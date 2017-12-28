你以為只是排個隊，店家玩的卻是心理學

Photo Credit：林俊成 排隊在心理上就會讓人家覺得是好東西，然後花了時間成本，就會想要多買一些，如果還需要「搶購」，那麼腎上腺素的激發，就容易出現衝動購物的行為，反正先買了再說。

最近某超商常出現消費者奔跑搶購的風潮，無論是奶茶還是黑色購物節，「買一台38,499元的60吋電視，送一台45吋電視」這麼好康的事情，怎麼能錯過。有些人或許會納悶「有什麼好搶的？」，但就心理學的角度來看，這是很容易出現的現象。

看到很多人在排隊時，通常人的心理會產生一種錯覺：「那一定是好東西」、「CP值很高」，不然不會有這麼多人搶。然後也跟著排隊起來，這時候如果在等候過程中，跟著排隊人潮一起聊天，然後聽到別人說這個東西很難獲得，或者這個東西很珍貴，或者這間餐廳很好吃。反正就看你排的是什麼隊伍，都會自動去蒐集排隊排到了一定會有好處的資訊，來說服自己好好等下去。

大家都用的就是好──從眾效應

排隊在心理學裡就是一種「從眾效應」，因為當訊息不是那麼明確的時候，人在群體中會表現出明顯地從眾行為，這樣的現象有時候也稱為「規範影響」，認為大多數人的選擇就是正確的，多數人的選擇本身就是一種具有說服力的證據。

其實從眾效應某一程度具有演化上的意義，想像在資源匱乏或者陌生的環境裡，動物群體移動相對會比較安全，因為落單往往容易成為別種動物的食物。所以在我們內心中，會有想要跟著多數移動的傾向。

有趣的是，從眾效應不一定是具體的排隊形式，有時候心理上也會形成無形的從眾。例如您去精品百貨，櫃姐跟您說「這是這季的新品，很多像您這樣眼光獨到的客戶，都會帶一件」。又或者您去一間餐廳，菜單上寫著「人氣排行NO.1」；這也在無形中形成一種從眾，接著產生「試試看」的行為，然後……然後荷包就失血了呀！

花了時間就多買點──排隊情結

排隊除了因從眾效應，驅使其他消費者也想要加入排隊的行列外，也因為「排隊」這個行為，容易讓消費者產生「搶購」的衝動。因為在心理上就會覺得：既然排那麼久了，那麼就多買一些吧！在一般消費者心裡會覺得已經投注的時間成本，總是要想辦法從其他地方「賺」回來，只是賺回來的方法通常是選擇「多消費一些」。

想想看如果今天您到超商購物，然後要排很久的時間，無論是特惠搶購前的排隊，還是結帳前的排隊；消費者心理難免會覺得「既然都花時間排隊了，那麼就多買一些好了！」這樣單位時間成本就會降低，多帶一些以後也會用得到的東西吧！所以排隊某一程度也會激發消費者大量購買的意願，最後真正賺的依然是賣家。

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回到「買一台38,499元的60吋電視，送一台45吋電視」，假設您搶到了，請問您家缺電視嗎？如果不缺接下來您會怎麼處理這兩台電視呢？如果您不缺電視，然後也不知道接下來怎麼辦？那麼您就是在從眾效應與排隊效應下被推坑的「衝動購物」。

想要看著自己的荷包，其實最好在購物前，先蒐集產品資訊，以免掉入從眾的陷阱；而在消費上面對折扣或特價，也要保持冷靜，先想想這個產品自己需要的？還是只是跟風想要？因為排隊這件事情，看起來是省了折扣的價格成本，但實際上付出的還有時間的機會成本，萬一買到自己不太需要，那麼之後還得要再額外花時間去處理。基本上只要遵循物有所用的大原則，也就是清楚知道購買後這個產品接下來要怎麼使用？在什麼時候使用？基本上就能減低衝動購物的意外消費囉。

本文經林俊成授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航