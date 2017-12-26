《生命的學問12講》：說生死——三句話說明儒家的「不死」思想

文：王邦雄

儒家的不死之道在「生生」

儒家說不死之道在於「生生」，在生生不息。易經始於乾卦而終於未濟卦。八八六十四卦，周而復始，說明宇宙是一個永遠不會窮盡的歷程。宇宙的生命沒有起跑線，沒有終點線，它是永恆的，所以說：「天行健，君子以自強不息。」關於儒家的「不死」思想，我以三句話來說明。

敢問死，問錯了

第一句話是孔子的大弟子（年歲最大）子路所說的。子路是孔子弟子中最有英雄氣概的人，有一次他問孔子：「如何奉事鬼神？」孔子說：「未能事人，焉能事鬼？」孔子的意思是：「子路啊，你應該問怎麼跟人相處，怎麽愛父母、兒女，愛先生、太太，愛同事、朋友，怎麽會去問奉事鬼神呢？ 」孔子可能以為子路問錯了，而不正面回答他。

但是子路很堅持的，又追問：「敢問死？」子路認為人都會死的，死後為鬼神，老師怎麽可以拒絶目答有關鬼神的事？但孔子還是說：「未知生，焉知死？」

我舉一個例子，人生有生老病死，你會不會在健康時，每天去找各大醫院、各大醫生，以及這些醫院、醫生所看過的病人，去請教他們萬一你生病了，該建議你去哪一家醫院看哪個醫生？你會這樣做嗎？應該不會。你會覺得死可怕，是因為你覺得還有很多事沒有做完，就像考試可怕，是因為你書還沒看完。假如今天晚上九點你就讀完了，而且開始看武俠小說，還看電視，並且放心大睡。我想，你明天早上起來一定精神飽滿，而且一本書都不帶，光帶一支原子筆就可以上考場。因為你已經都讀完了，誰怕誰？我們害怕死亡是因為我們沒有好好活，好多事情還沒有做，好多話還沒有交代，該說的沒有說，該愛的沒有愛，該給的沒有給，該還的沒有還，深感人生有憾。

別說人間的生離死別，就是寵物，我們也難以承受。我家有隻狗衰老過世前，我陪了牠三天，跟牠話別。牠是老死的，我沒有送牠去急救，急救只有增加牠的痛苦。牠過世後，我用我最喜歡的運動服把牠包起來，剎那間，我發覺再也不能擁抱牠了，想疼牠都不可能了，這是生命的痛感。

所以，不要問死了之後會怎麼樣，要趕快在活著時好好對待你所親愛的家人、朋友，把你所有最好的給他。這是儒家對於死亡很健康的一個態度，也正是孔子對子路說問死問錯了，人生問題不在死，而在生。

不過愛挑毛病的人會批評孔子在閃避問題，人家問他死的道理，他就說未知生焉知死，那當老師太容易了。學生問我數學，我就說：「未知文學，焉知數學？」學生問句：「敢問英文？」我就說：「未知中文，焉知英文？」那不是又把它撇開了。孔子並不是在閃避問題，而是斬釘截鐵說出了真正的答案。他告訴子路要轉移他的關懷與重心，重心應在於如何與每個人相處並好好愛他們。

臨終關懷也不應該只在臨終而是要終身關懷。如果只在臨終才對他好，那大家都趕快終，趕快終就能趕快好。就好像很多人要趕快生病，一生病人家才會給他吃蘋果。所以老先生老太太到最後一步就是趕快生病、住院，因為平日健康時，兒孫都不理他，住院以後就全部趕來給他看。他變成了閱兵官，心中數著兒子、媳婦、女兒、女婿、內孫、外孫，統統來了，然後躺在病床上很有成就感。

死而後已，一生的生

第二句話是曾子說的：「君子任重而道遠，仁以為己任，不亦重乎！死而後已不亦遠乎！」我們的生命是可以承擔的重，千萬不要把生命看成不可承受的輕。現在的青少年太輕率了，都沒有責任感，輕飄飄的在社會中隨波逐流。我常要求青少年要對爸爸媽媽負責任，不要把全部的責任都拋給父母親，他們太苦了，青少年要分擔父母親的責任。人越有責任感，生命就越重，就越有重心，就會落地生根，這樣生命才不會漫無目的地流落、浮動。

人生不必很偉大，在我的想法，愛父母、愛子女，就是我這一生的價值。我們實在是微不足道，茫茫人海，多一個我、少一個我，似乎沒有什麼影響；但是我的爸爸媽媽、我的子女一定要有我，我要為他們活下去，所以我就很穩，就變成重量級人物，有重要感。

這樣愛的路上，我們的付出、奉獻，我們的重要感、成就感，是一生一世的，到死的那一刻才停止。如果都給了，都愛了，都做了，都了了，都無憾，那麼死有什麼好怕的？一生好好的活，死亡的陰影就進不來。你每天都在奮鬥，每天都有突破，每天都有陽光，朗朗乾坤，又怎麼會想到死亡的陰影？所以，不僅是生，且是一生的生。

無後為大，再生永生

第三句話是孟子說的：「不孝有三，無後為大。」我們問生之前我從哪裡來？死之後我到哪裡去？其實，儒家也有答案。生之前我從祖宗來，死之後往子孫去。我的生命就在我兒子身上，在我孫子身上。生之前我的生命從爸爸媽媽來，爸爸媽媽的生命從祖父母來。死之後，我的生命往兒孫去，儒家只看到生命之流，一代傳一代，永生不滅。

在儒家眼裡看不到死亡，有一點像大隊接力，一棒接一棒，代代相傳，我們的家族永遠在這裡，這叫生命的長流、歷史的長流、文化的傳統、家族的綿延，永遠沒有斷過。

我知道我會老，甚至有一天我會死，但是我生育一對年輕的兒女代表我再活一次，這是生命的奧秘。所以，我媽媽在世時我告訴她：「你不要看你自己，要看你的兒子，不要覺得你老了，沒有體力了。假使你覺得你兒子還不夠年輕，就看你那八個孫子，剛好站一排，他們都是由你來的。你生我們，我們再生他們，才有這些孫兒女，他們的身上都有你，他們就是你的化身。」是呀！永遠不會賠本的，兩個人變成幾十個人，所以不光是一生一世，而且還是生生世世。儒家便是用生生世世來化解人有生必有死這樣的難題。

我覺得我自己並不重要，我的重要在於我的父母和兒女。所以，我不問前生，我只問我的父母；我不問來生，我只問我的兒女。因此，我的了三世因果就是孝順父母、慈愛兒女。

從三世因果來說，前世與今生連線，前世的因，結了今生的果，前世的業，今生來報。如果你關心你的來生，那麼今生就要種善因、積善業，來生就可以結善果得善報。不管是前世或來世，下一世的由這一世來決定，所以整個生命的重心在今生今世。

我把三世因果的道理，做一個哲學性的分析。通過因果業報來看，有前世有來世，但都在今世，前世的在今世報，來世的由今世決定，所以，都在今生今世「了」或「修」。前世來世畢竟渺茫，父母兒女總在面前，你怎麼會看不到眼前的父母兒女，而要去問渺茫的前世來世到底怎麼樣？儒家的代代相傳，這在我的說法叫「三代傳承」。用「三代傳承」消化「三世因果」，這樣佛教的道理跟儒家的道理可以統會，而不會有偏頗誤導。

道家的不死之道在「不生」

人為了求生，反而掉落死地

接著再來看看道家的說法。道家的不死之道在哪呢？道家的不死之道是道家的智慧。另外，道家的經典所帶出來的道教也講不死之道，它是用肉體的修煉，用練氣、煉丹、打坐、吐納等方法，試圖找到不死之道，但從來沒有人成功過。

我們現在所提的不死之道，並不是指道教的煉丹、練氣，希望白日飛升羽化成仙那樣的不死之道，而是人生觀的突破。哲學的智慧是可以飛越生死大關的智慧，它的不死之道在於「不生」。這是道家和禪宗的高度智慧。

我引用一段老子的話來解釋：「出生入死。生之徒十有三，死之徒十有三，人之生，動之死地，亦十有三。夫何故？以其生生之厚。蓋聞善攝生者，陸行不遇兕虎，入軍不被甲兵；兕無所投其角，虎無所措其爪，兵無所容其刃。夫何故？以其無死地。」

人生是什麼？從生中出來，回到死裡去，所以叫「出生入死」。但後來我們都把「出生入死」當作人生的奮鬥，冒險犯難而無所畏懼，這已遠離老子的本義。這個世界生死是自然，每一秒都有人生有人死。我媽媽住進馬偕醫院五樓的加護病房時，我常常要守在病房外待命。很巧的是，加護病房同一棟大樓的另一端是產房，晚上我留守時，剛好就睡在加護病房跟產房之間的長廊。

有一晚大概是凌晨兩、三點，突然間，緊靠在我身邊的兩具公共電話以近乎高頻率而不同的聲音在我耳邊同時響起，「爸爸媽媽，慧君生了，生男的！」「大哥，你們趕快來啊！爸爸不行了！」一個發出生的訊息，一個發出死的訊息，原來，人生是從這一頭走到那一頭，這就是出生入死的真實寫照。我在那一晚大徹大悟，可惜我沒有出家，不然世界上又多了一位大禪師。那種內心的衝擊，簡直無可言喩。

每一分每一秒都有人生有人死，就好像每一秒都有花開花謝。花開花謝，有生有死，這是很自然的現象。老子要討論的是人為的造作。人為了要活得更久，活得更好，而做了很多不必要莫須有的動作，結果卻適得其反。本來可以很自然的活一百年，結果卻只活了五十年，甚至只有十五年。

「夫何故？以其生生之厚。」為什麼呢？只因為營養過剩，養尊處優，保護太過，成了溫室裡的小花，禁不起人間歲月的考驗。為什麼人為了活更久、更好，反而活得更不好、更短命呢？這是因為「人之生，動之死地。」本來是為了生，卻掉落到了死的地方。譬如明天要聯考，晚上就緊張得睡不著覺，結果，第二天進考場卻昏昏沉沉，甚至睡著了，多冤枉！

道家認為順乎自然，死也是生，葉落歸根，瓜熟蒂落，回到大地，新生命又在泥土間生根萌芽，茁長壯大，還開花結果，這樣，死是新生的開端，而人為造作，卻適得其反，反而走向死亡。

儒家講生生是一直生，一生的生，一代一代的生。老子的生生是說我們對生太執著，太人為造作，做得太多，保護太過了，所以生生是癡迷熱狂的意思，這和儒家的說法恰好相反。老子認為越想活長久，越活不久長，越想活得好，越活不好。

因為你的想要或預期，就形成我們生命的壓力，可以被打敗的弱點，就好像武林人物練金鐘罩的功夫一樣，把全身弱點集中在一處神秘的處所，那叫罩門，如此全身刀槍不入，有如一座金鐘罩住護身，不過金鐘罩住全身，豈非窒息，故留下罩門，做為通氣孔，而此一罩門，即成全身最弱的所在，人家可以攻入的痛處，故一碰觸，生命就被打垮，非死即傷。

相關書摘 ►《生命的學問12講》：說宗教——不必把正義交給最後的審判跟來生來負責

書籍介紹

本文摘錄自《生命的學問12講（三版）》，立緒出版

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作者：王邦雄

（原《行走人間》增訂新版）

國內老莊研究第一人，將古老智慧在現代社會中賦予新的生命力，以真我洞析真相做為生命學問的依歸。

生命的學問．人間的智慧

本書是王邦雄教授對生命的學問深度觀照的集結。生命的課題既深奧而又命題廣泛，王邦雄教授在書中談生死、談婚姻，也說故鄉、聊世道，用充滿機趣的言談把生命的嚴肅本質編織進他的論述之中。

全書內容包括兩個層面，首先是人間智慧，作者談世道說圓融，探討宗教信仰與生死大關，並論及生命情緣、良心的培養；其次則為老莊智慧現代詮釋，是儒、釋、道三家的會通，對於人文與自然、生命本相等亦有深刻、生動的剖析。

透過簡單卻充滿力道的指引，照見生命的深刻意義。

Photo Credit: 立緒出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀