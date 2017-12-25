牛奶會生痰？咳嗽不能吃甜食？破解12種常見咳嗽迷思

文：徐嘉賢（黑眼圈奶爸Dr.）

在眾多症狀裡面，咳嗽對於孩子跟父母來說，影響最深、最有感覺。怎麼說呢？

每個人一定有咳嗽的經驗，如果孩子咳嗽有痰、晚上可能睡不著、咳到快要吐、臉紅耳赤，晚上咳嗽咳到把全家人都吵醒，隔天精神又不好、父母又要上班，父母是不是心裡面也會很煩惱？但是發現坊間很多對於咳嗽或相關問題的誤解，整理了一下給大家。

很多父母以為在陽台抽菸或小朋友不在家裡的時候抽，就不會影響到小朋友。其實燃燒出來的物質或PM2.5會黏著在牆壁或衣服、頭髮上，小朋友接觸到還是會受到影響。

黴漿菌在教科書裡面是寫不會流鼻血打噴嚏，但其實臨床上的經驗，有部分還是會流鼻涕、喉嚨痛，表現得很像普通感冒。

拍痰搭配胸腔引流是支氣管炎、肺炎很好的治療方法之一。不只限於小嬰兒，其實大人、大小孩、小嬰兒都可以使用。但是很多父母會覺得：「可是他都不會把痰吐出來呀？ ！拍了也沒有用！」或者：「小朋友不喜歡拍呀，都會哭或跑掉。」最理想每天2-4次，每次拍2到15分鐘。拍了之後，雖不會像大人吐出來，痰拍到鬆脫之後，藉著纖毛運動或咳嗽，痰會咳到喉嚨，就會由吞咽反射，把痰吞進去肚子，經過消化道的分解，由大便排出來。

咳嗽可不可以吃甜的東西？這是很多家長每天都會問的問題。大家想一想，咳嗽藥水是不是甜的？蜂蜜有消炎化痰止咳作用，蜂蜜是不是甜的？所以重點不是甜，是市面上糖果很多都是添加了色素跟其他的化學物。使得呼吸道更加刺激，研究發現某些人工色素有增加過動的風險。

牛奶會產生痰，這是老一輩遺留下來的觀念。的確，喝了牛奶後，感覺痰音會比較明顯。但是其實是增加喉嚨上面的黏液黏稠度。並不是產生新的痰。折衷的方法是，可以在喝完奶之後，喝一點水，清理一下殘留在喉嚨上面的痰。

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