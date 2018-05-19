當中國只有一個武則天，歐洲這麼多女王竟是因「生不出兒子」

※首圖左為英國女王伊莉莎白二世，右則是日本明仁天皇。

英國皇室近期迎來兩件重大的喜事，首先是凱特王子妃（Catherine Middleton）在4月23日生下她與夫婿威廉王子（Prince William）的第三個孩子，並在四天後公布新生的小王子叫做路易（Louis）。第二件喜事，就是5月19日登場的皇室婚禮，主角是英國王位第六順位繼承人哈利王子（Prince Harry），將與美國模特兒梅根（Meghan Markle）在溫莎城堡（Windsor Castle）完成終身大事。

哈利王子排名之所以會在第六，除了前面有父親查爾斯王子（Charles, Prince of Wales）、哥哥威廉之外，還有威廉的三個孩子：喬治王子（Prince George）、夏綠蒂公主（Princess Charlotte）和剛出生的路易。夏綠蒂以女性的身分，位居繼承皇位的第四順位；而女性繼承人或女王，在歐洲各國皇室其實並不罕見。

英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth Ⅱ）在位超過66年，荷蘭國王威廉・亞歷山大（Willem-Alexander）2013年即位時，更是該國123年來首位男性君主，此前三代都是女王。

至於東方歷史中，唯一的女皇帝就是唐代武則天；中國周邊的君主國家，也鮮少出現女性國君的例子。是什麼原因造成東西方女性王位繼承權的差異？這些女性一國之君，用自身的故事寫下歷史，證明「女人也可以治國」。

日本曾有「女天皇」，但多半只是「代理」

日本歷史上曾出現過八位女天皇（其中兩位當過兩次）。首位女天皇是西元592年即位的額田部皇女，由於她的弟弟崇峻天皇遭暗殺，崇峻之子又避禍逃走，額田部在眾臣的推舉下登大位，成為日本史上第一位女天皇「推古天皇」，在位達36年。

此後，出現女天皇的理由大多是繼任者年幼，為了避免皇位空窗期，讓年長女性（母親、姊姊等）暫時代理皇位，等男性繼承人長大後再退位，所以女天皇在位時間都不長，平均約10年左右。

其中，642年的皇極天皇與749年的孝謙天皇曾兩度登大位，她們二次即位後分別改稱為齊明天皇與稱德天皇，時間相當於中國的盛唐時期，不過她們重返皇位主要是政治鬥爭勝利的結果。

古代日本還保留母系社會的制度，所以女性地位並沒有特別低落，直到奈良時代（710-794）結束，父權才逐漸興起，原因是奈良時期中日交流頻繁，儒家男女觀念開始傳入日本，奈良正好就在社會觀念的轉變期。

因此八位女天皇中，有多達六位是出現在奈良時期以前。

日本史上第一位女天皇，並任用姪子聖德太子推動改革，推廣佛教、四度派遣隋使與中國交流，在位達36年。｜Photo Credit: Public Domain

在19世紀明治維新前，日本並未明文規定女性不得繼承皇位，直到明治22年（1889）公布的《皇室典範》，第一條才開始限定僅男性有繼承權。昭和22年（1947）公布的新版《皇室典範》，也在第一條就表明「皇位由屬於皇統的男性繼承」，一直使用至今。

正是這條只能由男性繼承皇位的規定，讓現在的日本皇室面臨到非常龐大的「傳宗接代」壓力。

明治天皇有五個兒子，但其中四位早夭；大正天皇的四個兒子有兩人未能生出男兒；昭和天皇僅有兩子，一位是現任天皇明仁有兩個兒子，另一位目前也高齡82歲的正仁親王則膝下無子。

由此可知，日本皇室已連續四代出現男丁減少的現象，尤其現任皇太子德仁僅生下一女愛子內親王，讓日本國內非常擔憂皇室「絕後」，所以曾積極討論修法，讓女性也能繼承皇位。

雖然日本皇室的憂慮，到2006年悠仁親王（其父為明仁天皇次子秋篠宮親王）出生後暫時緩解，也讓女性繼承皇位的討論暫停，但日本皇室終究難以避免繼承危機，因為誰也無法保證悠仁親王未來能順利孕育男丁。

挑戰「三綱五常」，武則天打破玻璃天花板

即使有生兒子，也不能保證皇位傳承一帆風順，中國歷史上就有一個活生生的例子。有一位女性14歲步入後宮，在老皇帝死後被送出宮剃度出家為尼姑，過兩年又被新皇帝「娶回」皇宮，等於先後嫁給帝王父子，後來甚至傳聞殺死親生女兒、廢了皇帝兒子，自己登上大位。

這位經歷如此不凡的女性，就是中國空前絕後的唯一女皇帝：武則天。

中國帝制兩千年，為何只出過武則天這一位女皇帝？這與儒家思想脫不了關係。

儒家思想強調「三綱五常」（君為臣綱，父為子綱，夫為妻綱），確立以男性和父權為基礎的保守家父長制，也就是孩童需服從父母、妻子服從丈夫、幼者服從長者、臣民服從統治者。這也是為什麼歷朝歷代都喜歡以儒家思想掛帥，因為有利統治者維繫階級、鞏固權力。

在「三綱五常」的限制下，女性只是父權社會的附屬，「父死子繼」的傳遞法則又是以男性為核心，這是整個國家和社會賴以生存的根基。女性幾乎不可能在這樣的背景下，成為中國政治舞台的要角。

儒家仍是唐代主要的思想依據，而武則天之所以能打破儒家的限制，與當時的時空背景有很大的關係。唐代胡風盛行，女性束縛較少，加上科舉制度讓平民崛起，武則天期間平民錄取進士的數量比之前的唐太宗多出一倍以上，降低世家大族（關隴集團）在朝廷的影響。

不過武則天能從一介女子登上帝位，其實也得利於儒家體系。儒家階級觀被套用在後宮，武則天若不是整個後宮地位最高的皇后，也不會有機會接近權力核心。

武則天在位14年，雖然後世評價褒貶不一，但著名歷史學者、第一屆中研院院士郭沫若說，武則天延續唐太宗時期的盛世格局，實為「貞觀遺風」，可見武則天其實非常有政治頭腦。

所以，武則天在天時（唐代胡風）、地利（後宮之尊）、人和（自身才幹）的條件下，成為中國史上唯一女皇帝，並非偶然。

武曌，通稱武則天，唐高宗李治的皇后，由於高宗患有眼疾，在位後期軍國大事由武則天決定。高宗死後，武則天的親生兒子唐中宗、唐睿宗先後被廢，她本人於690年登上皇位。｜Photo Credit: Public Domain

束縛歐洲皇室女性千百年的《薩利克法》

比起中國，歐洲出現過不少女性君主，至今依然可見女王的身影，不過歐洲女性繼承權也並非與生俱來，過去也曾受到束縛。雖然歐洲沒有儒家思想，但有部法典，把女性碰觸皇位變成一種禁忌，就是源自法國的《薩利克法》（Salic Law）。

「薩利克」是一個法蘭克人部族的名稱，居住地大約在今日法國北部至德國邊境一帶。薩利克部族之間有許多習慣法通行，約在507年至511年間，由法蘭克王國（今法國）奠基者克洛維一世（Clovis Ⅰ）下令完整纂修頒布，並取名為《薩利克法》。

由於克洛維一世本人皈依天主教（舊教，與基督新教不同），因此《薩利克法》便隨著與其他王國的聯姻或政治交流，傳播到多數天主教國家，深深影響歐洲此後的法律思想，各國法律制度幾乎都是以《薩利克法》為基礎。

然而，《薩利克法》有一條關鍵的條文：女性沒有土地繼承權。

雖然父親的財產女兒有權繼承，但僅限於金錢或其他物品，土地只能由男性子嗣承接。這條規定日後也逐漸被解釋成女性沒有王位繼承權，因為「國土」必須由男性繼承，掌握國土的國王當然不能是女性。

直到570年左右，當時的法蘭克國王希爾佩里克一世（Chilperic Ⅰ）下令放寬限制，只要死者沒有兒子，女兒就可繼承土地。

這條規定的修改，與天主教經典《舊約全書》（和《新約全書》合稱《聖經》）的記載非常相似，《舊約全書・民數記》裡記錄摩西曾說：「若無子繼承產業，女兒便可承受。」

雖《薩利克法》在名義上被修改成「有條件」的女性繼承，但多半地區並沒有落實，光是法國歷史上就從來沒出過女王。

信仰與法條的枷鎖，輸給「生不出兒子」的現實

依照《舊約全書》的解釋，女性「名義上」在特殊情況可享有繼承權，而另一項行為的規定，則讓女性登上王位成為「事實」：婚姻。

天主教對於婚姻相當看重，認為這是上天旨意的「聖事」（Sacrament），除非配偶死亡、或是得到教會許可，任何人都不能離婚或再婚，否則新的婚姻不會得到上帝的祝福。天主教認為婚姻是男女「二人」的事，被衍生為不允許一夫多妻（雖《聖經》有一夫多妻之例），即便是一國之君也一樣，除了娶皇后，不能有後宮佳麗三千。

由於歐洲皇室多半為政治聯姻，為了填補君主缺乏的「愛情」，就會出現一種特殊身分的女性：皇室情婦（Royal mistress）。不過情婦的地位並不被官方認可，所以即便她替國王生下男孩，這名子嗣也沒有皇位繼承權。

這些限制後來導致一個無解的問題：皇后難以生育怎麼辦？

在宗教的約束下，王位只能由男性繼承的規定越來越難遵守，又不想因此把皇位讓給家族的其他男性，有一位國王就為此公然和羅馬教廷翻臉，只為了跟生不出兒子的皇后離婚，就是1509年英國都鐸王朝的亨利八世（Henry Ⅷ）。

亨利八世此生共娶過六位皇后，第一位皇后生過六個孩子，卻只有一名女兒瑪麗（Mary Ⅰ，即是血腥瑪麗）存活。其實英國在1455年就曾因女性後代是否有繼承權的問題，引發著名的內戰「玫瑰戰爭」（Wars of the Roses），亨利八世為了避免重蹈覆轍，亟欲生下男丁解決繼承問題。

然而，羅馬教皇不允許亨利八世離婚再娶，亨利八世卻在1533年逕自宣布第一段婚姻無效，隨即被羅馬教廷開除教籍，這在宗教至上的年代是非常嚴重的懲罰。隔年，英國國會通過法案，將英國境內教會的最高權威改為國王，此刻正逢歐洲宗教改革風潮，英國這波變革促成新教「英國國教派」的誕生。

不過亨利八世第二任皇后生的幾個孩子，也只有伊莉莎白（Elizabeth Ⅰ）存活，第三任妻子才總算生下愛德華六世（Edward Ⅵ）這個男孩。

但愛德華六世從小體弱多病，之後的皇后也生不出孩子，亨利八世為了避免後繼無人，修改《王位繼承法》，若愛德華六世未來無子嗣，則依序由瑪麗、伊莉莎白或她們的後代繼位。亨利八世以英國宗教領袖的身分，賦予女性繼承皇位的機會。

不幸的是，愛德華六世在位六年、年僅15歲就辭世，王位落到血腥瑪麗手中，但血腥瑪麗也膝下無子，最後由伊莉莎白一世繼位。伊莉莎白一世開啟英國史上輝煌的一頁，最著名的事蹟是1588年擊敗西班牙「無敵艦隊」，英國從此取得海上霸權。

兩位女王總計在位50年，除了血腥瑪麗初期有過騷亂，其餘時間政局穩定，此後英國出現女王的例子便時有所聞。

英王亨利八世的兩名女兒：瑪麗一世（左）與伊麗莎白一世（右）。由於她們的弟弟愛德華六世死時未留下子嗣，因此兩人先後當上英國女王。｜Photo Credit: Public Domain

只要是「王的孩子」，生男生女一樣好

雖然歐洲歷史曾數度出現女性君主，但傳統上還是以男性為優先，兩性的繼承順位並不對等。直到近代，隨著女權主義抬頭，歐洲皇室逐漸擺脫《薩利克法》的色彩，不再堅持男性才能繼位的規則。目前歐洲10個皇室，開放女性繼承的程度不一，可分成三種：

古今中外，女性登上王位的途徑，不外乎兩種：公主變女王或皇后變女王，而前者是歐洲史上最常見的模式。目前瑞典、荷蘭、比利時的王儲就是女性，而西班牙公主萊昂諾爾（Leonor de Borbón）則是推定繼承人（Heir Presumptive），若她未來多了個弟弟，繼位順序就會被往後挪。

時至今日，女性繼承王位已不再是絕對的禁忌，雖然這項轉變的因素很多，但突破這道藩籬的推手，竟然跟保守的宗教因素有關。一夫一妻制所帶來的繁衍後代問題，最終讓西方比東方更早接受「女人治國」的變化。

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核稿編輯：羊正鈺