跨越時空的緬甸（三）：佇立在佛塔中聽著鈴聲，一切煩惱皆得滌清

離開事事有人照顧的曼德勒，我們啟程坐夜巴到遠方的小鎮娘水，這裡有個知名景點茵麗湖。緬甸地形狹長，點跟點的距離都很遠，而且沒有高鐵，廉航聽說坐起來很崩潰又不好訂，衡量各種時間與金錢問題，搭夜車是最方便的選擇。

雖然我之前有幾次長途旅行，但考量品質我從不搭夜車，但緬甸是別無選擇也只能認了。這次訂的是觀光客熱愛的JJ Express，雖然巴士站非常混亂又擁擠，但服務很好，不但有人幫忙扛行李，還會送熱咖啡給等待的乘客享用。巴士跟台灣的豪華車巴士很類似但位置更大，位置很好躺，還有貼心的車掌小姐送餐送飲料，服務好到真是讓人要感動飆淚。

夜巴的缺點是有中途站休息，我們晚間十點出發，每兩個小時就停一次。如果一時興起想要去上個廁所，如廁回來沒有辦法馬上上巴士的。司機會把巴士上鎖，就變成裡面的出不來，外面也進不去，必須等到休息時間結束才能上車。緬甸溫差很大，晚間很冷，被困在車外真的會想哭。

就這樣走走停停睡眠中斷數次，終於在清晨五點半到達娘水，一下車，官方馬上來收觀光費約五美元。緬甸這裡針對觀光客有費用分級，基本上外來人士都需要支付高於當地人數倍的錢，或是奇怪名目的費用。觀光雖然能夠促進經濟，但另一層面看也是一種汙染與掠奪，我想支付這費用某方面也是求個良心安寧吧。

Photo Credit: Book Huang

在休息一小段時間後，跟旅館租了腳踏車到處逛逛，娘水是一個很小的鎮，頂多台灣一兩個里那麼大，鎮上只有泥土與小石子混合的道路。車子開過去塵土漫天飛揚，騎腳踏車就是在路面彈跳，大小車都混合在同一個街道上，這裡的車雖然會按喇叭，但不會硬逼腳踏車，這點倒是比台灣溫馨多了。

Photo Credit: Book Huang 娘水鎮上旁邊的小湖

鎮外的風景非常宜人，旁邊個小湖，湖面倒映著天空美的出奇，如果這個小鎮之後能夠整理好道路跟基礎設施，天氣又比較涼快，應該會變成超級熱門的旅遊聖地。但是我們要去的景點分的很散，而且離娘水有段距離，零零總總大概騎了三個多小時，我這輩子從來沒有單天騎過那麼長的腳踏車。租來的腳踏車沒有變速，上坡完全騎不上去要步行，許多歐美背包客騎過去還替我加油，這時就超想念突尼西亞哪都能到的計程車跟神奇louage啊！

Photo Credit: Book Huang

腳踏車中間經過一間小佛寺，有一系列好懂的佛陀故事畫：佛陀以前是印度某國的太子，父親是淨飯王，母親是摩耶夫人，摩耶夫人一日夢見白象鑽入她的腋下，而後就懷上了悉達多。等到產期將近，摩耶回娘家待產，在娘家附近的園林閒逛時，伸手拉樹枝，就生下悉達多。

Photo Credit: Book Huang

就跟聖母馬利亞無玷受孕是一樣的道理，有了神跟人的雙重身分。佛陀一出生，就走七步，步下生蓮，說：「天上天下，惟我獨尊」。這句話會在一些T恤上見到，看起來超級中二病但真的是出自佛教傳說。

Photo Credit: Book Huang

摩耶夫人在生下悉達多七天後就過世了，就由同嫁一夫的妹妹撫養長大。悉達多從小就過著優渥的生活，還娶了美麗的妻子，但當悉達多看見宮外的生老病死，突然意識到世間多有苦楚與煩惱，所以在兒子出生的隔天，趁著夜色騎馬離開皇宮，開始苦行僧生活。悉達多尋求不同的導師，但都沒有達到他的需求，最後悉達多決定要自己來，就在就在菩提樹下悟道，成為佛陀，開始他的傳教生涯。

Photo Credit: Book Huang 僧侶的衣服就只是一塊布而已，據說千年前的佛陀也是這樣

佛陀堅持的生活是粗布衣裳，說著平民用的巴利語（貴族語是梵語），飲食只靠他人佈施的食物，過著隔絕一切物欲的生活。後來佛陀開始到處說法，講述如何離苦得樂，也讓自己的兒子加入僧團的行列。隨著僧團越來越多人，佛陀的名氣也越大，後來佛陀傳教到80歲，最後於西元前543年涅槃。

在這個佛陀故事的基本概念上，南傳有保留一個很重要的概念，就是「佛陀是人，在人間成佛」。他不是造物主，也不是天人，所以之前鬧很大的如來宗堅信佛陀是造物主，又不讀經只會感恩師父，所以佛教徒們都認為它是外道。佛陀的存在更像個導師，如果你想解脫世間煩惱，佛法就能夠給你一個方向。

Photo Credit: Book Huang 在酒莊品酒

理論上十二月的緬甸是無雨的，但大概是氣候異常的關係，好死不死讓我們遇上下雨。幸好只下了一小時，我們就趁雨勢略小的時候連忙騎回鎮上，但之後我們就沒有看到大晴天，實在是一大遺憾。

回到鎮上我們累到不行，但還有一個酒莊景點要走，所以最後決定花錢叫車省事，咻的一下就到酒莊。這個酒莊的夕陽景象很有名，很多人在這裡一邊品酒一邊賞景，不過已是陰天所以我們啥都沒看到，只有品品酒就離開了。酒莊的酒很普通，但我覺得緬甸有產酒這件事很酷，雖然目前不成氣候，但還是為了瓶子，隨意買了一罐酒。

Photo Credit: Book Huang 酒莊滿滿的都是葡萄樹

回程的時候去拜訪了一個台灣人開的民宿，老闆娘原本是個上班族，後來在娘水開了一間背包客旅館，相當受歡迎。聽她講背包客的故事很觸動，她認為旅行就是要體會各式各樣的滋味，學習在艱困的環境中活下來，即使受傷、被騙錢、被獅子大開口，那都是一種經驗。不愉快的部分一笑置之就過了，但留下來的東西會是一生的養分，過度保護也許這輩子都會無法自立，適時地讓自己去勇闖，才能在挑戰中成長。

雖然我不以背包客或流浪者自居（因為我很堅持要帶行李箱），但她的形容就是我的心路歷程。網路上雖然很多鼓勵人去旅行的文章，但很少考慮到現實問題的。我必須老實說，旅行沒辦法解決什麼人生問題，回來也是要在工作中苦海浮沉繼續賺錢。但我覺得旅行最重要的是把自己丟在全然陌生的環境，用最少的裝備活下來。這一步一步跨越恐懼的過程，孤身在外的種種歷練，可以讓人以更隨和的方式看待生活。旅行的價值不在什麼說走就走，而是那份跨越自己的勇氣，我想這就是旅行的意義。

緬甸是個電力極度供應不足的國家，動不動就停電，以前華僑常笑稱緬甸＝免電，現在雖然各項基礎設施慢慢起來，但電力仍然是一個大缺口。先前在曼德勒的居所是備有發電機與太陽能以備不時之需，所以我才沒有體會到停電的滋味。走出曼德勒才知道，原來緬甸各地都會分時段停電，這對觀光客來說超驚悚，因為你永遠不知道何時會突然沒電。插頭也常常是不通電的，一整個房間可能只有一個插頭可以用。但我們這次在室內遇到沒電時，緬甸人看起來超級淡定，大家繼續做自己的事，換在台灣早就怒罵「用愛發電」在社交網站大洗版了。

緬甸開放前，統治的軍政府是蠻無能的（希望我寫這句不要被抓走），把一個國家統治到被聯合國認證為開發程度最低的區域，金正恩都要出來拍拍手了。根據記者們寫的書來看，雖然以前會有其他國家的物資補助，但這些物資一進機場，很快就被高官放到口袋，分到平民只是很小一部分；導致現在都2017了緬甸居然還有供電不足的問題，沒遇過真的很難想像。中國政府看準這塊想要協助緬甸發電，但後續究竟會如何，還是個未知數。

Photo Credit: Book Huang 遠觀卡古佛塔群

這兩天在娘水天氣都是反常的陰天，所以稍微調了行程，跟旅館包車前往將近三小時車程的卡古佛塔群，緬甸是個多民族國家，長久以來都是相互攻伐的狀態，而之前英國殖民又把事情弄得更糟（例如羅興亞人問題）。而這個佛塔是撣族的聖地，以前衝突連連的時候是個危險的軍事管制區，現在已經重新開放，只是觀光客如果要進入，需要在附近的一個名為東枝的城市買票，且必須要有撣族導遊跟著，總之就是個眾多管制的地方。

我們一上路沒多久，車子就因為業力引爆而爆胎了，到佛國自然要心平氣和，到這境界已經什麼都看開了（輕吐煙圈），就下車以悠閒的心情等待司機換胎。司機換了輪胎後，再開到就近的城市的輪胎廠做加強，蹉跎一陣子後才到東枝。

在東枝的小小旅遊中心裡，都是穿著撣族服裝的年輕人，我們填了表格後，繳了莫名多的保護費（11美金），分到一個看起來很靦腆的導遊。與他閒談得知他是在東枝大學學農業相關的大四生，由於他的名字又長又難唸，所以他說就叫「San」即可。

Photo Credit: Book Huang 有兩千多個不同式樣的佛塔

東枝到佛塔要開一小時的車，在拉低賽的過程中，發現San跟楊姐的女兒一樣大，接下來就開始推銷及分享照片活動。如果天下的父母都差不多，我想我大概可以理解我媽平時如何推銷女兒了。San看了照片發現對方蠻正的，還主動說之後可以幫忙她免費導遊，哈囉，可以不要這麼現實嗎？

穿過重重山路後，映入眼簾是一大片成千成百的佛塔，極其壯觀。San說這裡的佛塔從西元前三世紀就開始建造，累積長時間後已有數千佛塔，只是經過一段時間的廢棄和戰亂，目前僅剩兩千多座，但這個數量就已經足夠驚人。

Photo Credit: Book Huang 這金光閃閃系列是新加坡人供奉的

佛塔的共用通常是積功德除惡業，蓋塔的人可以累積功德，繞塔的人也可以洗滌罪孽。南傳大多數的派別沒有我們平常聽到的淨土（或極樂世界）概念，這是北傳佛教發展出來的新模式。台灣這裡的許多佛教徒，都相信念佛念的多，就能死後往生極樂世界，等於說先拿到一張樂園的入場票。這張票最少可以保證不用再去輪迴，然後人就能在這個樂園專心修行，然後成佛。

南傳批評這個教義，因為他就是一個懶人法，用簡單的方式先做再說，反正之後只要能去極樂世界再慢慢花時間修行就好。這個方式有助於推廣傳播，但也可能會導致某些人重視死勝於生，有時會看到明明是學佛，行為卻跟理想有差異，可能就是在這方面曲解的緣故。

但南傳重視現世的修行，即使這次未能修到阿羅漢，輪迴下一世也會到更好的生活，直到修行累積到得證果涅槃，即不再輪迴於大千世界。這個前提是建立在世間是苦的，就算之後你轉生為有能的神（或天人），也只是活的比較爽，但還是在煩惱之中生活。

Photo Credit: Book Huang 有的有人供奉就有維修，也有的塔就歪了

只有修行佛法內觀智見，了解人類生命的結構，最終得證涅槃才是真正的解脫。用宅術語來說，一般人認為人生是不能重新讀取的遊戲，但從佛教觀點來看，人生其實是個多視角多結局遊戲，當完成所有視角，破關那刻遊戲也回歸虛無（例如某遊戲刪存檔），這就是涅槃了。

緬甸的景點特色就是景點都很美，但都缺乏維修，佛塔雖然壯觀但很多都傾頹，有些有補過的痕跡大概是現代人捐款修復的。San說我們的門票錢會有一部分撥來維護這個地方，不過照這個觀光客數量，大概要很長一段時間才能全部整理完畢。

Photo Credit: Book Huang 塔上都有鈴鐺

這裡痛苦的是又要脫鞋，地上都是碎石子，不論怎麼走總會感覺到有什麼東西箝進腳掌中，但這裡的佛塔都會掛著鈴鐺，風一吹過來，整個佛塔區此起彼落響起清脆的鈴聲，連綿不絕地共鳴。這裡觀光客不多，如果走到寂靜的地方，佇立在佛塔中靜靜聽著鈴聲，有著不可思議的氛圍，佛教說繞塔或聽到鈴聲一切煩惱皆得滌清，我想大抵就是如此這種感覺吧。

塔上都有鈴鐺 撣族村落，房屋都很有特色

San跟楊姐很聊的來，後來他還帶我們去參觀撣族的村落。這個村莊雖然很小很原始，但整理的出奇乾淨，連劈好的柴都像是被強迫症整理過一樣堆的整整齊齊，要知道緬甸其實大部分地方都是非常髒亂的，撣族真叫我們印象深刻。期間 San還帶我們去拜訪一位高齡九十的奶奶，奶奶可能家人較忙碌常常單獨在家，San似乎常常去關心她，這次來也自己準備了禮物，是適合老人家的食物，奶奶看見他的禮物還唸了一大段祝福經文。

San超級善良有用心，真是誠懇好青年我看了都要哭了，所以後來參觀行程結束後，我們回到東枝再加給他一點小費。雖然他只是大學生但各方面都覺的他很誠懇給人好印象，唉喔，有沒有年輕少女們要預約他啦快點來報名我有加他 FB喔！

傳照片給家人群組報平安時，爸爸說看了五天的佛塔照片很膩，可以看點別的嗎？哇賽這樣一想緬甸除了宗教建築外好像很少其他景點，但這就是佛教國家的特色。我想等之後緬甸基礎建設起來，應該會出現更多值得追尋的部分吧。

本文經作者授權轉載

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航