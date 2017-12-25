「績效上癮」的企業文化：受多巴胺驅動的獎勵制度，只會創造自私心態

文：賽門・西奈克（Simon Sinek）

獎勵制度創造的自私心態

產褥熱與當今殘害我們企業文化的危險疾病有多類似，我們生活在新的啟蒙時代，科學家跟商人與經濟劃上等號，他們的決策依賴經濟指標、推升效率、精實生產、六個標準差、投資報酬率的計算，以及實證數據。我們的經理人為了管理公司，對這些數字和系統更加依賴。就像只看細節、不看大局一樣，有時我們的視野無法超越整個系統或要被管理的資源，因而看不到執行這些工作的每個人。系統規模愈大，一切就變得愈抽象。當事情變得更加抽象的時候，我們就愈依賴數字來追蹤一切。這一切完全說得通。事實上，每次股市崩盤前都出現相同的情況（除了1970年代石油危機），這不可能只是巧合。就像霍姆斯醫師一樣，我們需要從自己身上找到答案。

領導是要為員工的生命負責，而不是為了數字。經理人只看數字與成果，領導者則會照顧我們。管理指標的經理人都有機會變成領導其他人的領導者。正如每個醫師學到消毒設備的重要，每個組織的領導者必須做出改變來保護部屬，但首先他們必須承認問題的源頭就是自己。

現代的癮頭

這感覺真是不可思議，它就像魔術一樣，任何絕望或不適、不舒坦或不安全感、恐懼或焦慮，甚至是受其他人或其他狀況威脅的感覺都會消失不見。他覺得可以做任何事，他覺得他是自己想成為的人，這是喬恩在喝酒後的感覺。

有人稱這是「荷蘭人的勇氣」。我們可以喝兩杯來提振信心。如果有人在酒吧跟遠處感覺很有魅力的人有眼神接觸，他只需要走過去自我介紹就好，但是許多人認為這很恐怖，不過只要喝點酒就可以舒緩緊張情緒，找到勇氣走過去。

現在，我們把面對這個世界的焦慮與所需要的勇氣增加幾倍，就能了解酒精的力量在酒鬼生活中所扮演的重要角色。由於有酒精釋放的多巴胺，酒鬼所有掙扎、驚嚇、恐懼、焦慮，以及被害妄想都會消失無蹤，這就是控制酒癮非常困難的原因。酒鬼面對的問題在清醒時都會變得更糟，可能是工作壓力、緊張的伴侶關係、財務壓力，或任何不舒服的感覺。「其他人只喝了一杯就回家，」一個酒鬼解釋，「我得喝到離開家。」

受到酗酒影響的人很多，他們往往在少年時代開始喝酒。這是我們很多人在生命某段時間都得處理的不安全感和不舒服感。這段時間我們從需要父母的同意，過渡到需要同儕的認可，這種需求會持續一輩子。

從人類學來看，社群意識和我們希望「歸屬」或「融入」的欲望都是成長的一部分。我們希望受到團體的歡迎，成為團隊有價值的成員。在意別人怎麼看我們是社會化過程很自然的一部分，生活在群體裡對生存也很必要，即使在青少年階段對父母很困擾。在這個階段，許多青少年對剛萌芽的性觀念與正在發育的身體，加上融入團體的焦慮、混亂感與自我懷疑都難以應付。

這就是為何我們需要家長、老師、朋友與社群支持的原因。在某種程度上，這也是家庭共進晚餐、球隊、社團與課外活動的價值。在這個脆弱階段，我們建立起強大的支持網絡，讓我們知道需要別人來幫助我們解決問題與生存。有些青少年意外發現酒精的神奇威力可以找到力量，增進信心。如果毫無節制，在這段自我懷疑的期間，酒精就可能取代對其他人的依賴。這很關鍵，因為我們在青春期學到處理掙扎和焦慮的方式，很可能變成成年後應對這些挑戰的做法。

用酒精、香菸或暴飲暴食「讓自己感到安心」非常有效。我們可以獨自做這些事，不需要周遭任何人的幫助或支持。它們可以馬上奏效，或得到相近的成效。換句話說，當我們喝酒或抽菸時，很容易得到我們追求的平靜或安慰。

我們從酒精、尼古丁或食物中得到的樂趣全都來自多巴胺。當完成某件事或找到某個正在尋找的東西時，體內會釋放出多巴胺。這是我們體內一項獎勵機制，鼓勵我們去覓食，打造庇護的地方，還有追求進步的動力。它要我們進行對自我生存和茁壯有好處的行為。

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大自然並無法想像，也沒準備好未來會出現像尼古丁和酒精這樣的化學物質讓我們的獎勵機制出現短路。多巴胺在食物難以取得的時期誕生，我們的身體並不是為了「隨時都有得吃」的世界設計。暴飲暴食、賭博、喝酒和抽菸表面上都是對多巴胺上癮，這些都是讓我們容易得到喜愛且渴求多巴胺快感的方法。當我們無法節制追求多巴胺爆衝的欲望時，就會上癮。我們到了一個臨界點，讓原先幫助我們存活的化學物質實際上變成獎勵我們從事自殘的行為。這正是我們的企業文化發生的事，激勵方案創造出一個被多巴胺驅動的上癮環境，我們對績效上癮。

上癮是自找的！

在舊石器時代，我們的祖先為狩獵做準備，並為一天的收獲感到興奮。在出發之際，他們想像的目標與報酬替他們注射第一劑多巴胺。當一個獵人發現蛛絲馬跡，顯示瞪羚就在附近時，又為他們注射另一劑的多巴胺，鼓勵他們繼續前進。若有人在跟蹤幾個小時動物後看到瞪羚就在遠處，又會替他們注射更大一劑多巴胺。

最後，他們體內的腎上腺素與興奮感會爆衝，在追殺獵物瞬間，多巴胺湧入體內，賦予他們強烈的成就感。他們相互祝賀，感謝值得信賴的領袖，這時奔流過每個人血管的是血清素。他們相互擊掌，擁抱彼此，感受這幾天渾身髒兮兮的夥伴有著一股強烈堅定的兄弟情誼。催產素強化他們的情誼。無畏的獵人把食物帶回部落，族人對他們讚譽和尊重，獵人的血清素再度奔流。其他族人感覺受到照顧，感謝獵人替他們承擔風險。每個人都覺得很好，一同享用美味的一餐。

就跟史前祖先覓食一樣，在今日的商業世界，當我們朝最終目標邁進時，只要達成每個里程碑，我們就會收到一劑多巴胺。不幸的是，跟我們的祖先不一樣，我們工作環境的獎勵機制並不平衡。多巴胺釋放出的激勵作用占主導地位。我們的獎勵架構幾乎奠基在達成目標上，並因此得到金錢報酬。甚至還獎勵每個人達成一個月、一季或一年的短期目標。這種做法最後會導致同事間相互對抗，意外地鼓勵危害組織進步的行為。

我喜歡拿之前意氣風發的美國線上（America Online）當例子。美國線上會定期發送CD促使消費者購買產品。公司有個負責招攬客戶的小組，只要達到新簽約客戶數的目標就能拿到獎金。因此所有戰略設計都是以讓人簽約購買服務為目標。他們在第一個月先免費提供100個小時的服務，接著變成250小時，然後甚至變成700小時。我記得當這個優惠最後變成1,000小時免費，並在45天內用完時（意思是想要占到這個促銷方案便宜的人每晚只剩下1.7 小時的睡眠時間），促銷奏效。無論擴大會員人數的團隊發展出何種戰術，目的都為了一件事，就是把他們的獎金最大化。

問題是還有另一組人負責留住客戶，他們必須想辦法讓所有取消服務的客戶回心轉意。美國線上的領導者透過他們設立的這套系統，讓各個團隊達成自己的績效指標，卻不考慮其他人的指標，甚至也不管什麼措施才會對公司有益，結果是有效地激勵員工找到讓公司耗費更多成本的做法。

在大多數狀況下，公司提供的獎勵機制並不獎勵員工合作、共享訊息，或跨部門提供協助。換句話說，公司很少提供正面激勵措施與強化安全圈的重要舉動。無論有意還是無意，獎勵制度的設計不僅允許對多巴胺上癮，甚至還培養並鼓勵這種現象。就跟所有上癮的東西會出現的後果，我們的判斷變得混沌不清，我們變得不那麼關心別人，自私心態生根。我們沉迷於下次還能達到目標，不讓任何人或任何事擋在前面。

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書籍介紹

本文摘錄自《最後吃，才是真領導：創造跨世代溝通合作的零內鬨團隊（增訂版）》，出版

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作者：賽門・西奈克（Simon Sinek）

譯者：顏和正、李芳齡

你的千禧世代團隊，是不是也有這樣的問題：

前一天明明還說要為專案拚盡全力，隔天卻沒來上班？

工作沒多久就要求升職，但工作能力卻沒有什麼進步？

就算給他們挑戰、獎勵、甚至加薪，還是留不住人？

現在帶人好像特別難，尤其是面對七、八年級世代。這群千禧世代出生在富裕的1980年代初到2000年代初，比老闆與主管更熟稔科技、人脈網絡強，還是教育水準最高的世代；但卻經常被認為缺乏解決問題的能力又自以為是、缺乏責任感又將得到的一切視為理所當然 。

如何穿透不同世代間的成見、善用新世代的彈性與創意，成為有戰力的團隊？

TED超過4000萬人跟隨的超人氣激勵演說家賽門。西奈克（Simon Sinek）在書中強調沒有任何數位解方可以解決職場上千禧世代面臨的問題，人的問題，需要人的解方。必須以同理心看待世代差異、建立互信的關鍵。

他分析千禧世代員工的成長背景，發覺父母過度呵護、無所不在的科技導致分心，以及有太多機會可以及時行樂這三個成長因素導致千禧世代與現今職場格格不入。在環境多變、競爭加劇的時代，最能激勵千禧世代成員全力以赴的關鍵因素，其實是人類原始、卻經常被忽略的需求，就是給予成員安全感。有安全感，才能建立互信、歸屬感，自然形成誰也挖不走的凝聚力！

Photo Credit: 天下雜誌出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航