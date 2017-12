當有人問「 In what sense」，到底是什麼意思？

Sam向海外的老闆報告計畫,他覺得總公司明年應該給多一點行銷預算。結果老闆問了一句:「In what sense?」

什麼Sense?Sam一下楞住,摸不著老闆意向,不知如何回答。今天來看看sense,這個經常是只能意會,不能言傳的字。

In what sense 怎麼說?

Sense在中文裡很難找到對應的解釋。In what sense有點像中文口語裡的「怎麼說?」當別人這樣問時,其實是希望你能夠解釋清楚或提供相關資訊,這裡sense的意思是「意義」、「方向」、「解釋」。

In what sense are you using the word?(你用這個字的意思是指什麼?)

但有時候有一點質疑意味,表示這件事對聽者來說沒道理。例如:

A:Marriage is bad for women.(婚姻對女性不是件好事。)

B:In what sense?(哪裡不好了?)

Sense這個容易懂,但不容易用,再來看以下二例:

The word "make" has many senses.(Make這個字有很多意思。) This meeting is to let you get a sense of how we work.(這個會議主要是讓你瞭解我們怎麼工作。)

Make sense vs. make no sense 有道理vs.沒道理

Sense可以從「意義」延伸為「道理」。例如

We all agreed that the plan made sense.(我們都覺得計劃可行。) What is the sense going out in the rain?(下雨天出去是什麼道理啊?)

Talk sense是一個常用的口語,請記起來,意思就是speak in a reasonable way,講得有道理。

Now you are talking sense.(現在你講對了。)

Common sense vs. general knowledge

Sense還可以當「判斷力」。例如:

Although she's not very clever, she has got lots of common sense.(她沒那樣聰明,但算有常識。)

老外口裡的common sense和中文的常識有一點不同,common sense指的是大家都應知道的道理,而不包含一般的知識,general knowledge。

例如,水在攝氏一百度會沸騰,這是general knowledge。不要把手放進沸騰的水裡,不然會燙傷,這是common sense。

本文經世界公民文化中心授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航