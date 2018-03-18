跨越時空的緬甸（二）：這裡的玉石佛塔真的是很誇張，簡直亮瞎我的眼

►跨越時空的緬甸（一）：一片雪白的白塔，讓我相信最美的藝術出自最深沉的愛

這篇是DAY2的文，因為太吃驚了我想要 po一下，原本晚上洗完澡後準備休息，突然大家說要出去逛逛，所以又換了衣服前往緬甸著名的翡翠佛塔，這個佛塔在曼德勒國際機場前往市中心的路上，由於我們是晚上前行，路上幾乎沒有什麼燈，我們在外頭兜兜轉好一陣子都找不到入口，後來問附近擺攤的當地人，說原本的近路已經被封鎖了，車子無法進出，但是他可以用電動三輪車送我們過去，於是我們就坐上類似台灣貨車的車子，在破爛的路上一路顛簸到翡翠佛寺門前。

好的，又是佛塔地區所以又要脫鞋，而且這裡的佛塔區還有一個像是夜市的小市集，必須穿過這裡才能到達佛塔，人生第一次體會到赤腳逛街的滋味，如果是在台灣赤腳逛夜市應該會到處踩到可怕的東西。

翡翠佛塔是當地玉石土豪捐贈的佛塔，不論是地基或是雕像，全都用玉石裝飾而成，據說整體有百億之數，就這樣慷慨展示出來。這裡讓人最開心的部分是一進入塔內就有舒舒服服的磁磚地可以踩，不用像在泥地上那樣寸步難行。

Photo Credit: Book Huang 全都是玉石鋪成的佛塔

但這裡的佛寺真的是很誇張，一磚一瓦都是高級玉所構成，連佛陀面前的托缽大概價值都一棟房子了，緬甸人來這裡都保持著虔敬的心來這裡禮佛，膚淺如我只看到$$$$$$$$充斥在佛塔每一個角落。這麼豪奢的佛塔依然設置了捐款箱，滿滿的鈔票被放置在高貴的玉石上，簡直亮瞎我的眼，我覺得我才是需要被捐款的人吧！

Photo Credit: Book Huang 捐款箱，覺得自己太窮所以大家放了一張新臺幣宣揚國威

離開的時候稍微在場外的市集逛了逛，我覺得緬甸的攤販開價都沒有很貴，小販也很溫和不會拼命糾纏或是極力推銷。體會過埃及小販「one dollar」的境界後覺得緬甸人超和氣，所以在這裡逛市集壓力不算太大。

Photo Credit: Book Huang 金光閃閃的雕像

看背包客們的遊記，大家在這裡殺價也都不會講價太多，但陪我們來的楊嫂是個殺價高手。人家從對折開始討價還價，她可以說到對折然後店家還送她小禮物，其功力之高深我都忍不住都要對她感恩師父！讚嘆師父！外加禮佛三拜，覺得今日足足大賺一筆啊！（合掌膜拜）不過這裡的市集玉石大多都是純紀念性質，據說真正的玉石市場都是百萬在喊價，此等土豪境界，只能等我大發一筆再來考慮了。

Photo Credit: Book Huang 外頭的市集

早上楊姐的家人幫我們安排好了司機送我們到各處景點。緬甸的交通相當精彩，機車與各種車輛的大混戰，大部分路口都沒有紅綠燈，根本先搶先贏制，喇叭則是做為提醒號到處響個不停，要不是去年經過突尼西亞司機邊講手機邊對向道超車的洗禮，我一定被緬甸交通嚇壞。

經過競爭激烈的交通，司機送我們到一座名為馬哈木尼的僧院，這個地方似乎名氣不大，連司機也不知道，所以在指定地址附近繞來繞去都找不到入口，一路詢問路人才勉強到達目的地。我覺得大部分的緬甸人很厲害，問路很少說不知道的，幾乎都能指出一個明確的路徑，簡直迷路人的天堂。

好不容易到達僧院，僧院卻沒開，司機說要幫我們詢問，下車去問了一位在旁邊看鴿子啄食的僧侶。這位僧侶似乎位份很高，司機要問個路，居然是先跪下敬拜，然後才恭恭敬敬地詢問，著實讓我吃了一驚。

南傳佛教國家大多很尊重僧侶，信仰佛教的男性一生會出家一次，有點類似台灣人去當一陣子的兵再還俗。很多人小時候就先出家，所以在僧院經常看到年級小的僧侶，雖然不知道有沒有像台灣當兵有躲閃飄的習俗，但是至少在這裡的地位是受人尊重的。

Photo Credit: Book Huang 金光閃閃的馬哈木尼寺

僧院的人似乎去說法不會短時間回來，所以我們先往馬哈木尼佛塔去，馬哈木尼佛塔是個香火鼎盛的地方，大概是行天宮或龍山寺的那種等級，人山人海都是來拜佛的，這個佛塔外也是圍了一大圈市集，這點倒是跟台灣廟宇附近都有商圈很類似，但不意外又要開始脫鞋逛街，但裡面的攤位又有攤位在賣拖鞋，好奇怪的邏輯。

馬哈木尼佛塔相當金碧輝煌，緬甸人熱愛金色，觸目皆是黃金與玉石的搭配，一堆黃金在寺廟裡居然有莊嚴之感，跟《羅馬浴場》漫畫說的一樣，能配的上神的只有黃金。寺裡有個大金佛，據說是佛陀親自開過光的，信徒會在其上貼金箔，但僅限男性進入，其他人只能遠遠看著小門。但現在科技進步，外頭居然有直播貼金箔的畫面供信徒瞻仰，佛教也是與時俱進的。

Photo Credit: Book Huang 金子，金子，到處都是金子

馬哈木尼佛塔特別的部分是可以參拜自己的守護佛，根據你出生在星期幾，就有專屬的守護佛。佛像旁邊有一條像是日本神社會出現的流動水源，信徒拿著金杯子或銀杯子撈水浴佛，你幾歲就淋幾次，這時候就會覺得可惡我真老。

Photo Credit: Book Huang 我的星期五守護佛，不只為何顯得特別小隻

從人山人海的地方出來後，轉到喜迎賓寺院，這裡也是佛教區，不意外又要脫鞋，這次赤腳關卡是泥地，看到眼神都死了，到這地步已經放棄拯救我沾滿灰塵的雙腳與連帶受害的鞋子。這個寺院的主建築是木造，少有人煙，只有幾個歐美觀光客。結構非常華美，可惜也是一個欠缺維護的美麗建築，到處佈滿灰塵跟蜘蛛網，看了覺得真的很可惜，如果有好好整理，想必會是棟絕美優雅的佛教美學經典。但赤腳走路的我本來以為木頭地板比泥地舒服，但因為已日頭高照，木頭被曬了一上午燙的要死，我赤腳根本就撐不住，單腳蹦蹦跳跳一陣子之後只好又跟泥地妥協。

Photo Credit: Book Huang 精美的喜迎賓寺院

南傳佛教的僧侶在這點上超猛，他們不論何時都是赤腳走路，哪怕是柏油路也是照踩不誤，這點是保留著當初佛陀到處傳教的習慣。在緬甸上座部佛教是南傳主流，一直保有「佛陀所說，我們不更動」的原則，僧人們到現在都維持千年的裝束，只用一塊布將自己包覆起來，赤腳行走，過午後不食。

而身為最早佛經的《阿含經》，也是南傳的重要經典，不過他們跟我們既定印象的差異是這裡的僧侶「不吃素」。因為他們只能接受他人的施捨，施捨什麼就吃什麼，也不接受金錢供養，生活方式非常簡單，幾乎完全保持最純樸的習慣。所以佛學家經常形容上座部（或南傳）佛教是最接近原始的佛教（不過這裡蠻多僧侶拿智慧手機，所以我也不太確定他的戒律在現代怎麼因應）。

Photo Credit: Book Huang 雕刻極其細緻的屋頂

我覺得這點還蠻特別的，畢竟我們會希望宗教盡可能與時俱進，最好不要發展成守舊的極端派而恐怖主義化，但佛教能夠在南傳堅持著最初始的生活方式，卻少有釀成恐怖行動或戰爭的行為實在不可思議。雖然他有宗教化的行為，但究其本質，與其說他是宗教，不如說更像一門哲學，提供一個新的方式來面對人生一切的苦。但這也不是說北傳不好，只是現在南傳所提供的純樸精神對我來說是蠻有吸引力的。

本文經作者授權轉載

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航