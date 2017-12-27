卡爾馬克思和亞當斯密，誰對於「生產力」的觀點比較正確？

文：丹・艾瑞利（Dan Ariely）

馬克思還是斯密

早期提出勞動意義的思想家之一，是卡爾．馬克思（Karl Marx）。西元一八四四年，馬克思提到他所謂的「勞動異化」（the alienation of labor），描述勞工在大企業裡做著小分工的情況。這類勞工也像亞當．斯密（Adam Smith）的大頭針工人一樣，完全不知道他的工作是為了成就什麼。他不了解他的工作在整個企業裡有什麼功用，也不清楚誰會使用他製造的產品，對於整個組織、專案、終端用戶或成品完全沒有聯繫感。

亞當．斯密和卡爾．馬克思對於生產力的理解顯然很不相同。斯密認為可以靠管理來改變職場架構，在不犧牲人類動機的情況下提高效能。而馬克思則認為，為了提高效能而將工作分解成小部分，會因此犧牲人類動機。哪一種觀點才是正確的呢？

就像所有哲學辯論一樣，兩者在某些層面都是對的。顯然地，分工可以提高各方面的效能。另一方面，如同我們的研究所示，藉由增加意義、個人投資和聯繫，來讓員工極度在乎他們的工作，則能為勞雇雙方皆創造出極大利益，工作品質、士氣和生產力都會改進。

雖然兩種看法都各自涵蓋重要的事實，但我相信，在日益重要的知識經濟當中，應該愈來愈偏向以馬克思的觀點來設計組織。在知識經濟裡，職場側重信任、承諾和善意，組織裡的個人自主性提高，讓每個人感受到與公司的連結也更加重要。

談及我和杜克大學的關係，我把自己想成雙贏關係的受惠者。大學教授和研究人員是我的工作，也是我的嗜好，同時也是我的身分和人生。除了我打噴嚏或高潮之外，我腦海裡一直思考著人類天性。我想著我們對自己知道什麼、不知道什麼；如何做得更好；還有哪些能讓我們更了解人類行為的有趣實驗。

我喜歡我的人生，我很難想像如果不當教授還可以做什麼。另外，我的雇主利益很清楚：杜克大學得到一位全心投入的員工，以達成學校宗旨為職志。而我的利益也很清楚：我熱愛工作、我熱愛和我的學生與計畫合作者一起工作、我對於我們的研究發現引以為傲，當我們的見解能應用在真實世界的時候，我更高興。不過，也許最重要的是，我感覺我所做的工作對於我們的人生有一些長遠的影響。

無論是從政治和定義標準來看，我都不是馬克思主義者，但我會說：當人們找不到付出勞力的更大意義，就會陷入像大頭針工廠一樣的兩難處境。不可否認的，發展出以意義為中心的工作環境並不容易，它絕對比目前的分工、分部門、專精和子組織的效能至上模式複雜得多。可是，在這個知識工作受到重視、創意很可能比效能更加重要的時代，馬克思提出的異化、聯繫和控制觀念應該更直接地植入現在組織的DNA裡。對我來說，我們的動機研究意涵非常清楚，隨著我們更有意義地投入工作，自己也變得更快樂、更有生產力——雙贏局面或許真的存在。

善意的價值

假設所有的工作都可以分成兩個層面：「可數」層面包含具體、界定清楚、容易衡量的工作（製造的大頭針、創造的晶片、賣掉的小飾品等等），而「不可數」層面則界定不清、不易衡量（改良流程、幫助別人、想出絕妙構想等等）。當然，有些工作比其他工作更偏向可數。

當組織想要創造報酬計畫時，常會犯的第一個錯誤，是過分強調可數層面，就像那些大頭針工廠理論追隨者一樣。主管依照在路燈下找鑰匙的原則，將工作分解成容易衡量的大小。因此，他們過度強調這些分工，無暇顧及不可數層面。

主管常犯的第二個錯誤是，將不可數層面視為可數。事實上，將勞力分割成簡單可數的大小，往往會錯失動機的核心。試想，員工的表現是不是常常由寫出多少報告計算，而不是報告內容的品質呢？

我再舉個例子：我成為杜克大學教授之前，在麻省理工學院任教。這間知名大學的教學要求是根據一個評分系統。教授們必須教滿112點，而點數的計算包括上課的時間、修課的學生人數、學生的研究時數和整體課程份量等等。事實上，我知道如何玩弄這個系統，讓自己專注在研究上。我一年只需要教一個大型班級，共有十二次每次三小時的課程（是的，一年只有三十六小時的課）。

可悲的是，我其實很喜歡教學，不少學生也喜歡我的課。問題是，這套評量系統讓我一心只想將教學時數降到最低，找出如何少上一點課的方法。

這套創新系統的設計者如此設計評量系統（毋庸置疑是出於好意），反而驅趕了不可數層面中最重要的元素：基本信任和善意。從最早的生長發展階段，我們就發現若釋出信任與善意給父母與他人，便能得到相同回報。我們笑、他們也笑；我們請他們吃手上泡爛的動物餅乾，他們就會給我們一個更脆的動物餅乾。長大後，我們用信用卡買東西，銀行向我們釋出善意，我們用準時還錢做為回報。這種互惠關係是健全社會的基礎。

信任與善意的交換，是人類動機中固有的重要部分。回想信任在你人生扮演的角色，你就會發現它常常出現在我們日常生活的互動中。我們信任和我們工作的人不會偷東西，並尊重隱私；餐廳員工會認真確保我們吃的食物健康、沒有腐壞。我們信任雇用的保母會好好照顧我們的小孩；我們信任鄰居不會偷走我們的信件、闖入我們屋內或殺掉家裡的狗。沒有信任的社會便不是社會，只是一直防著別人的一群人。

信任和善意還激發我們超越標準工作要求，以求卓越和創新。（如果你喜歡做菜，不妨用烹飪思考善意：特別的香料能讓一盤普通的菜餚變得突出、美味又有意義。）花幾分鐘的時間思考一下你的工作，你可能就會想出很多方式，能透過信任與善意影響你想超前進度的欲望。想想看，你是不是常甘願在辦公室加班、放假回覆電子郵件、幫同事做和你工作無關的專案，或在週末思考工作問題。

不幸的是，也有很多方式會扼殺信任和善意。最簡單的方式就是直接按績效付錢。例如，你為我工作，我請你下週加班三個晚上，讓專案進度趕在期限內完成，為此你將無法見到家人，而且需要一直補充咖啡因。為了表達我的感激，我提供兩種報酬，讓你二選一。第一個選擇，我告訴你，你的額外努力對我意義重大。我給你溫暖真誠地擁抱，並邀請你和你的家人共進晚餐。第二個選擇，我算出了你對公司盈餘的邊際貢獻，總共是27,800美元，因此，我會給你這筆金額的5%做為獎金（1,390美元）。哪一種選項最可能讓你把對公司和對我的善意放到最大，不只是當天，而是持續下去？哪一種選項能激發你額外加把勁，在下個截止日以前完成工作呢？

若根據英特爾公司讚美組的表現，以及其他社會規範方面的實驗結果，我的感謝、擁抱和家族聚餐，能徹底扭轉你對於目前和未來全心投入的感覺。然而，獎金則可能會把原來不可數的東西（你的承諾）加至數字價值。你也許覺得現金不錯，但下一次我請你幫我趕工的時候，你很可能會先問「多少錢？」

Photo Credit: 天下雜誌出版

書籍介紹

本文摘錄自《動機背後的隱藏邏輯（TED Books系列）》，天下雜誌出版

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作者：丹・艾瑞利（Dan Ariely）

譯者：劉復苓

繪者：麥特・特羅爾（Matt R. Trower）

為什麼對某些事提不起勁？卻對某些挑戰充滿熱情、願意做吃力不討好的事？

人類一切行為，取決於我們的動機是什麼？是金錢？是物質？還是自我價值的肯定？

動機，是驅使我們迫切想去做某件事的原因。看似簡單的一句話，卻是複雜糾結的心理過程。

知名行為心理學家、《誰說人是理性的！》暢銷作家丹．艾瑞利以簡單淺顯的方式，說明動機的本質與真正的運作方式，解開我們對動機的誤判與迷思。

金錢並非如一般認為是最有效的誘因，我們通常高估了金錢的長期效果。

信任、受肯定、認同感、成就感、長期承諾等情緒，反而是強力持久的誘因。

主管不要錯以金錢取代主控感、驕傲感，種下讓員工無力的「負激勵」。

了解動機背後的祕密，就能改變看待事物的觀點，

從辦公室到個人生活，都能注入正能量因子，活出有動力的人生！

Photo Credit: 天下雜誌出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰