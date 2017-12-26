性別化的污名：相較於男性，女性身障者的身體自由被嚴重剝奪

在生活與互動關係中，人們常會以二分法的眼光看世界，當然還有身體狀態，就像是「正常人」與「不正常的人」；然而，究竟什麼是「正常」？「不正常」的定義又從何而來？這其中又牽涉到何種性別議題？

美國社會學家高夫曼（Goffman）曾在《污名：管理受損的身份筆記》書中提出「道德生涯」現象，意即，沒有人天生會認為自己或他人是不正常的，而是透過學習來認知與區分「正不正常」的存在，而污名就此誕生。

通常而言，人們皆從家庭處境開始學習道德經驗。例如有某個聽障孩子可能在家裡備受保護，聽障孩子與父母比手畫腳交談，又或學手語交談，這對聽障孩子來說是多麼自然的事，他在家裡就是個正常人；然而，一旦他脫離家庭保護，當生活重心隨著進入社會而引發一種道德經驗，就像是在學校被聽人小孩比耳朵嘲笑他聽不見那樣，聽障孩子會從社會領域與關係中學習污名，或是認知自己是具有污名的。

而我們該注意的，不僅是「身心障礙」類別和疾病污名間的扣合，其中更和性別脫不了關係。當人們在父權社會結構中，看見一位生理男性的身心障礙者，通常腦海第一個浮現的擔心是「他該怎麼找工作？」、「會有企業願意雇用他嗎？」、「他該怎麼養家娶老婆？」除此之外，男性身心障礙者的性功能，也成為被私下討論或嘲諷的議題。就像是日本名作家乙武洋匡爆出外遇後，令大眾議論的是「他這樣不健全居然也可以劈腿」。我們先不論該名作家的劈腿爭議，而是從中可見，大眾對於身心障礙者的性別刻板印象。

相反地，看到生理女性的身心障礙者，則會有不同的擔心，「會有男人願意接受她嗎？」、「她能嫁得出去嗎？」、「結婚後她有能力生孩子嗎？」，社會賦予對於女性角色成為母職的期待，彷彿對女性身心障礙者預設了框架，認為她們無法勝任，也因此女性身心障礙者的處境更為困難。

由此可知，污名化也是很性別的，就像連協助身心障礙者性需求的「手天使」，目前也只針對生理男性身心障礙者策劃，而忽略了女性身心障礙者在基於個人同意下的生理需求；關於女性「自願的性」一直被視為隱晦而不能公開的事，更何況在社會對於女性身心障礙者「看似無法正常生育」的刻板印象中，令她們自願性的生理需求更加被邊緣化。

在邱大昕教授所撰寫的〈盲人如何成為異性戀——再談視障者的性／別教育〉亦對於盲人在性與性別教育中的處境做精闢分析，包括美國國會圖書館發行以男性情慾為中心的花花公子（Playboy）點字版，但卻沒有進一步為女性視障者做更多情慾處理；而事實上，目前各國媒體仍以男性情慾為中心，而這不僅呼應媒體間接型塑出性別與性慾差異的框架，也顯示主流社會的確注意到男性視障者的情慾需求，但更加體現女性視障者、或是女性身心障礙者的情慾需求被無性化的現象。

綜觀來看，如果人們再將性別框架加諸於身心障礙者，不僅造成二度歧視或漠視，以及加深性與性別之間的不對等權力關係之外，更嚴重的甚至會有侵犯人權的倫理議題或犯罪行為，比方關於生理女性身心障礙者的性別、人權與性犯罪之間的密切連結。

不可否認，女性的第二性徵是融合疼痛與生育的器官，而當身心障礙者無力照顧自己，或是重度障礙者終生需要親人照料時，身為女性的她們，則開始會被擔心身孕或性徵影響的照顧問題；因為除了思考性、人權與醫療道德之間的關聯之外，我們更不能不看見，關於父權社會結構對於生理女性身心障礙者的壓迫（父權不是針對男性個人存在的批判，而是指一種社會結構，歡迎參照之前撰寫過的文章）。

不僅是國外，關於女性身心障礙遭誘姦強暴的事件，在台灣亦仍層出不窮，也不乏有許多女性身心障礙的親人，不僅殘酷地對待身心障礙者，就像將孩子如畜生般用鐵鍊綁著，禁止出門，更有為女性身心障礙者進行「結紮」手術的爭議案件；或許結紮與限制出門是「避免她們遭受到性侵害」，但這卻嚴重剝奪了個人身體自由權益；因此，這樣的做法做究竟是保護、還是侵犯人權？

事實上，這可能是同時並行的雙面刃，而除了醫療問題之外，更可從中看出性別不平等的嚴重狀況：在違反個人意願的狀態下，為什麼只因為她們是身心障礙患者，外出就注定會有遭受到性侵害的風險？該進行教育與矯正的不是女性身心障礙者的第二性徵，而是深植於父權社會中的歧視與汙衊。包括認為女性身心障礙者好騙、好擺脫、柔弱，甚至罪責怪她的監護人放著如此「沒能力」的人亂跑，所以產生「侵犯是被默許」的錯誤思維。

相較於女性身心障礙者，男性身心障礙者極少被進行閹割手術，甚至也較少被要求結紮，這是否又反映出在擁有性自主權益上，女性的基本權益被嚴重剝奪與壓迫的事實？而無論人體狀況「正不正常」，其實我們正共同生活於病態的父權社會中，醫療健康固然是人類存活關鍵，但若沒有在具備性別意識的社會脈絡中行走，這個世界患有疾病的將不會是身體，而是人心；但若我們能夠拿下對於身心障礙者污名化、性別刻板印象的眼鏡，從減少歧視與謾罵、甚至傷害行為，相信就能夠在彼此珍惜與著想中，終將能長出互相尊重與疼愛的力量，無論性別。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航