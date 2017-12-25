林恩魁：生我的是台灣，日本是養育我的親人——但還是有些無情

文：大谷渡

美麗的海岸線

二〇〇六年十二月二十九日早上，我搭乘台北捷運，前往終點淡水站。包包裡放著十一月下旬林恩魁醫師寄來的信，裡頭寫著「展開雙手迎接您」等美麗的字句。從淡水站搭上計程車，往北開往三芝鄉。這裡位在台灣北端，幾公里遠處的海岬「富貴角」有個燈塔，北邊為東海，西邊為台灣海峽。眼前的海岸線，被指定為北海岸國家風景區，翠綠的草原，與波光粼粼的藍海相互輝映。

年輕時的林恩魁醫師，在國民黨政權下被「特務」帶走，拘留在台東外海的火燒島。當時火燒島被稱為「監獄島」，現在叫綠島。無罪卻在監獄島遭監禁七年的林恩魁醫師，當時他所看到的太平洋，是否也如同三芝鄉的景色？

初次見面，林恩魁醫師身著西裝、領帶，看不出已是八十四歲的高齡，身體很硬朗，語氣溫柔，說日文時使用著敬語。林恩魁在一九二二年二月一日出生於高雄，父親是林朝和、母親是王雀。林朝和在結婚後，踏上旅途前往印尼的巴達維亞（今雅加達），販賣襯衫或萱草製品等物。當時，林朝和的哥哥先去了巴達維亞，說「這裡很適合做生意喔！」便把林朝和叫來發展。林恩魁的母親在台南醫院的產婆學校上課，取得執照後，帶著六歲的林恩魁前往先生所在的巴達維亞，在當地當產婆。當時從台灣來的人屬於日本籍，被當作日本人看待，因此林恩魁進入日本領事館的小學校就讀。全校學生從一至六年級，只有二十人，林恩魁的年級只有四位學生，女生二人，男生二人。

林恩魁四年級時，被交託給父親的朋友帶回台灣，寄住在台南祖母的親戚——也是公學校老師的黃金塗家中。從那時開始，林恩魁就沒有再和父母或兄弟姊妹生活在一起。因為日語很流利，林恩魁回台灣後轉入台南的南門小學校。一九三五年林恩魁從南門小學校畢業，進入台南第二中學，在中學校住宿兩年，三年級時開始外宿。十六歲升五年級時，林恩魁的母親過世，當時她才三十五歲。林恩魁還有四位妹妹、三位弟弟；母親去世時，最小的弟弟才九個月大。除了還在喝奶的小弟弟之外，其他六個子女，父親都拜託朋友帶回台灣，寄住在自己的哥哥家。

從台南二中到浦和高校

中學畢業後，林恩魁決定去日本。他討厭台灣，因為台灣是殖民地，台灣人總是受到差別待遇，日本人則享有比台灣人優越的待遇，無論發生什麼事，總是台灣人被欺負。例如台南一中和二中的學生經常發生衝突，每次一有事情發生，台南二中的校長就對他們說：「你們不要製造問題，去向台南一中的校長道歉。」台灣是殖民地，管理的方式有差別。即使犯了同樣的罪，警察對台灣人的態度也有差別。林恩魁對此非常厭惡，下定決心前往日本，不想待在台灣。在台南二中二年級時，林恩魁在長老教會受洗，成為基督徒。與親人分開、獨自生活的林恩魁，成為基督徒後，可以約束自己的任性，對未來的人生有正面的影響。

林恩魁在五年級時，之前就讀巴達維亞領事館小學校的大妹妹林雅雅，已是花園小學校的六年級生，正要準備女學校的考試。為了升學考試，需要補習。林恩魁身為哥哥，為了指導妹妹功課，必須時常往返伯父家，如此過了一年，林雅雅順利考上台南第二高女，林恩魁才安心離開台灣。一如林恩魁中學時代的想像，台灣人在日本的待遇果真比在台灣好。林恩魁住在東京時，日本人對台灣的事情並不清楚。進入高等學校後，林恩魁曾被同學問「台灣在哪？」因為不認識台灣，自然對於台灣的差別待遇也不知情。反倒是說了「來自台灣」後，還因此而受到歡迎。

林恩魁失學一年後進入浦和高校（今埼玉大學前身）就讀，寄宿在東京杉並區的馬橋。當時他也同時被旅順工科大學錄取，但他選擇來浦和高校就讀，在一九四一年四月入學。高校的住校生活非常愉快，好好的帽子也特意挖了洞，穿著長褲、掛著毛巾、踩著木屐，漫步逍遙。

進入高等學校後，必須在足球社、柔道社、劍道社、橄欖球社、游泳社等社團中選擇一個參加。林恩魁加入了與中學時代相同的柔道社。通過柔道的訓練，鍛鍊精神和不服輸的鬥志，對他往後的人生非常重要。林恩魁之前入住台南二中宿舍時，在當晚的歡迎會上，老師曾介紹學生宿舍會的名稱「不倒翁會」的意義：「出了社會，必須要成為不倒翁。必須有即便轉了一圈仍然站起來的精神。」

林恩魁在柔道中也學習到這種絕不失望的精神。有這種精神就絕不會倒下，而且更可保持愉快；林恩魁藉著柔道，培育出這種信念。高校時代的柔道會名稱為「無心會」，現今仍每年在東大的學士會館舉辦。林恩魁最拿手的柔道絕招是「寢技」。他還記得進入柔道社時留下的「特產」，瘀血後就這樣放著不管，讓身體強固。林恩魁受柔道鍛鍊所培養出的體魄，現在仍然保持著。林恩魁對於當時的日本教育，也一直抱持著敬意。

東京帝大醫學部

三年制的高等學校，因戰爭而縮短六個月，成為兩年半，一九四三年九月林恩魁畢業，進入東京帝國大學醫學部醫科就讀。在學期間，曾有一度因台灣沒有寄錢來而困擾。到了二十歲，連菸草也變成配給制。當時，有品牌的菸草在市場一盒賣十二錢，到了黑市，價格就從十二錢變成十二圓。林恩魁成為幹部候補生，可領五十圓。幹部候補生畢業之後必須擔任軍醫，不過東大醫學部學生有特殊禮遇，因為他們要負責未來的日本醫學，這種地方太危險。所以不需要到軍需工廠服務。

在東大時期，發生過一件討厭的事情，林恩魁至今仍忘不了。有次他與從一高進東大醫學部就讀的同學劉沼光，兩人一起在東京街頭散步，經過派出所時，突然被警察叫住：「同學，等等！學生證讓我看一下。」接著迸出一句：「喔，你是台灣人？這裡寫的不就是大稻埕嘛！好，進來！」兩人被帶到派出所後，就被四、五位警察冷不防地拳打腳踢，林恩魁用手臂護著頭，所以牙齒沒有被打斷，劉沼光就被打斷了牙齒。今天的大稻埕雖然風光不再，但在日本時代是相當熱鬧的市街。

林恩魁相信，那位警察知道大稻埕，便表示他曾在台灣當過警察。大概是因為戰爭之下每個人都艱辛地生活，學生在街上閒晃，讓人反感。加上警察對台灣人抱持著過去的偏見，因此才會被毆打。當時大學生的地位頗高，警察若沒理由就對學生暴力相向，可以向學校報告；但是林恩魁並沒有這麼做。只是這種討厭的心情，還一直留到現在。

除了劉沼光，林恩魁東京帝大醫學部醫科的同學還有兩位台灣人。一位來自第二高等學校（仙台），另一位來自山口高校。林恩魁在東京曾遭遇兩次空襲。第一次是一九四五年三月的東京大空襲，當時他在本鄉校區；第二次是五月二十五日在新大久保地區。當時他的寄宿家庭需要前往輕井澤疏開，他與五十歲左右的房東二人一起逃難，其他人跟在後面跑，當晚就在東中野車站前過夜，那裡因建物疏開而變得廣闊。隔天回去一看，房屋都被燒毀，只剩下鋼筋水泥的大門。沒有飲用水，也沒有食物。他從東中野步行到上野車站，搭車到輕井澤。沿途都是倒臥的屍體：燒焦到無法區別男女，或看似母親和小孩的遺體，朝著同方向趴著的慘況。

這次空襲之後，林恩魁理解到美軍遲早會登陸日本，便於六月前往滿洲，投靠一位住在新京（長春）的台南二中同學翁通楹。

終戰，然後苦難

翁通楹畢業於台北高校，之後進入京都帝國大學工學部，並於該校畢業。林恩魁到新京後，在衛生研究所擔任有給薪研究員約一個星期，戰爭結束後，林恩魁與翁通楹兩人將牛肉煮成肉乾，撕成肉乾條販賣。因為日本人在滿洲受到憎恨，他們與日本人分開活動。一九四五年十二月，林恩魁搭乘美國籍的船從青島到上海，再從上海回高雄。

林恩魁回台時，父親也從印尼回來，住在台南鄉下。林恩魁隔年進入台灣大學，但因學制的關係晚了一年，一九四八年才從台灣大學醫學院畢業；同年十月與妹妹林雅雅的高女學姐高雪貞結婚。高雪貞的父親在高雄縣岡山開設醫院，是位內科醫師，舅舅則是高雄醫院的副院長。林恩魁在高雄醫院的外科工作約一年半後，轉到高雄縣的旗山醫院服務。

一九五〇年十月，林恩魁擔任旗山醫院的外科醫師期間，被「特務」抓走，嚴刑拷問之後，送到綠島監禁七年。他是二二八事件之後，「白色恐怖」的犧牲者。那天，林恩魁醫師正在旗山醫院的診療室，醫院職員來傳話說：「有警察要找您。」林醫師一出來，對方就說：「身分證看一下。」他回到醫院宿舍拿來。「沒錯。」對方確認後就說：「有話想跟你談，到警察局一趟，很快就回來。」隨後就把他帶走。到了警局，警察讓他看一本約有二十個人的名冊，問他：「裡面有你認識的人嗎？」但都沒有他認識的人。「是喔。」接著他被帶上吉普車，被帶去高雄縣鳳山警察總局。妻子高雪貞因為擔心，抱著小孩，與旗山醫院的院長一起跟到鳳山。一個小時的車程中，一歲大的女兒不停地哭鬧。一到警察總局後，就讓妻子與院長先回家。

林恩魁被帶進鳳山警察局本部的拘留所。待了一個星期之後，又被送往台北，進入警備司令部的監獄內。「他們的刑求道具早已準備好了。」林恩魁指著小腿處對我說：「這裡特別痛。」「他們用重物壓著小腿的這種刑具對付我。」林恩魁從警備司令部又被帶到另外二、三個地方，審判終結後，被送往綠島。說是「審判」，但根本沒有律師辯護，只是「隨他們之意的審判」。

當他知道要自己被送到綠島時，他心想得救了。因為要被槍殺的人，是不會被送到綠島的。白色恐怖期間，很多人被槍殺，或被判二十五、十五、十年徒刑。也有人被判三、四年的刑期。其實林恩魁醫師和共產主義沒有任何關聯，但是戰後國民黨對台灣人的壓迫和「二二八事件」，讓他抱持強烈的反抗心態。當時，全台各地都出現了為追求台灣人的自由與幸福所組成的小型集會，名為「讀書會」；戒嚴令下的獨裁政權，藉拔除共產主義者之名，將無罪的平民羅織罪名入獄或槍殺，這是林恩魁醫師所不能饒恕的。

他過了七年的拘留生活，才重新獲得自由。林恩魁說：「我因為是醫生，自己開業的話總可以過活，不至於困擾，但其他人想要找工作，就非常困難。有誰敢僱用他們？很可憐。」

接著他又說：「人世間，塞翁失馬焉知非福。我在綠島勞動，就像接受軍事訓練。在軍隊的監視下，負責從港口搬運米或豬回來，雖然非常重，但是七年來的鍛鍊，讓我的身體變得非常健壯。」他輕輕笑道。

突然從醫院被帶走的往事，其實非常沈重，但林恩魁卻輕描淡寫。他再次說到學生時代：

因為在東京被警察毆打，對日本的印象差，但我從小學校到中學校、高等學校到大學，全部都是受日本教育。對我來說，日本是養育我的親人，生我的是台灣。當時台灣人都是受到日本的養育，因為是養育之親，所以感情濃厚。儘管如此，日本卻沒把台灣當夥伴。雖然日本有日本的立場，背後有來自中國的威脅，但還是也有些無情。

林恩魁醫師在綠島度過七年嚴苛的拘留日子，重獲自由後，在高雄市蔡外科擔任副院長，一九六一年在岡山鎮開設岡山林外科診所。一九九六年出版了《聖經台語漢字本》。

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書籍介紹

本文摘錄自《太陽旗下的青春物語：活在日本時代的臺灣人》，遠足文化出版

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作者：大谷渡

譯者：陳凱雯

本書作者大谷渡多年來走訪日本和台灣的圖書館、資料室，爬梳日本時代的報紙、信件、日記、筆記、檔案，追索蹤跡，口述訪問曾經活在那個時代的人，並親自踏上他們曾走過的上學路，呼吸當時的空氣，尋訪那個時代人們的情感與記憶的點點滴滴。

從2002年開始，大谷渡以活躍於1920年代世界舞台的日本自由記者北村兼子為起點，開啟對台灣的相關研究，2008年開始將研究成果與訪談內容，以深入淺出的文字，陸續出版成書。在本書第四、五章，以北村兼子至台灣進行幾次訪問，對於台灣在日本殖民時代民族運動的觀察，延伸到她來台所接觸的人，包括林獻堂、蔡阿信、彭華英等，第六章則介紹在林獻堂等人所創辦的台中一中就學的菁英。從訪問這些菁英，再逐步擴大至日本時代受過高等教育的人。如同漣漪般，從他們的人生歷程，牽引出日本與台灣之間深刻的關聯。

他也特別注重過去容易被忽視的女性角色。除了前述第四章透過北村兼子的角度看台灣日本統治時期的一切，第三章介紹台灣第一位女醫師蔡阿信，提到她奉獻鄉里的堅強意志；同時也記錄了廖里、王蘭招、王一媛等女醫師，寫到她們從小求學至遠赴日本學醫的辛苦過程。對於這些長期在歷史中沒有聲音的台灣女性，在本書中難能可貴地呈現她們曾經如何努力為自己揮灑青春。

另外，作者因身為日本人，對日本殖民台灣有許多深刻的反省。第八、九章回顧台灣被捲入太平洋戰爭時期，記錄訪問許多正值青春歲月就必須面對殘酷戰爭的台灣人。無論是親身經歷新竹或東京大空襲的慘烈景象，或是被迫當學徒兵去防守台灣海岸線以防美軍登陸的學生，以及被徵召赴南洋擔任軍夫卻被美化為「特設勤勞團」的人，字裡行間透露著台灣人在戰爭下的無奈。他在書末直言，要讓大眾知道，當時的台灣人如何被迫為「大日本帝國」犧牲的真實面貌。

Photo Credit: 遠足文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九