《火炬效應》：領導者在「戰鬥階段」如何運用故事思維，點燃團隊鬥志

文：南西・杜爾特（Nancy Duarte）、派蒂・桑歇斯（Patti Sanchez）

戰鬥階段的溝通工具

這階段必須提醒旅人戰鬥目的，以及你們具有哪些優勢。你可以透過演說、故事、儀式與象徵，鞏固大家為理想而戰的決心，給大家奮戰到底的力量。

戰鬥階段如何發表演說？

話語會畫定疆界，決定衝突是否會爆發。若有人以文字來宣示價值觀，其實就是畫定他們要捍衛的疆域。「宣戰式演說」能激勵旅人守護夢想，而「警告式演說」則提醒旅人，即使勝算不大也要繼續戰鬥。

以「宣戰」演說來激勵

《英雄本色》（Braveheart）是講述蘇格蘭獨立戰爭的電影，片中率領蘇格蘭獨立的威廉．華勒士（William Wallace）在宣爭戰之前，對同胞演說：「迎戰或許難免一死，逃跑或許可苟活——至少多活一會兒。只是多年之後，你行將就木之際，會不會想把那些多活的日子，換回今天唯一的機會——我們今天就要去告訴敵人，他們就算取了我們的性命，也休想奪走我們的自由！」

要點燃戰友的鬥志，可利用鼓舞人心的演說。你也可以說明敵人曾經造成的危害，警告大家有哪些危害可能持續傷害人家，從而激發旅人勇氣。你可以揭露敵人弱點，說明如何取勝。

一九九九年，馬雲在杭州的公寓創立阿里巴巴。他找來十七個朋友與學生，利用網際網路，建立無遠弗屆的市集。他說明為什麼創新的科技與孜孜不倦的工作倫理，能幫他們戰勝位於矽谷的知名企業。

現狀：「當年在『中國黃頁』那間公司時，我就說過競爭者都不是國內網站，而是海外網站。競爭者根本不在中國，而在美國矽谷。」

理想：「我們需要學習矽谷認真工作的精神。如果我們早上八點上班，傍晚五點下班，那麼阿里巴巴就不是高科技公司，永遠不會成功。」

新幸福：「如果我們是個好的團隊，知道該做什麼，就能以一抗十。我們能以創新精神，對抗政府機構與知名公司。」

Photo Credit: 天下雜誌出版 傅勒是Google Giving的總監，決心以科技阻止人口販賣。

馬雲預言成真，十年後，阿里巴巴所向無敵，位於矽谷的eBay只得結束在中國的營運。

二〇一三年，Google應用科技建立熱線，對抗神出鬼沒的人口販子。「Google Giving」總監賈克琳．傅勒（Jacquelline Fuller）在推動這項計畫時，把人口販子比喻為致命病毒，以描述問題所在，接著提出谷歌的解決方案。

現狀：「人口販子很懂得如何善用通訊，在各國無孔不入。」

理想：「就和對抗愛滋病流行一樣，我們也得辨識出哪些人容易受到傷害，分析傳染途徑，思考這些壞蛋會如何突變，這樣才能先發制人。」

新幸福：「我們的夥伴在全球發揮影響力，不僅可辨識出誰容易成為受害者，提供協助，更能事先預防。」

Google 捐款給非營利組織，並提供技術，成為對抗人口販子的堅強盟友。

以「失敗者」演說來示警

一九四〇年六月四日，英國軍隊在對抗希特勒時陷入泥淖。但在此刻，邱吉爾（Winston Churchill）請盟友一同對抗敵人。「我們要在海灘上對抗、要在登陸地點上抵抗；我們要在田野、在街頭對抗……要再次證明，我們可以保護海島的家園，脫離戰爭風暴，戰勝獨裁者的威脅。」這場演說強化英國國民的抗戰決心，而邱吉爾的強大說服力終於打動美國，成為英國的盟友。

有時你們會一路挨打，彷彿面臨撞牆期，前景並不樂觀。這時要向部隊承認可能會輸，要大家有承擔敗仗的心理準備。但你仍應該講述只要不放棄，終將可能勝利的情況。先肯定大家承受的辛苦，再要求大家鼓起所有力氣，反敗為勝。

特斯拉電動車的馬斯克在二〇一三年對投資人演講時，曾提到有些經銷商正在遊說，對抗他的直銷模式。其他經銷商的舉動會危及特斯拉的成功機會，即使消費者明白指出，他們喜歡特斯拉的直銷模式。為了直接賣車給消費者，馬斯克對聯邦政府施壓，在白宮網站上張貼請願書，並獲得超過十三萬名消費者簽署。

現狀：「經銷商總說，我們應該讓他們加盟。但如果調查民眾是否喜歡直銷的模式，答案一面倒向喜歡。」

理想：「如果民主能夠妥當運作，立法者能執行人民的意願，就該容許不同的做法，而不會以立法手段，刻意阻撓直銷。」

新幸福：「我認為顧客會帶頭反抗。如果我是顧客，會很不樂見經銷商砸錢顛覆民主。」

葛斯特納接掌IBM，準備帶領公司轉型時，找來公司全球四百二十名最高主管，召開管理階層移地會議。那時IBM 組織的政治鬥爭嚴重，主管只管內鬥，忽視對抗外在威脅。為了破除他們的自滿心態，葛斯特納先出示兩張圖表，一張說明IBM的市占率已拱手讓給競爭者，另一張則是IBM的顧客滿意度在產業中敬陪末座。他使出激將法，唸出競爭者執行長揶揄IBM的話，例如微軟的比爾．蓋茲與甲骨文的賴瑞．艾利森（Larry Ellison）。之後他呼籲主管們對抗敵人，致力於贏回往日的榮耀。

現狀：「我們在市場上灰頭土臉，生意被別人搶走……你們想想，市占率的數字是什麼意思？那些人搶了我們的顧客……我可不喜歡這樣。」

理想：「看看競爭者怎麼說我們，在市場上怎麼對待我們？我們要同仇敵愾……我們得付諸行動，趕快搶回市占率。」

新幸福：「你們會是一群變革代言人，同事間彼此心中充滿力量，感覺處處是契機。看不下去現況的人，該想想要怎麼做。若覺得躍躍欲試，歡迎你加入團隊，因為我絕對無法孤軍奮戰。」

戰鬥階段如何講述故事？

在戰鬥階段，故事能為演講增加急迫感，強調風險在哪裡，以及對手如何破壞你的夢想。你可以用具體事例，說明有敵人侵門踏戶，造成危害。激勵式故事能為旅人加油打氣，產生更多力量抗敵。警告式故事則可在旅人面對衝突時，不再自大自滿。

以「征服敵人」的故事來激勵

征服敵人的故事主要講述勝算不大，仍勇奪勝利的故事。故事會講述英雄面臨大敵，仍得到最終勝利。例如在傑克森執導的《魔戒》中，亞拉岡（Aragorn）的「雜牌軍」有精靈、矮人、巫師等六千人抵達黑門（Black Gate），卻發現大批可怕的怪物守護魔多。亞拉岡他們的數量遠遠不及敵人，卻保持鎮定。你或其他人是否曾經突破看似難以跨越的障礙？你們的致勝關鍵是什麼？

高通（Qualcomm）是行動裝置的晶片製造商，在創辦人與執行長鍥而不捨的努力之下，公司打造了如今我們熟知的數位世界。回顧一九八〇年代晚期，公司執行長厄文．雅各布（Irwin Jacobs）看見產業採用的手機科技似乎走錯方向。電信業者、裝置廠商與分析師都認為，電信產業未來應該採用類比標準，但是雅各布卻秉持更深入的不同見解。他不畏強烈的反對聲浪，努力說服產業，採用高通晶片的數位科技才是正確做法。只是該怎麼呈現他的技術倒是一大問題。於是，雅各布要求工程師做出可用的原型機，並排定在一九八九年十一月，邀集三百名業界高層主管來看展示。

在展示那天，高通工程師裝好把衛星訊號傳到手機塔的設備，讓廂型車上的電話響起——這在當時可是革命性技術。他們原本的計畫是，雅各布解釋這項技術如何發揮作用，之後帶觀眾搭上廂型車，這時工程師就會打電話過來，讓他接起。但是雅各布演說時，發現一名工程師忙亂地對他比手勢，要他繼續在台上撐著，因為展示機故障了。雅各布多說了四十五分鐘，工程師才表示大家可以上車。觀眾分批搭乘廂型車，親眼目睹電話響起，展示活動可說是非常成功。雅各布後來回憶道：「這次展示若失敗，我們大概就壯烈成仁了。」

Photo Credit: 天下雜誌出版 高通展示用的箱型車，如今收藏在公司博物館內。

然而他所示範的技術成為業界標準，也是我們手機所採用的技術。那輛廂型車如今收藏在公司博物館，象徵創新的動能與毅力，也代表高通文化的核心所在。

瞻博網路的比塔設法說服資安同業，要尋找新方法對抗駭客與網路恐怖主義。他說了一段不公義的故事，讓一名作家學到如何起身反抗壓迫：

如果梭羅（Henry David Thoreau）今天還活著，或許會成為駭客，用鍵盤取代筆，傳播大膽的思想。梭羅為反抗蓄奴制度，悍然拒絕繳稅，但有一天碰上了稅吏，結果馬上被扔進牢裡。要不是他姑姑違背他的意願，幫他繳了稅，他恐怕得繼續吃牢飯。這次稅務事件對他產生很深的影響。他寫下一篇文章〈反抗公民政府〉（Resistance to Civil Government），點燃非暴力抗議運動之火，日後還啟發金恩博士與聖雄甘地等人。

以「後來居上」的故事來示警

你的冒險不保證一定能勝利；有時對手攻勢太強，導致你遭滑鐵盧。在最艱辛之時，如果冒險的成果可能不保，每個人都會坐立難安——英雄到底能不能成功？但就像拳擊手洛基．巴布亞（Rocky Balboa）曾被敵手阿波羅．克里德（Apollo Creed）擊倒在地，進入讀秒時總能從墊子上站起，再打一回合，獲得最後的勝利。

現在旅人需要的是讓他們相信有能力逆轉勝的故事。你或其他人曾在什麼時候出師不利，卻繼續奮鬥？你遭受過什麼樣的打擊，後來又找回意志力，贏了這場戰爭？

為幫助領導者了解社交網站是行善工具，史丹福大學泛大西洋集團（General Atlantic）資助的行銷教授珍妮佛．艾克（Jennifer Aaker）說了一則故事：兩名印度企業家薩米爾（Sameer）與文內（Vinay），幾乎在同時被診斷出血癌。

對許多病患來說，唯一的療法就是骨髓移植。骨髓輸注需要接近完美的基因配對。要找到配對成功者，最可能是找骨髓資料庫中的同種族者。美國骨髓資料庫中，七百五十萬名登錄者有百分之二十是少數民族，但只有百分之一是南亞人。薩米爾與文內急需骨髓移植，但是在骨髓資料庫找不到配對成功者。我們都知道得做些什麼才行。薩米爾與文內的朋友舉辦了四百七十場骨髓資料登記活動，運用社交媒體，記錄兩萬四千六百一十一名南亞人的骨髓資料。薩米爾與文內都找到配對成功者，雖然最後仍不敵病魔。不過，他們帶動的骨髓配對，讓其他兩百六十六人在一年之內配對成功。

思科（Cisco Systems）主管羅旺．卓洛普（Rowan Trollope）不僅熟知科技，也熱衷運動，尤其是機車賽事。為幫助旅人明白為什麼在瞬息萬變的世界得重新思考工作方式，於是提到一則自己失敗的故事。

在一次為期一週的賽事中，我花好幾天觀察摩托車維修站的技師。我們整個團隊都是新手，因此花一整天來練習修摩托車，把修理時間縮短到五十四秒，覺得洋洋得意！不過，我們並未贏得這場比賽。後來我到某個維修站逛逛，看看別人怎麼維修，發現他們才花了九秒。他們花了一整年練習這一件事，總算熟能生巧。我修車輪胎時是用一個鑽孔機，但是專業技師是用四個——每個輪子用兩個。他們是效率的代表，沒有白費任何力氣。我在觀察他們時，看見有最高效率、合作無間的團隊如何運作。不過，如果維修站裡有十五輛不同的摩托車時會如何？他們所受的訓練、所使用的工具，都是為了某一輛摩托車而制定的，因此工具和流程再怎麼有效率，面臨別的情況時都不再有用武之地。

卓洛普繼續解釋，如今能成功的組織，並不是「有效率」，而是「靈活」。如果旅人想要勝利，必須懂得靈活。

書籍介紹

本文摘錄自《火炬效應：運用故事思維，點燃團隊鬥志，照亮創新冒險的領導溝通技術》，天下雜誌出版

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作者：南西・杜爾特（Nancy Duarte）、派蒂・桑歇斯（Patti Sanchez）

譯者：呂奕欣

賈伯斯空降重回蘋果，如何面對心存不滿的軟體開發者、說服大家為蘋果重返榮耀努力？

星巴克在金融風暴中衰退，舒茲如何讓員工接受關店裁員的噩耗、重新凝聚人心投入轉型？

在電商剛剛萌芽時期，面對先起跑的eBay與亞馬遜，馬雲如何激勵員工不未戰先怯？

不論是展開專案、提出創新、讓團隊合作或尋求投資人注資，我們的目標與夢想都需要別人的支持、願意一起踏上改變的歷程，才能成功。領導人的角色，就像是名火炬手，不只是先看到未來，更要照亮前進的道路、鼓舞跟隨者與支持者面對改變、克服不同階段的挑戰。本書詳述員工、合作對象與股東面對改變與創新，有哪些截然不同的情緒反應，作為引領方向的火炬手應該如何運用技巧，集結眾人力量克服難關。

這本書是視覺溝通大師南西・杜爾特的領導溝通新經典。杜爾特為美國前副總統高爾製作｢不願面對的真相｣簡報，成功的視覺溝通讓全球重視地球暖化問題，聲名大噪，是蘋果、谷歌、微軟、臉書、推特等的指定溝通顧問。身處引領變革的矽谷，杜爾特很清楚，要帶領改變，就像要開始一段冒險旅程，絕對不能只是提出目標，而必須帶領大家走完整個改變的歷程，在歷程的不同階段需要有不同的溝通策略，才能化解大家心中的疑慮、點燃改變的熱情、願意一起冒險、有力量克服挑戰。

Photo Credit: 天下雜誌

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航