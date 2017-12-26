《幻奇植物園》：世界第一巨樹、讓山羊衝動的樹、改變豐臣秀吉的花

文：西畠清順

感受世界第一巨樹的龐然巨大感

學名：Sequoiadendron giganteum

英文名：big tree giant sequoia

俗稱：巨杉、世界爺

主要原產地、分布國家：美國

世界第一巨樹（亦即體積是世界第一的樹木）是生長在美國紅杉國家公園，被稱為「謝曼將軍樹」（Generral Sherman）的巨杉。巨杉的高度雖然不及世界第一高的樹木，但無論是樹幹的直徑與質量均堪稱第一。

請大家想像一下。

長約70公尺的噴射客機的重量。

高約15公尺的奈良大佛的重量。

比全長約30公尺的恐龍還要巨大的史上最大動物，藍鯨的重量。

體長約60公尺的大怪獸卡美拉的重量。

體長約50公尺，第一代哥吉拉的重量。

那麼，上述種種與高約80公尺的謝曼將軍樹相比，究竟哪個比較有份量，哪個略遜一籌呢？

首先是噴射客機，機身、燃料加上乘客和行李等，一共約載重350噸。奈良大佛為250噸，藍鯨190噸，大映電影公司的特攝電影《大怪獸卡美拉》的設定為60噸。那麼，關於主角謝曼將軍樹的重量，光是樹幹部分就有1,385噸，可說是令人瞠目的巨大生物。順道一提，體長約50公尺的哥吉拉的重量為20,000噸，讓人不得不佩服東寶電影公司的大膽設定。

Photo Credit: 啟動文化出版

讓山羊衝動爬樹的植物

學名：Argania spinosa

英文名：argan tree

俗稱：阿甘樹

主要原產地、分布國家：摩洛哥

我想起山羊們因為實在很想吃樹上結的黃金果實，而爬上樹木的奇景。當我聽到這種奇景發生在每年5月的摩洛哥西南部，馬上決定從歐洲渡過直布羅陀海峽前往此地。

這種被列為瀕臨絕種，除了摩洛哥以外，其他地方無法栽植的樹木，就是讓山羊爬樹的阿甘樹。從卡薩布蘭加越過亞特拉斯山脈，終於來到目的地。最令我好奇的當然就是「山羊真的會爬上樹嗎？」。

當我抵達阿甘森林，見到山羊們一臉老神在在地爬上樹，不但猛吃黃金果實，還粗魯地「呸」了一聲，吐出種子。牧羊人則是在一旁守著，四處都看得到這般奇景。

順道一提，當地的柏柏爾族女人撿拾這種子，親手榨出來的油還榮獲歐洲慢食大賞，也就是近來以健康食品、化妝品而備受矚目的頂級油——阿甘油（摩洛哥堅果油）。

再提一件事，因為我實在很想模仿當地的山羊，忍不住也爬上阿甘樹吃了果實，結果不但被樹枝刺痛，也明白黃金果實其實很難吃。

Photo Credit: 啟動文化出版

一朵牽牛花，改變了豐臣秀吉的世界觀

學名：Ipomoea nil

英文名：Japanese morning glory

俗稱：牽牛花

主要原產地、分布國家：日本

某日，秀吉聽聞利休的茶室庭院裡開滿牽牛花，遂命令利休舉辦茶會。

「聽聞十分令人驚豔，利休庭院裡的牽牛花究竟美成什麼樣呢？」

於是，興致勃勃地造訪茶室的秀吉一走進庭院，卻連一朵盛開的牽牛花都沒見到，原來利休將所有牽牛花都剪下來了。覺得不可思議的秀吉從小門進入茶室，瞧見壁龕插著一朵牽牛花。

利休大膽地將庭院裡的所有牽牛花剪下來，只以一朵花的美，將牽牛花真正的美傳達給秀吉。

一朵花竟是如此美——

秀吉對於這樣的布置感嘆不已。

千利休以一介茶人的美學意識，徹底改變以為天下萬事萬物都能照著自己所想進行，唯我獨尊的秀吉的世界觀。這朵牽牛花的逸事不僅改變一向視豪華絢爛才是美的秀吉的審美觀，也是早在500年前，日本人便崇尚減法美學的先驅，這故事讓人深深體會到日本人引以為傲的利休美學意識。

Photo Credit: 啟動文化出版

書籍介紹

本文摘錄自《幻奇植物園》，啟動文化出版

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作者：西畠清順

譯者：楊明綺

繪者：SORAMIMI工房

植物獵人的職業興起於十七世紀的英國，他們遠渡重洋找尋供王公貴族觀賞、作為藥材等用途的植物。現代的植物獵人西畠清順也是，不論醒著還是睡覺時，滿腦子都只有在想著植物的事情。2011年3月接受電視節目《情熱大陸》專訪後，一躍成為日本全國性的話題人物。

身為開業於幕末時期，擁有150年歷史的園藝批發商的第五代傳人，西畠清順自小卻對於植物毫無興趣。21歲那年他開始浪跡各國，在婆羅洲的京那巴魯山上遇到了世界最大的食蟲植物「豬籠草」，大受震撼的他自此徹底改變了人生觀與世界觀，開始對植物深深著迷，成為了超級熱血、為植物完全奉獻的植物獵人。他遊歷日本各地、數十個國家，一年經手植物進出口量達260公噸，本身收集高達數千種植物，並受到來自國內外多家企業、團體、行政機關、專業園藝業者的委託，於各地推行各種企劃活動，引起熱烈迴響。

其中最具代表性的企劃案，當屬讓311東日本大地震發生一年後的春天，為了祈願災後復興順利，收集來自日本全國47都道府縣的櫻花在同一天綻放的「Sakura Project 2012」。還有以「共存」為題，跨越國境限制，讓來自世界各地的植物相互依存、生活在一起的「代代木VILLAGE by kurkku」。以及為慶祝日本與新加坡建交50周年，於新加坡「濱海灣花園」舉行東南亞首次大型賞櫻活動。此外，台灣台中麗寶樂園的庭園設計也是由其負責，成功從地中海引進一棵樹齡500年的橄欖樹。

以有趣的故事與插圖介紹各種植物，希望讓大家瞭解植物也是如此多樣豐富，進而能對自然、環境與植物文化心存敬意與瞭解。透過這些感覺好像聽過，又好像沒聽過的植物故事，能在你的心中也栽植出一方植物園。

Photo Credit: 啟動文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀