教授開設的成達書院,學習漢學歷史。

重野安繹當時是東京帝國大學史學科的教授,主張建立史料批判的科學的近代歷史學。在東京時期,伊能除了學習漢學與近代歷史學外,也進一步接觸了當時新知人類學。一八九三年十月,伊能加入東京帝國大學人類學教授坪井正五郎主持的東京人類學會,除了參加例會活動外,並與鳥居龍藏組織了「人類學講習會」與「土俗會」。透過坪井正五郎的介紹以及自己的進修,伊能學習了當時的演化主義人類學,其內容除了世界民族誌資料之外,也包含了比較民族誌的比較方法。

一八九五年底,伊能以陸軍雇員的身份來到了臺灣,到臺灣之後,轉任臺灣總督府的雇員,任職於總督府文書課。出發之前曾發表〈陳余之赤志,訴於先達之君子〉(余の赤志を陳べて先達の君子に訴ふ)一文,懷抱著從事臺灣人類學研究的志願而渡臺。在臺灣,伊能以臺灣總督府下層官員的身份,展開其「臺灣人類學」的研究計畫,從事了全島原住民調查,並出版了臺灣歷史研究的專著,很快地變成當時在臺日本人的「蕃通」與「臺灣通」,成為臺灣研究的知識權威。

來到臺灣後的伊能,與另一位東京人類學會成員、殖產局技師博物學家田代安定共同組織了「臺灣人類學會」。當時揭櫫的臺灣人類學研究計畫,包含了漢人與原住民的研究,在實際的進行中,則以調查臺灣原住民的族群分類以及文化發展的程度為主,同時也進行了臺灣的歷史文獻與漢人風俗現狀的調查。伊能在一八九七年全島調查後,於一八九八年提出了全島原住民族群分類體系。在此同時,伊能也逐漸發展對於臺灣歷史的看法,一八九九年出版了第一本臺灣史通論大綱《臺灣在世界中的位置》(世界ニ於ケル臺灣ノ位置),一九〇〇年出版了臺灣原住民民族誌《臺灣蕃人事情》,一九〇二年出版了臺灣史研究的專著《臺灣志》。

一九〇六年返回故鄉遠野的伊能,除了參與遠野鄉土史以及地方民俗的研究,也持續進行著臺灣研究,並在自宅成立小型博物館「臺灣館」。一九二五年,伊能嘉矩因病去世。伊能的臺灣研究的田野資料、標本與手稿,在其去世後大部分回到臺灣,當時剛成立的臺北帝國大學,設立了「伊能文庫」。而其生前最後的臺灣歷史研究計畫,則在弟子板澤武雄與民俗學大家柳田國男的奔走下,於一九二八年以三卷《臺灣文化志》之巨作出版。

歷史的歷史:《臺灣文化志》的形成史

一八九五年十二月一日,抵達臺灣的次月,在寄回日本教育報知社的首次通信〈臺灣通信〉(臺島の雁信)中,伊能提到他將以「渡南觀光」之專題名稱,把在臺灣的見聞與研究,發表在《教育報知》上。在〈臺灣通信〉中,伊能提到,十一月三日天長節該日從宇品港出發後,經五晝夜抵達臺北,剛到臺灣雖然「研究上仍未著手任何事情」,但是他發現「除熟生蕃之外,臺灣土人的土俗非常有調查之價值」,同時亦指出「若與北中國(遼東半島)進行比較研究,別有興味」。另外,就其數日在臺北城內所見,特別指出「新聞紙雖然說臺灣土人頑愚偏陋,但……若將來馴化教育得宜,亦可得無愧為大日本帝國民之一份子之良民。」

伊能的「渡南觀光」,具有某種入鄉問治,必先觀風采俗的傳統東亞儒教文教政治的概念。在伊能的理解中,土俗,或者風俗,是一種可以觀察的現狀,一地土俗現狀與該地的歷史是一體兩面的表現型態。因此,在觀察現狀的同時,認識該地的歷史,就成為必要。伊能的「渡南觀光」稍後以「臺島雜俎」的系列通信形式,陸續發表在《教育報知》上。由於臺灣漢人相對於臺灣原住民有更多的歷史文獻資料可以參考,因此,伊能來臺之初,在臺北城內總督府文書與教育部門任職之際,大量地閱讀總督府所蒐集的臺灣歷史文獻資料,同時也利用餘暇,就近在臺北城內與城外地區,觀察一般臺灣漢人的風俗習慣。伊能陸續發表這些觀察的筆記,其中也逐漸形成他對於臺灣歷史發展的看法。

在閱讀了《臺灣府志》後,伊能很快有了關於臺灣歷史的心得。在第一篇「臺島雜俎」系列通信文章中,伊能提及「試問,臺灣的歷史如何?」,其回答是:「曰『元明交涉、荷人佔據、滿清略取』,此為臺灣的『歷史的骨子』,更是『土俗的特殊要因』。苟欲觀臺風之人,注意此要因之影響,結果如何之答案,其勿忘此要因,即足矣。」此文伊能除了扼要地說明當時他對臺灣歷史發展主軸的初步認識外,更以在文獻閱讀的基礎上,主張民族誌的現狀觀察與歷史理解之間的密切關係。

在另一篇「臺島雜俎」的讀書筆記中,伊能進一步將臺灣史的位置,放在世界史的發展上來理解,「臺灣在世界交通的行路上,又是東洋門戶的鎖鑰。故考察臺灣的事情,實際上也是探討世界的沿革。」伊能在此一讀書筆記中從世界史的變遷來解釋從十六世紀之際,海洋史的發展過程中東西之間多國多方互動交涉後,對臺灣歷史產生的影響。

世界史中的臺灣

伊能嘉矩在一八九六年的這些讀史筆記,經整理後在一八九九年返回日本時,於東京出版了《臺灣在世界中的位置》,進一步勾勒他的臺灣歷史知識的基本架構。伊能在《臺灣在世界中的位置》中,將「臺島雜俎」中的臺灣歷史觀察,發展成長篇論文,分為十二節,各節綱目如下:

一、世界中臺灣的位置

二、臺灣最初被世界所知的時期

三、關於臺灣地理稱呼的變遷

四、作為荷蘭根據地的臺灣

五、在臺灣的西班牙人

六、臺灣鄭氏的依據

七、清朝臺灣的領有

八、清政府的臺灣經營

九、臺灣蕃地領域問題

十、臺灣巡撫劉銘傳

十一、清朝領土臺灣的末路

十二、當今世界局勢上臺灣的位置

伊能在《臺灣在世界中的位置》所提出的臺灣歷史發展大綱,成為其日後進一步研究臺灣歷史的基本架構。如其在「臺島雜俎」提到的臺灣歷史發展中作為「歷史的骨子」與「土俗的特殊要因」的「元明交涉、荷人佔據、滿清略取」,發展形成各節的歷史論述與時代分期。一方面重視作為外部動力的世界局勢發展(歐洲海外擴張),同時注意東亞海上區域力量的互動(日本戰國時期的海外活動),另方面則是中國大陸內部海外擴張的動力,這三方力量的交匯,使臺灣進入了有文字記載的「歷史」時期。

而這三方勢力的消長,主導了臺灣歷史發展的內容。從臺灣被命名,在文獻上留下了記錄,到歐洲人發現了臺灣,並在臺灣建立據點,到此一時期,日本人在東亞海域的角色。鄭氏政權在臺灣建立據點,清朝的領有臺灣,一直到十九世紀的世界史新局勢下,大陸(清政府)與海洋(西方與日本)的勢力消長。透過此一歷史大綱,伊能建立了一個空間化臺灣歷史發展的知識架構,臺灣的歷史是在「世界——東亞——臺灣」的整體性歷史變遷過程中展開。貫穿這個歷史過程,除了是多重層次空間化的地理單位變遷外,也是基於生存競爭彼此互動消長的不同尺度的「文明——種族」身分單位(西方與東方、日本與中國、滿洲人與漢人、漢人與臺灣原住民)的人群歷史。

伊能來臺初期所建構的臺灣史大綱,大致上就以多重層次的「空間」,與生存競爭中的「種族」作為歷史行動者,設定了其臺灣歷史知識的架構。

如果臺灣歷史的動力,是來自位於東亞的海洋之島,一方面來自世界史發展中,海洋勢力的互相競爭,另一方面來自大陸本部種族之間生存競爭的交匯結果,在這樣歷史結構的認知下,伊能除了重建包括日本與西班牙、荷蘭等西方國家在東亞海洋上勢力競爭的歷史外,進一步也探討作為臺灣種族生存競爭勢力之一的漢民族,其移民臺灣的歷史。伊能在一八九五年提出的「臺灣人類學」研究構想中的「臺灣漢人」研究,除了如「臺島雜俎」中整理的臺灣歷史文獻閱讀筆記與漢人風俗習慣的現狀的觀察外,在幾次田野調查的經驗中,除了關注臺灣的「生熟蕃」族群分類問題,在田野中伊能同時也勤於蒐集與記錄所經各地漢人社會的開發史、史蹟、文物。

一八九八年全島原住民調查告一段落後,伊能提出臺灣原住民的系統性族群分類,於一八九九年初提出復命書,並於一九〇〇年出版了《臺灣蕃人事情》。《臺灣蕃人事情》分為五篇:第一篇〈蕃俗誌〉、第二篇〈蕃語誌〉、第三篇〈地方誌〉、第四篇〈沿革誌〉、第五篇〈結論〉,以及附錄〈臺灣蕃地交涉年表〉。其中的第三篇〈地方誌〉、第四篇〈沿革誌〉與以及附錄〈臺灣蕃地交涉年表〉,除了取材自田野現場中採集的口述歷史與地方文獻紀錄外,主要是利用方志、私家著作等歷史文獻,書寫了與原住民互動比較多的區域歷史、清朝時期的理蕃政策,並整理成年表。

伊能在《臺灣蕃人事情》此一民族誌中,涵蓋了原住民、漢人與政府政策三方面,除了在原住民方面,分析了族群分類、各族民族誌以及各族語言基本語料的比較外,也將漢人開發以及原漢互動的地方誌,以及清政府的理蕃政策也納入此一民族誌中,如此具有全貌觀點(holism)的民族誌呈現形式,可以說是伊能的洞見。伊能似乎是暗示著,在書寫臺灣原住民民族誌時,同時也必須包括國家政策,以及互動的相對應族群。來自於原住民、漢人與國家,三方之間動態的互動關係構成了原住民的歷史發展、文化變遷以及伊能在田野中所見的民族誌當下的「現狀」。

臺灣地理歷史教科書編纂構想

一九〇〇年九月,伊能奉命前往南臺灣,進行師範學校用地理歷史教科書編成資料採訪的調查。伊能在調查後提出了復命書《師範學校用地理歷史教科書編成資料採訪囑託伊能嘉矩臺南出張復命》。在復命書中伊能說明了田野調查的經過,在臺南、高雄、鳳山一帶所訪問的史蹟、碑文、蒐集的口述歷史,並發現了羅馬拼音的「紅毛契」古文書。伊能在地理方面,記錄了南臺灣的人文地景。在復命書的最後一節,伊能則針對地理歷史教科書編纂的原則提出建議。

就地理歷史教科書的編寫,伊能嘉矩指出:「如果要在臺灣的師範學校的教科書中教授本島歷史,則主要應該以臺灣從古來作為殖民地,常常在一國的啟誘之下而發展,說明其由來,以及其現在的位置是屬於帝國的版圖。因此臺灣的發達,必須依賴母國的啟誘,明瞭其緣由之關係」,以此作為地理歷史教科書內容編寫的原則,並提出八點臺灣歷史的大綱。

一、臺灣在以前,為無智蕃黎的住所,又僅不過為海賊所據之處所而已。

二、後來,伴隨著東洋航海的發展,變成了日本人、中國人及西班牙人、荷蘭人等海外通商的根據地。

三、其後,荷蘭人獨佔了臺灣的管轄權,臺灣開始進入有秩序的政治之下。

四、接著鄭氏經略臺灣,形成明清兩朝廷之爭衡。換言之,即滿漢人族之生存競爭的局面。

五、清國征服臺灣後,以防止明朝獲得恢復之要衝為目的,進行統治。

六、然而此後臺灣在〔清國〕兩百年的統治之下,變成了中國不平黨的巢窟。

七、在臺灣內治忽略之際,由於外國膨脹力的影響,發生了外國臺灣殖民的計畫。

八、明治二十七八年之役的結果,清國將維持東洋和平之保障,推讓於我帝國,並在媾和條約中,將臺灣的主權割讓於我國。

從伊能在復命書中的這些建議可知,不管是作為歷史的臺灣,或是作為地理的臺灣,從歷史到地理,此一大綱延續了伊能一八九九年在《臺灣在世界上的位置》一書中提出的臺灣史大綱。從伊能的說明中更可清楚地發現,伊能所主張臺灣自古以來的「殖民地」地位,規定其受外來力量的牽引與影響。除了歷史之外,地理方面,更是直接強調與「本國」(即日本)的關係。

在伊能提出的復命書中,關於歷史教育,除了上述的臺灣歷史大綱之外,也提出了如何運用臺灣的歷史人物,作為教育上的輔助資料。伊能提到:「其從來史上所傳之先正、材武之事蹟、義民的由來、寓賢的傳記等,則作為史談,隨時教授無妨。然同時應培養其忠愛義勇之觀感,移導於我本國之上,就足以作為啟發資料之選擇,要注意不可忘」。

將臺灣歷史上的這些「先正、材武、義民、寓賢」的歷史人物,作為「史談」的材料。伊能大約從一九〇〇年開始,自臺灣歷史文獻資料與採訪口述歷史,整理並發表了多篇篇幅大小不一的臺灣歷史人物傳,例如在《臺灣日日新報》上,從一九〇〇年開始,發表了多篇「烹經煮史」專欄的系列人物傳史談。伊能在首篇「烹經煮史」人物傳的序言中指出:「古來人物之興,蘊於山川之秀麗。所謂地靈即人傑也。臺地山水之氣磅礡,亦天下之一奇也。此奇氣匯集之所,豈不出奇才乎?然其先正材武,賞榮芳躅之偉績竟失採不傳。於茲從事,另他求寓賢隱逸之士,描繪其一生之半面哉。」

呼應在稍早復命書中提出的「先正、材武、寓賢、隱逸」史談人物傳文類。稍後在一九〇二年,同樣也是在《臺灣日日新報》上,另以「龍筋鳳髓」系列,發表人物傳史談。從一九〇九年開始,在臺灣教育會的《臺灣教育會雜誌》上,以「臺灣史談 龍麟一片」為專輯,發表了二百三十一則的史談人物傳。伊能之所以重視人物傳,除了作為史談,發揮歷史教育輔助的功能外,似乎也有以人物來表現種族,以個體來代表集團的意思;透過個別人物的故事,呈現某種民族性,或者,以個別人物,作為某種表現某一個時代的歷史價值的典範。

臺灣全志的登場

伊能嘉矩於一九〇二年出版了《臺灣志》。在書前寫了「凡例三則」與「附言五則」。在「凡例三則」中,伊能附上了其一八九五年的渡臺宣言〈陳余之赤志,訴於先達之君子〉,說明此書是其來臺六年實地研究的成績,並且介紹此在六年間多次臺灣田野調查的經過與成果。最後強調其臺灣歷史之撰寫,雖「亦有文獻考察,本於實歷調查所得之事實『直寫』」。

其臺灣歷史研究的全部計畫,「分六卷。卷一、卷二為《沿革志》。卷三、卷四為《地理志》。卷五、卷六為《人類志》」。伊能在一九〇二年時,已經有了完整的臺灣歷史書寫的構想。一九〇二年出版的《臺灣志》,只有原先計畫中卷一、卷二的《沿革志》而已。其餘《地理志》以及《人類志》並未出版。在《臺灣志》卷一、二的《沿革志》中,伊能將其先前在《臺灣在世界上的位置》中的大部分內容,收入第六章〈臺灣沿革概論〉,作為該書結論。其餘各章,則大致上是按照先前發展出來的臺灣歷史架構,進一步的記述。

一九〇四年,伊能嘉矩出版了《臺灣蕃政志》,將原來在《臺灣蕃人事情》中第四篇的〈沿革誌〉以及附錄〈臺灣蕃地交涉年表〉加以擴大,書寫日本統治以前的理蕃政策的歷史。針對歷來從荷蘭、西班牙時期至清代的理蕃政策的歷史研究,作為影響臺灣原住民歷史發展的「外力」驅動之因素。雖然伊能意圖將這些歷史階段國家發動的政策以及制度,作為日本擬定原住民統治與教化計畫時的歷史參考,但也從而指出了「臺灣開始進入有秩序的政治之下」之後,臺灣原住民的歷史也已經直接或間接受到了近代國家的影響。在具體的蕃政制訂與變遷上,常常又與漢人的臺灣開發史息息相關,「國家」與「漢人」成為臺灣蕃政歷史上兩個要因。伊能的整體性的歷史觀,也展現於此。

一九〇六年初,伊能嘉矩離開臺灣返回日本,回到了遠野。年中,在臺灣的臺灣總督府內伊能的知友,為其發起「臺灣全志」的寫作贊助募捐。從一八九五年底來臺灣,到一九〇六年初返回日本,十年之後,伊能帶著臺灣歷史研究項目返回日本。這些項目,有部分在臺灣時已經出版,如《領臺始末》(一九〇四年)與《領臺十年史》(一九〇五年),有部分稍後陸續出版,如《大日本地名辭書 第三 臺灣》(一九〇九年)《臺灣總督府理蕃誌稿 第一編》(一九一一年),有部分則留下遺稿,如《臺灣蕃俗志》(手稿)。

返回日本的伊能嘉矩,在故鄉遠野仍然繼續進行其臺灣研究,「臺灣全志」的計畫也發展成一九二一年參與臺灣總督府史料編纂會時所負責的清代臺灣歷史研究。伊能的臺灣研究,包含了其從一八九五年「臺灣人類學」研究計畫以來各個階段的發展,及他在一九〇六年所帶回日本,完成「臺灣全志」計畫的心願。伊能去世後三年,透過其弟子板澤武雄與柳田國男的努力,於一九二八年出版了《臺灣文化志》,此為其臺灣研究的集大成之作。

《臺灣文化志》的臺灣歷史敘述主軸,大致上延續著伊能從來臺之初在「臺灣雜俎」讀史筆記開始,經歷《臺灣在世界中的位置》,到一九〇二年出版的《臺灣志》中逐漸形成的臺灣歷史發展知識。其主要的內容構成,在先前的人類學與歷史學研究的專著與期刊論文上的臺灣民族誌、歷史書寫、人物傳、民俗等研究成果,依據個別章節主題加以反覆加筆修改。

整體來看,在《臺灣文化志》中如同柳田國男與楊雲萍等人都注意到伊能的人類學知識背景與方法影響了其歷史寫作的問題意識。而這樣的問題意識,也使伊能嘉矩從「臺灣人類學」到「臺灣全志」到《臺灣文化志》,以三十年的時間,完成整合了多重空間尺度、多元族群競爭互動、自然與人文地理、集團與個人、制度、習俗與風氣等具有整體性的臺灣歷史民族誌的知識建構。

伊能的《臺灣文化志》當然也有其時代的限制乃致史料誤讀等問題。例如伊能特別強調歷史上臺灣由其他國家帶來的「有秩序的政治」,而即便臺灣在清朝政府統治下的兩百年間,也是處於非近代政治體制下的狀態。這些觀點都直接導向日本統治的必然性與必要性,除了是因為日本國家擴張所獲得新領土之外,更是內在於臺灣歷史的發展脈絡。

Photo Credit: Unknown @Wikimedia Commons Public Domain 1911年時的日本地圖,其中包括臺灣。

換言之,缺乏近代政治主體(即近代國家)的臺灣,使日本的殖民統治具有了正當性。同時在個別的章節中,也有不少是因為史料解讀問題而產生的,在後來引發不少辯論的解釋,例如文獻紀錄中的「琉球」是否即為臺灣,或者對於清初渡臺禁令與臺灣閩粵族群地理分布的說法,甚至是將文獻中十八世紀末宜蘭開發的拓墾社會組織的「蘭人結首制」的「蘭人」,誤解為「荷蘭」時代的社會制度的時代錯置等問題。在後來的臺灣史研究中,也一一被批評修正。

翻譯與翻印:戰後的接受史

一九四八年,歷史學者楊雲萍在《公論報》的「臺灣風土」副刊專欄中,發表了一篇〈臺灣的研究〉。楊雲萍在文章中指出:「『臺灣的研究』,曾有過許多的燦爛的歷史,黃叔璥、連雅堂、伊能嘉矩、Wm. Campbell、Ludwig Riess、J. W. Davidson,及其他諸氏的業績,確值得後學的我們的欽仰和感謝。」最後並說:「我們要前進!」同時,楊雲萍在同一報紙上也發表了〈《臺灣文化志》的著者〉,介紹伊能嘉矩的生平與業績,以及在「臺灣風土」發行第五十期時,將戰前發表的〈臺灣研究必讀十書〉再度發表。《公論報》的「臺灣風土」也陸續發表由人類學家陳奇祿與歷史學家劉枝萬翻譯的伊能嘉矩論文。楊雲萍提到的「我們要前進」,在戰後初期,就以翻譯伊能嘉矩的方式登場。

戰後臺灣成為中華民國的一省,更在一九五〇年代成為中華民國的全部,在中國民族主義的影響下,展開了「去日本化」與「再中國化」的文化與意識型態改造的工程。「臺灣研究」成為臺灣一地的地方史的研究。而這樣的地方史研究,其機構上的制度形式,則是戰後成立的臺灣省文獻委員會,以及各縣市政府的文獻委員會。各地方文獻委員會基於修地方志的或是鄉土史的需要,將日治時期的臺灣研究成果翻譯成中文,作為修地方志的參考。

在這樣的戰後臺灣的歷史知識生產狀況中,由各級文獻委員會,翻譯了部分伊能嘉矩的臺灣研究成果。其中臺灣省文獻委員會在一九五〇年代,出版了「臺灣叢書」,其中《臺灣番政志》則是以翻譯伊能嘉矩的《臺灣蕃政志》為主,並取材伊能的《臺灣文化志》、《理蕃誌稿》等文獻。到了一九七〇年代,更進一步翻譯《臺灣文化志》一部分內容,登載在臺灣省文獻委員會的刊物《臺灣文獻》上。而後於一九八五年開始到一九九一年,將全本《臺灣文化志》三冊翻譯出版,同書於一九九七年再版,於二〇一一年出版修訂版,並於二〇一七年出版全新審訂版。

戰後伊能嘉矩在臺灣以「翻譯」的型態存在,也受到了當時中國民族主義的影響。社會上一方面有要求臺灣史知識的需求,另一方面有民族主義的歷史知識過濾器,使得伊能的臺灣研究在戰後臺灣透過翻譯的繼受,產生了一些影響。例如在一九八五年臺灣省文獻會出版《臺灣文化志》中譯本時,就曾在〈序言〉中提醒讀者:「近年來,國人對於臺灣歷史之研究與考證,興趣愈來愈濃,有關著述、期刊、等等發行愈來愈多,各大專院校開課討論者,亦所在多有,要求本會提供資料者紛至沓來,無時無之,確是可喜的現象。……本書之原著者為日人,由於民族觀點之不同,立論或有所異,但參考價值仍多,願國人於引用時,酌加考慮!」

更在〈譯例〉中提到:「一、日人伊能嘉矩著《臺灣文化志》向為臺灣研究之重要參考資料,著者以日人談臺事,間或立場偏頗及史實訛誤,亦不在少數,譯本萬非不得已,蓋照原文譯出。」臺灣省文獻委員會或許是為了使中譯本能順利出版才蛇足地多了這些說明,不過從這裡也可以看到戰後作為官方意識型態的中國民族主義對於日治時期臺灣史研究成果在重新出版時的政治干擾與影響。二〇一一年國史館臺灣文獻館(前身即臺灣省文獻委員會)出版修訂版《臺灣文化志》時,原序文仍保留,但已經將「譯例」撤除。

由於對臺灣歷史知識的社會需求一直存在,在當時的政治氛圍下,伊能嘉矩就如同臺灣省文獻會所言的,以雖然「民族觀點之不同,立論或有所異,但參考價值仍多」的方式被閱讀,伊能嘉矩在戰後除了以被翻譯的方式繼續留在臺灣,其主要作品也陸續被複印出版。例如一九六五年,臺北古亭書屋翻印了伊能的《臺灣文化志》,一九七三年翻印了《臺灣蕃政志》與《臺灣志》。一九八五年成文出版社,也複印了伊能的《臺灣志》、《臺灣年表》以及《領臺十年史》。一九八九年,南天書局翻印出版了《臺灣舊地名辭典》(原為《大日本地名辭典 臺灣篇》),一九九四年翻印出版了《臺灣文化誌》(原《臺灣文化志》),以及一九九五年的《理蕃誌稿》等。

有不少學者曾批評,戰後臺灣的臺灣歷史研究過度使用日治時期日本學者的成果與素材。伊能嘉矩的作品也曾存在著一種被「過度引用」的現象。伊能以其著作的豐富與涵蓋的全面性,成為研究者們所必須參考的成果,但其中有不少不假思索即直接引用伊能陳說的狀況。這樣的現象,反過來也說明了戰後臺灣在很長的時間內,曾經有過的臺灣歷史知識的生產與傳播方式。

透過翻譯與翻印的形式,伊能嘉矩繼續在戰後臺灣發揮影響力,存續於學院與地方文史社群中。一九八〇年代臺灣解嚴,逐漸邁向民主化,社會上臺灣歷史知識的需求,使得臺灣史獲得了市民權,同時臺灣研究也成為新興中的臺灣文化民族主義的象徵資源。一九九〇年代伊能嘉矩重新回到臺灣,其田野日記等新的材料出版,獲得廣大的讀者群。伊能嘉矩的收藏資料與手稿,在此時已由大學研究機構整理與數位化,重建其完整性,研究者也開始透過伊能嘉矩討論新的歷史議題。

此次《臺灣文化志》的全新審訂版,原則上恢復伊能原來的用語與觀點,也保留了伊能的史觀,乃至其史料誤讀的部分。民主化之後的臺灣,已經累積了不少的臺灣研究成果,各種史觀的論辯也有充分表達自由,專業的歷史學家與業餘的文史愛好者,應該已具備了批判性閱讀伊能嘉矩及其《臺灣文化志》的識讀能力。《臺灣文化志》作為臺灣研究的經典作品,其存在的意義除了是史學史意義上的重要先行成果,更在於後來的讀者們對其不斷地批判性超越。

結論

伊能嘉矩代表的是十九世紀末葉日本帝國海外擴張過程中,追求近代知識與表現在田野研究的實證科學精神的結合,伊能在東京接觸到的人類學與近代歷史學,皆以一種普世性的科學知識形式,成為建制化的學科知識。強調文獻批判的近代歷史學,與強調比較民族誌與田野調查的人類學,在當時共享了以「人種」為中心的文明/文化觀,並且深信線性演化的歷史時間概念。伊能的臺灣歷史研究,除了其方法上的跨領域特色之外,更重要的是其對於地政學與地方研究之間政治與知識生產關係的自覺。

伊能將臺灣放在世界史的脈絡中,分析不同集團行動者彼此之間的互動,以及作為互動結果的臺灣歷史。對伊能而言,臺灣歷來從屬性的「殖民地」地位設定,使得臺灣內部自生的社會秩序成為非近代社會的型態(包含漢人與原住民的社會)。當然,今日我們重讀伊能嘉矩的《臺灣文化志》,不必完全接受其觀點,而是應該要對其研究方法、使用的史料乃至論述架構,保持批判的態度,並以具體的研究成果持續與之對話,甚至超越其歷史與歷史觀的知識與時代的限制,開展屬於我們這個時代的新的臺灣研究觀點。

西諺有云:「布丁好不好,吃了才知道。」(The proof of the pudding is in the eating),《臺灣文化志》在過去,曾經是日治時代日本人研究者臺灣研究的集大成之作,影響了同時代的臺灣研究,也啟發了許多重要的後續研究與討論;在戰後臺灣更透過翻譯與翻印,持續地扮演提供史料、論點與研究架構的不在場的參與者。《臺灣文化志》作為一部臺灣研究的經典之作,其當代意義或許在於向今日的讀者提出邀約,邀請我們在閱讀與研究臺灣的知識生產過程中,產生新的意義,並進而超越之。

書籍介紹

本文摘錄自《臺灣文化志(全三卷,全新審定版):聳立在臺灣研究史上不朽的金字塔,伊能嘉矩畢生心血的集大成之作》,大家出版

作者:伊能嘉矩

譯者:國史館臺灣文獻館

《臺灣文化志》是伊能嘉矩的代表作,更是其三十多年研究及寫作生涯的集大成之作,論述時序涵蓋荷蘭時期、鄭氏王朝、清領時期與日治初期,為一全方面之文化百科全書。其歷史寫作受到人類學知識背景與方法的影響,而且有意識地將臺灣放在世界史的格局下來考察,在本書完成了多重空間尺度、多元族群競爭互動、自然與人文地理、乃至集團與個人、制度、習俗與風氣等具有整體性的臺灣歷史民族誌的知識建構。

全新審訂版仍分三卷出版,上卷置重點於荷蘭及鄭氏王朝時期的臺灣歷史,以及清朝對於臺灣的政治與軍事治理;中卷則以清朝治下臺灣的教育、社會政策、民俗信仰、經濟治理與交通為論述之中心;下卷之重點則為清朝治下臺灣的對外關係、拓墾與理蕃政策,以及臺灣割讓與日本領臺。

全新審訂版不僅重新校訂全書內容,加入兩篇專文導讀,修訂先前譯本若干具有時代限制之文字,更旨在還原伊能嘉矩的用語與史觀,以求忠實呈現《臺灣文化志》的完整面貌。將未經曲解的伊能嘉矩提交在讀者面前,是在後殖民的臺灣重新認識、重新理解伊能嘉矩的必要條件,也是重新面對、重新建構這座島嶼的身世與歷史的必經道路。

Photo Credit: 大家出版

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航