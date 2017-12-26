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【解讀國土計畫草案】李根政：現實與理想角力的六大關鍵
我們想讓你知道的是
12月1日全國國土計畫（草案）公聽會結束，21日即將進入國土計畫審議會專案小組進行審議，這部影響台灣未來數十年的重大國土規畫，如果沒有社會力進場，原本的願景和理想性一定大打折扣。
作者：李根政（地球公民基金會執行長）
編按：12月1日全國國土計畫（草案）公聽會結束，21日即將進入國土計畫審議會專案小組進行審議。這部影響台灣未來數十年的重大國土規畫，在此階段更須公民參與。
第一屆的「國土計畫審議會」委員共29人，政府機關代表與專家學者各14席，民間團體代表僅地球公民基金會執行長李根政一人而已。國土審議在即，李根政特別提出民間參與審議的角力重點，並廣邀大眾共同參與。因此，本報特別邀請他親自為大家說明。
國土計畫審議開始 委員組成不應失衡
內政部的國土計畫審議會已經組成，即將進入全國國土計畫（草案）的審議階段。此刻開始更需要民間的參與，希望更多公民朋友加入關注國土計畫的行列。
我是內政部第一屆國土計畫審議會委員，任期到今年12月底止。為什麼接受這項職位？一方面是認為國土計畫是大事，民間參與是必要，而且，同事們已經關注一段時間，應該要進場去角力。二方面，看到內政部城鄉分署的公務人員很努力，好像有一點改變的契機，同時，基於民進黨剛上台，可能還要一點改革的面子，會有一點空間。但是，從勞基法修惡到礦業法的版本，如果賴內閣持續關閉改革之窗，國土計畫也惡搞，那麼這小小的期待也再見了。
可惜的是，內政部國土計畫審查會委員的組成方式就令人失望。依照內政部國土計畫審議會設置要點註1，專家學者、民間團體代表，合計不得少於委員總數二分之一。但第一屆委員名單（任期2017.10.26-2017.12.31）中。機關代表有14席，其中內政部就占7席；專家學者共14席，民間團體代表則僅有我1席，很勉強的符合要點規定。這樣的組成實在太過於失衡，產生過程也沒有讓社會參與推薦的空間。因此，我在第一次會議註2就要求公開讓社會推薦人選，資訊公開和民眾參與機制。
國土計畫審議會委員會下一屆任期是從2018年1月起，非常需要給內政部壓力，重新調整委員組成（詳見第一屆委員名單）。
玩真的？玩假的？現實與理想角力看六大關鍵
對於這部光影互見的國土計畫，能否發揮預期的功能？我認為最關鍵的問題是：
一、玩真的，還是圖上畫畫？如果玩真的，這是牽涉往後數十年甚至百年的大事，國家和社會就要集中更多的資源去處理。各種分區不能只有空間計畫，也要有部門計畫的配合。例如農業的總量和分級及區位規劃，一定要有違章工廠的配套處理方案，否則畫了也無法執行。
二、國土計畫法中有明確的時間期程，十分緊迫，如果要求好，能不能在這麼緊迫的時間內完成。站在推動促成的角度，是否要考慮這個政治機會？
三、土地分區，這是最敏感的利益角力，實質的規劃是落在縣市國土計畫（全國國土計畫是確立國土功能分區及分類的土地使用指導原則）。除了考驗各地方政治是否清明之外，也考驗各縣市公民社會的能量，從參與計畫書寫過程、縣市國土計畫審議會的組成運作等，外部壓力等。
四、最敏感的議題：人口老化和減少，還要繼續擴張城鄉發展區的住商用地嗎？都市計畫區的農地有多少要做為都市發展的備援用地？什麼是合理的產業用地的總量；農業發展區的農地總量和分級；國土保育區和山坡地農業，以及聚落的發展..........。
這些問題都是關鍵的敏感議題，涉及利巨大的利益分配，要透過什麼方式去討論和協商？如何確保資訊的公開、民眾參與，並與民間社會啟動細緻的討論和決策？
五、這次的國土計畫最重要的任務，是要將過去粗放、未納管的「非都市土地」，確立發展定位，做合理的分區和使用規範。但前提要有細緻的環境調查為基礎，前瞻的發展願景，利害關係人的充分折衝和認可，否則執行成效將大打折扣。
六、國土計畫的審議分為縣市、內政部和行政院三個層級。全國國土計畫要真的發揮功能，行政院層級的國土計畫審議會非常重要。可能扮演正面積極的角色，也可能被操作為執政者貫徹意志的黑箱工具。
我們的期待是行政院的國土審議會可以指認出關鍵課題，組織跨部會專案小組，協調各部會，以及中央與縣市國土計畫的矛盾，甚至開放納入國土計畫的執行計畫。同時，在委員的遴聘過程必需有社會推薦，及合理的民間團體比例。
發揮公民角色 公民參與國土計畫審議
國土計畫對一般社會大眾而言，是很遙遠的議題。但如果沒有社會力進場，原本的願景和理想性一定大打折扣。因此，民間組織除了參與審議之外，還必需捲動促進更多公民社會的參與，這是很大的挑戰。
一、建議閱讀：全國國土計畫草案（下載）
二、參加國土計畫審議會：從12/21（四）開始，內政部將會針對「國土保育、國土防災、海洋資源、城鄉發展、農業發展、部門策略」等六組，分別召開專案小組審議會。
內政部國土計畫審議 會議預告和報名系統（報名）
註釋
註1：內政部國土計畫審議會設置要點（部分節錄）
三、本會置委員21人至31人，其中一人為召集人，由本部部長兼任；一人為副召集人，由本部部長派兼之。
四、本會委員除召集人、副召集人外，其餘委員，由本部就下列人員派（聘）兼之：（一）主管建設、城鄉發展、土地、人口、財政、經濟、交通、農業及其他有關機關之代表。
（二）具有國土計畫、土地規劃利用、天然資源保育利用或其他相關專門學識經驗之專家學者。
（三）關注國土發展事務之民間團體代表。
前項第二款、第三款之專家學者、民間團體代表，合計不得少於委員總數1/2。
本會任一性別委員，不得少於委員總數三分之一。
註2：國土計畫審議會曾於11月2日開過一次會，議程是報告委員名單和國土計畫的草案，沒有討論案。（內政部國土計畫審議會第一次會議紀錄）
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航