建商拋燙手山芋：小心買屋送裝潢假好心，「灌水實價」虧更大

文：賴淑惠

上一篇我們談到，未來一到兩年，預售建商將大批釋出交屋後，就得讓利求售手上hold著的新成屋，這一回，咱們就來進一步聊聊，該怎麼精選這類「燙手宅」。說白了，建商們求的就是一個安全下莊，但這類物件為數不多，購屋族要買，不只消息要靈通，得打著燈籠找；更重要的是，又不能看到黑影就開槍，就怕建商羊毛出在羊身上，嘴上喊讓價，暗中A實價，天下真的沒有白吃的午餐，要搶到破盤價，事前功課絕不能少。

建商拋燙手山芋 搶進新北、桃園收漁利

這種燙手宅有多便宜？數字會說話，台北的預售屋單坪均價還有93.3萬，但新成屋的價格，103年第二季一度衝上高點89.4萬後，價格一路讓利，降到現在的79.3萬，預售屋與新成屋單坪價差，居然高達14.8萬，換算成30坪大小的物件，一來一往，買房預算差距近450萬，等同於現在進場買新成屋，至少用同區預售案的85折就可以買到，更遑論一樣是新屋，新成屋幾乎立刻可以入住，少了兩年的漫長等待時間，一兼兩顧。

要鎖定目標區域，根據最新資料，全國建商手上至少還有七萬多戶新建餘屋要出清，最多的前三名，依序為新北市14,548戶、桃園市12,928戶、高雄市12,558戶，台中市、台北市、台南市則分別為8,125戶、4,878戶與3,779戶，其中，又以推案量較大的重劃區為「燙手宅」出貨大宗，像是林口，預售案掛4字頭，但新成屋單坪行情，已經下殺到27萬上下，其他包括台北市內湖四期、政大二期，新北市新莊副都心、八里台北港特定區、三峽北大特區、以及桃園的藝文特區等重劃區，新成屋的價格，都有令人驚豔的降幅。

至於哪個物件最燙手好殺？由於多數建商手上這類物件量不多，不見得會公開對外宣傳降價讓利的消息，只會透過私下管道銷售，如此一來，一般購屋族也無從得知內線消息。其實，要判別很簡單，因為這類「燙手宅」都已交屋，只要趁晚上觀察點燈率，就能知道空屋是否過多，如果都沒有人入住，賣壓自然沉重，建商價格相對好殺。登門詢問，旁敲側擊，最好展現經驗老到的滿滿自信。切記，有問有保佑，腳勤是不二法門。

買屋送禮假好心 「灌水實價」虧更大

不過，我們再三討論過，建商絕對不是吃素的，最近常見的新成屋灌水手法，就是把這種「燙手宅」含贈裝潢拋售，現在購屋族走進案場，都不難發現業者送贈品的手筆，越來越大方，從早期的禮券、家電，到現在加碼送全套室內裝潢，很多首購族以為這類新成屋物件，已經折扣出清，還送上大禮，不買白不買。

但，「不要錢的最貴」一向是買賣市場不變的真理，說穿了，建商得好禮相送，不就是為了抵擋消費者的殺價力道，就像婆婆媽媽買菜，如果殺不了價，送蔥、送蒜也還差強人意，畢竟有便宜可佔，多數人都會願意買單。但買房子可不能想得這麼簡單，因為對建商來說，直接降價絕對是一條不歸路，因為拉低區域行情後，之後若想在同一區推案賣屋，實價登錄已成事實，以後還怎麼賺？

但，買屋送全套裝潢就不同了，攤算到房價上頭，建商可以透過話術，讓消費者感覺划算，像是一坪35萬的的房子，號稱送了一坪2萬的裝潢，消費者聽了龍心大悅，以為算下來，一坪等同只要33萬，但，試問，建商真的會給到2萬的裝潢品質嗎？答案用膝蓋想也知不可能。如果買的是30坪大小的新成屋，含了裝潢，價差就高達60萬，如果建商只用一坪1萬的裝潢料材濫竽充數，消費者等於被A了30萬。

吃了悶虧不算，更可怕的是，進了實價登錄系統，還得被剝第二層皮，因為實價登錄無法將房屋價與贈品價明確區隔，而這個價格也將緊緊跟著屋主到下一次交易脫手，一虧再虧，說穿了，這種裝潢贈品也是消費者自己花錢買來的，而不是真正的免費，萬一因小失大，之前再怎麼賣力殺價，最後可能也都白殺了。

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