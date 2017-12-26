精力與奉獻是1995年的事了；在21世紀，你還必須對工作表達「熱情」

文：芭芭拉・艾倫瑞克（Barbara Ehrenreich）

當失業者向外求助時，他們就進入了一個暗中操控的文化：一個我完全陌生的文化。我過去對另一種機構文化背景比較熟悉——學術界，因此我想像企業文化會和大學環境非常不同，例如比較不會浪費精力在傳統形式或自我放縱的人格衝突上。當我開始接觸企業界時，我預期會進入一個活潑的、合理的、沒有廢話的領域，幾乎就像是軍隊，或至少像是有紀律的新式軍隊，專注於具體的結果上。否則，公司怎能在激烈的競爭下生存呢？但我所遇到的，是個被假設撕裂的文化，這些假設和以事實與邏輯為基礎的假設無關（像是科學界和新聞界），這個文化熱衷於未經檢驗的舊習，因服從規範而癱瘓，而且被迷思所貫穿。

當然，我從來沒有正式被企業界任用為一般員工，但我絕對有理由相信，潛入失業者所占據的過渡地帶讓我得以相當準確地瞥見其文化。首先，提供輔導課程的人、領導團體課程和推動連結活動的人，他們自己大都是企業界的老兵。此外，有些過渡企業不只服務失業者，同時也有企業界的客戶，為在職主管與其他專業人士提供諮詢與激勵課程。因此，過渡產業的意識形態和期望與一般的企業文化應該不會相差太遠——而且我發現大部分都是讓人不安的愚蠢文化。

舉例來說，依賴沒有實徵性根據的人格測驗，深信人類可被分成九種獨特「人格類型」的假設，這些都和中古時代決定心情與健康的「性情」（「易怒的」、「壞脾氣的」，諸如此類）概念相呼應。還有一種近乎靈數的命理信念，認為事情一旦被歸類並計數過，那麼一切就都闡明了，就像「七習」、「四能」、「成功的六十四條法規」一樣。列舉細目在記憶上也許有用，但它們不是一種分析的工具，而且無論主題是化學或行銷，對於照亮這個世界都沒什麼用處。

我所遇到的企業界最怪異的一面，或許是它不斷強調「個性」和「態度」。和學術界一樣，在新聞界裡古怪或難以相處的人我都司空見慣，只要如期交稿或是學生掌握好主修科目，就沒有人會抱怨。但是這條企業界的道路上，充滿了提升或改善個人性格的警告。教練實施人格測驗，而且談到樂觀與平易近人的重要性；網路和書上的建言都極力主張要徹底重新調整個人的態度；連結活動強調不斷「提升」的必要性。其他的求職者都同意，成功有賴個人順應周遭小眾文化（microculture）的能力。就像希拉蕊．麥斯特所說的：「假如他們找到一個和他們處得來、個性適合的人，他們就會喜歡他。在現今的面試中，來不來電比有沒有技能更重要。」傑夫．克萊門把成功歸功於：

「個性，你認識的人。假如老闆熱衷於高爾夫球，我們就應該都熱衷於高爾夫球。假如他抽雪茄，我們也都要抽雪茄。假如他喝白蘭地，我們也都必須喝白蘭地。你終究會看到他嚴重的缺失，然後掌握到這些缺失的證據。然後，假如你抓到他們的小辮子，他們就會繼續留用你。為求生存，你必須知道葬身之地。」

個性和做好工作有什麼關係？至少就工作表現而言，我仍然有自信自己會是個像金伯莉所說的「公關高手」。但我是否能夠扮演好教練和專家所指示的那個必要角色呢？常見對於強調個性的合理解釋是，現今企業界的人員很可能必須「團隊」合作，而在團隊中，一個人的舉止行為和知識經驗都同等重要。但即使做過這份性向測驗（其依據是假設每個人的個性都不同），似乎還是只有一種個性受歡迎，就是永遠興高采烈、熱忱有勁和順從馴服的個性——這正是過渡產業培養出來的特點。你可能會認為，較高層級的管理階層應該會有一些空間，可以容納那些偶爾工作上合不來的人，就像以前安隆的傑佛瑞．史基林（Jeffrey Skilling）和美國線上（AOL）的羅伯特．皮特曼（Robert Pittman）一樣，但一般還是認為合宜才占優勢。《金融時報》（Financial Times）最近有一篇文章指出，這些必備的人格特點甚至勝過聰明才智，而且在企業內每個階層皆是如此。

「想想看真正聰明的人有什麼特色。他們會為自己著想、他們喜愛抽象的觀念、他們可以冷眼旁觀事實。詭計是他們的敵人。異議對他們來說易如反掌，複雜的事物也是。這些特質不只在多數行業的工作中是不需要的，在大公司要升遷時，這些特質實際上都成為阻礙。」

同一篇文章還提到一位資深職務的女士，在一次性向測驗時透露「諷刺是我最喜歡的幽默形式之一」而受到指責。文中報導：「她不會被炒魷魚，但公司的立場相當明白，除非她重新嚴正思考自己的幽默感，否則可能比較適合另謀高就。」從我的觀點來看，這點更糟。

團體裡每個人都具有相同的好性情、容易相處，而且不致於聰明到具威脅性，這實在是個很奇怪的團體。就我個人的團隊計畫經驗，總是至少會有一個脾氣不好或只會說風涼話的隊員，人數可能還更多呢。事實上，就因為這個人的存在，其他人才需要具有企業界非常重視的「人際關係的技能」。此外，在企業理應努力「多元化」的年代——組織「多元化委員會」並雇用「多元化的專業人才」，禁止個性多元化似乎會造成反效果，那只會阻礙像民族、性別、種族這些常見的多元化形式的成就。如果公司想要達到真正人口上的多元化，公司需要的人就是那些被認定對種族歧視過度敏感的非裔美國人，或是高喊反對性別歧視的女人。但這些人可能因為無法做一個充分順從的「隊員」，而有被解雇的危險。

儘管我有那些公認的性格缺失——諷刺、沒耐心， 可能還有聰明， 但我確實嚴肅看待「團隊合作」這個詞語。我在工作應徵函中所附的求職信裡，總是強調企盼在一個「有朝氣的團隊」中協力合作，而且我很喜歡在長期努力「推展公司的品牌與形象」下與他人合作的同事情誼。我一直是以獨立個體的身分在做「顧問」，現在我很熱切地想要從寒冷的外界進到溫暖的企業界中。我沒有注意到的是，我的求職夥伴們本身曾是「隊員」，這表示這些「團隊」應該都非常脆弱。

談了這麼多做一個討人喜歡的「隊員」的必要性，其實很多人都在相當殘酷的環境裡工作，對那些具有可取特點的人來說，這似乎特別具有挑戰性。興高采烈、樂觀愉快、順應服從，這些都是部屬的特質，是僕役而非主人，是女人（至少在傳統上）而非男人。管理大師哈維．麥凱建議讀者克服因經常失業所造成的痛苦與消極，並努力保持永遠樂觀的看法，之後他很神祕地提到：「最可親、最忠誠和最順從的員工，通常都是最容易被炒魷魚的人。」若照企業界的混亂情況來看，做一個可親的人這種指示聽起來就像當隻待宰的羔羊。

而且就在我寫這本書時，標準又提升了。可親與熱忱已不足以使一個人的個性具吸引力；就在過去幾個月中，我注意到大家對熱情的要求愈來愈多。在一九七九年寫出暢銷書《與成功有約：高效能人士的七個習慣》（The 7 Habits of Highly Effective People），建言大師史蒂芬．柯維（Stephen Covey）在他另一本著作中提出「第八個習慣」，他解釋說：

「高效能……在今日的世界已不再是非強制性的選擇——它是進入競爭場域的代價。但在這個新的現實之中，要生存、繁榮、創新、超越和領先，都需要建立在高效能上，並超越高效能。這個新紀元的號召與需求就是卓越。這是為了成就感、熱情的執行力和重大的貢獻。」

愈來愈多公司網站提出關於「熱情」的主張，令人喘不過氣，聲稱這是公司的特質和雇員的必要條件之一，就好像「假如你有熱忱、創意、熱情，想找一個意見會受到尊重的工作場所，到德爾飛公司（Delphi）來就對了」。凱文．克倫（Kevin Craine）在他的網路商業評論「每週洞察」（Weekly Insight）中，建議商業人士要學得「……熱情。你必須相信自己的策略，並對它有熱情。」《今日美國》（USA Today）評述：

「……下一代致勝的公司，會是那些用情感、理智、創意和熱情來工作的員工的公司，這是廣被接受的事實。」

精力與奉獻已經是一九九五年那時候的事了；在二十一世紀，你必須要感受到一種和浪漫愛情一樣強烈的情感動力，或至少表達出來。不過，柯維提醒我們，在我們為這個可能性神魂顛倒之前，適當程度的熱情有時是需要被強迫鞭策出來的。你如何在公司實現「一個團結、有向心力的文化」？他回答：「引發痛苦。如果人人都滿足、快樂，他們就不會做太多的努力。你不希望等到市場引發你的痛苦後才來補救，所以你就必須用其他的方式來引發痛苦。」

這個對「熱情」的新主張，標記著企業帝國更進一步擴展至其下屬的時間與精神。以前預期白領階級人士必須具備休閒嗜好；實際上，面試時若不列舉一項嗜好是很奇怪的，即使只是閱讀或打橋牌都好。不過，人們卻不預期現今「熱情」的員工有時間或精力去追求這種不重要的嗜好；他們隨時待命、放棄休假、開夜車、全力以赴，身心負荷達到極限。科學家、作家和競選活動參與者有時候也是這樣，但不是連續好幾年都如此，而且不是為了千變萬化的目標而努力。

就是這種白領階級工作的不安定感，使得對熱情的要求顯得如此殘酷和不合常理。你或許可以對一份工作假裝有熱情，或甚至感覺到熱情，但下一份工作呢？再下一份呢？甚至連性工作者都不預期每次都要表現得很「熱情」了，而且他們的境遇當然很少受到拒絕。在被裁員後重新出發，而且以熱情的承諾重整心境，一而再，再而三——這個工作是給專業演員的，或是給一個已經無法自然表露情感的人。

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書籍介紹

本文摘錄自《失業白領的職場漂流：專欄作家化身高年級求職生的臥底觀察（10週年新版）》，時報出版

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作者：芭芭拉・艾倫瑞克（Barbara Ehrenreich）

譯者：林淑媛

《我在底層的生活》、《失控的正向思考》作者，《時代雜誌》知名專欄作家芭芭拉．艾倫瑞克，繼偽裝成服務生、清潔工、大賣場收銀員報導底層生活後，這次化身高年級求職生深入企業界，臥底探索「白領階級」這個她過去不曾費心關注、而現在正向下流動的族群。

為了體驗白領失業後重新就業的困難，芭芭拉改了名字、捏造履歷，偽裝成處於「過渡時期」的中年婦女，甚至聘請了幾位「職涯教練」協助自己找工作，沒想到第一步就困難重重——待業者交流聚會充滿心靈雞湯式的無意義教條；經理人訓練班其實是信仰佈道大會；職涯教練用《綠野仙蹤》人物布偶替你諮商，而且像吃了興奮劑一樣過嗨；永遠有做不完的性向測驗，但九型人格測驗和MBTI十六型性格測驗的結果卻完全相反⋯⋯。

最後，找工作逐漸變成失業者的「正職」，「求職」則成了另一群人的商機。失業者背負著家庭生計、求職費用的龐大壓力，最後只得打零工、從事勞動工作，社經地位不斷下墜，永遠無法翻身回到原來的世界。

芭芭拉．艾倫瑞克以幽默詼諧的筆調，犀利而深刻地揭發了社會的殘酷陰暗面，具體呈現白領階級的集體恐懼和無力感。同時也揭示了強調專業、熱情、高效能、創意、向心力⋯⋯的主流企業文化和職涯訓練顧問，實質上是如何以正面的言語剝削個人價值，將專業人力視為隨時可拋的免洗餐具。

歡迎來到白領階級的慘澹世界。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九