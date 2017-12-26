給失業白領的三種非標準工作：房地產仲介、連鎖加盟、只抽佣金的業務

文：芭芭拉・艾倫瑞克（Barbara Ehrenreich）

有成千上萬個像這樣的「工作」，等待著被企業所拒或對企業體制不滿的人。一九九五年，美國有三一％的勞工發現他們身處於某種「非標準」的工作環境中，特點是缺乏福利、和名義上的雇主間沒什麼感情，而這個數字還在持續上升中。這些人裡頭有很多是女性派遣工和以日計酬的藍領勞工，例如整理草坪的工人和居家清潔工。

但這種非標準的雇工中，出現愈來愈高比例的企業雇員、專業人員，以及進入倦怠期或被開除的管理階層人士。對這些白領階級的求職者來說，到處都是誘惑——有時也可能是陷阱。我的電子信箱內老是充斥著敦促人「做自己的老闆！」和「想賺多少就賺多少！」的信，還常常附有像是「厭倦了企業的勾心鬥角、你爭我奪嗎？」、「您有週一症候群嗎？」、「您因撞到玻璃天花板（glass ceiling，編註：通常指女性在工作升遷中遇到的無形障礙，使人不能到達更高的階層。）而頭痛嗎？」、「對您的工作失去愛的感覺了嗎？」等醒目的問題。這種半雇用性質工作的招募人員，有時會潛伏在關係網絡連結活動中，我在佛德洛克爾斯就遇到一個人，提議要幫我找到適合的連鎖加盟機會。他向我保證，我可以擁有自己的「美美清潔」（Merry Maids）居家清潔公司，而且可以任選地點遠端搖控經營。

銷售房地產比較受尊重，這是進入企業界的另一種傳統方式，而且初期的障礙不會比賣保險多：你只要付課程學習費用，並通過州執照的考試就可以了。我在密蘇里州的哥哥、科羅拉多州的姊夫，還有許多散居各地的朋友和熟人，都是做這行的。我哥哥離開企業界，曾在阿肯色州經營一家汽車旅館；姊夫會進入房地產業，是因為夏威夷的生活開銷太大而搬家，卻影響了原本學校教書的工作，必須再投資幾千美元去進修，教師證書才能轉到科羅拉多州使用，所以後來有五年時間他經營一家漢堡王，還短暫當過律師助理，最後才在房地產界安身立命。我在亞特蘭大有一位具有網站設計背景的女性友人，已經上了房地產課程，而且打算去考州試。我在佛德洛克爾斯遇到的克拉克．尼可森，在工業界當了二十七年的業務經理，「提早退休」後財務狀況過不去，而且長達一年都找不到工作，便決定進入房地產界。

「在［二〇〇三年］四月中以前，我做了所有該做的事——參加關係連結聚會、使用求職布告欄，但我實在很難繼續維持積極的心態。我太太和我一起坐下來（在我掙扎時她也很掙扎），她說：『這樣行不通的。』我那時才發現，我並不想回到工業銷售的世界。她說：『那房地產呢？』」

但作為白領階級失業者的內定行業，房地產卻一點也不可靠。根據可信的產業報刊《房地產時報》（Realty Times）報導，入行第一年的房地產仲介業者有八六％的失敗率，而在倖存者中，有七〇％的人一年所得為三萬美元以下。根據我姊夫的看法，房地產界「太容易入門。很多人並不真的把它看成一種職業，只把它視為臨時的過渡工作。」不過他說，就一份「臨時過渡的工作」而言，報酬來得很慢。

「你至少要有足夠的錢來維持一年的生活。剛開始，一週要做四百次的登門推銷或電話行銷，而且有六到八個月的時間可說是一事無成。然後，當你拿到一張仲介佣金的支票時，剛開始還不知道要從裡面抽出四〇％到五〇％來支應種種費用，包括稅金和仲介公司收取的營運費。第一年之後，光是為了繳稅，我就必須到銀行貸款。」

我姊夫和姊姊很辛苦地打拚房地產事業，二〇〇四年賺了大約美金七萬五千元，其中有一半都用來繳稅和支付開銷。

克拉克．尼可森五十多歲了，在房地產事業上還處於初期零利潤的階段，他仍然滿懷希望：「現在愈來愈好，愈來愈好……我有很多的訓練和學習、還有枯燥乏味的基本苦功要做，但我很有自信，不久我就會有一些客戶和售屋清單。」當克拉克這麼告訴我時，我只想到那個在派屈克魔鬼訓練營裡放聲大哭的辛西亞，還有看起來也快哭出來的理察——兩個已經撐不下去、而且才剛要開始重新找工作的房地產仲介。

另一種給失業者的非標準形式工作就是連鎖加盟，也就是被人譏諷為「為自己買份工作」的事業，因為開業前就要先繳一萬到四萬美元的連鎖企業店名使用權利金。早期，大家比較可能自己開創小型企業；現在，你可以買下一種已經預先構想好的企業，其中的經營程序和任何使用或銷售的產品，都可以按月支付權利金向連鎖業主購買。大約有四十萬名美國人是連鎖加盟業者，管理八百萬名員工，並製造美國國內生產毛額的三分之一——從甜甜圈、漢堡到健身中心，什麼都有。但就像房地產生意一樣，報酬不穩定，而且高漲的失敗前景實在令人卻步。社會學家彼得．柏克藍（Peter M. Birkeland）對各種產業的連鎖加盟店做了研究，發現只有二五％的存活率，而加盟的平均收入是三萬美元左右。

最後，白領失業者還有一種選擇，就是數千種只抽佣金的業務工作，例如AFLAC給我的那種工作。根據直銷協會的統計，二〇〇三年有一千三百三十萬名美國人從事這種推銷工作，賣出價值兩百五十億美元的產品。在很多的案例中，這些工作不只在銷售產品時有報酬，招募新人從事銷售也會獲得報酬，AFLAC就是如此。從負面角度來看，直銷界對於毫無戒心的人設下了代價昂貴的陷阱——老鼠會（pyramid scheme，編註：金字塔騙術，即台灣俗稱之「老鼠會」，為變質的多層次傳銷手法，以高收益誘人投入資金，然後以新入會者的錢支付給先前入會者，一旦新投入的資金不足以支付收益，騙局即被揭穿），最終要推銷的產品很模糊或根本不存在。例如有一套叫做JDO Media的產品，誘使人們靠招募他人來推銷一套粗略不全的「銷售計畫」而賺錢——為得到這個賺錢機會，每一個新人必須先付出高達三千五百美元的金額。

即使是合法的公司也只提供勉強糊口的酬勞，純抽佣金的業務員裡只有八％賺到五萬美元以上的年薪，有一半以上的人年薪在一萬美元以下。四年前，我有一位失業的朋友被捲入一場推銷維他命的騙局裡，真正的酬勞來源不意外，就是來自招募他人進入推銷團隊。我和他一起去參加由當地一名醫生所主持的說明會，讓我印象深刻的是，主持人的重點在於招募他人來銷售維他命，相較之下維他命的好處實在很不受注意。在他的努力之下，我的朋友損失了四百美元，卻得到一堆維他命存貨，但願這些維他命能彌補他所欠缺的健保。

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書籍介紹

本文摘錄自《失業白領的職場漂流：專欄作家化身高年級求職生的臥底觀察（10週年新版）》，時報出版

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作者：芭芭拉・艾倫瑞克（Barbara Ehrenreich）

譯者：林淑媛

《我在底層的生活》、《失控的正向思考》作者，《時代雜誌》知名專欄作家芭芭拉．艾倫瑞克，繼偽裝成服務生、清潔工、大賣場收銀員報導底層生活後，這次化身高年級求職生深入企業界，臥底探索「白領階級」這個她過去不曾費心關注、而現在正向下流動的族群。

為了體驗白領失業後重新就業的困難，芭芭拉改了名字、捏造履歷，偽裝成處於「過渡時期」的中年婦女，甚至聘請了幾位「職涯教練」協助自己找工作，沒想到第一步就困難重重——待業者交流聚會充滿心靈雞湯式的無意義教條；經理人訓練班其實是信仰佈道大會；職涯教練用《綠野仙蹤》人物布偶替你諮商，而且像吃了興奮劑一樣過嗨；永遠有做不完的性向測驗，但九型人格測驗和MBTI十六型性格測驗的結果卻完全相反⋯⋯。

最後，找工作逐漸變成失業者的「正職」，「求職」則成了另一群人的商機。失業者背負著家庭生計、求職費用的龐大壓力，最後只得打零工、從事勞動工作，社經地位不斷下墜，永遠無法翻身回到原來的世界。

芭芭拉．艾倫瑞克以幽默詼諧的筆調，犀利而深刻地揭發了社會的殘酷陰暗面，具體呈現白領階級的集體恐懼和無力感。同時也揭示了強調專業、熱情、高效能、創意、向心力⋯⋯的主流企業文化和職涯訓練顧問，實質上是如何以正面的言語剝削個人價值，將專業人力視為隨時可拋的免洗餐具。

歡迎來到白領階級的慘澹世界。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九