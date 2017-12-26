【解讀國土計畫草案】李根政：現實與理想角力的六大關鍵

作者：李根政（地球公民基金會執行長）

編按：12月1日全國國土計畫（草案）公聽會結束，21日即將進入國土計畫審議會專案小組進行審議。這部影響台灣未來數十年的重大國土規畫，在此階段更須公民參與。

第一屆的「國土計畫審議會」委員共29人，政府機關代表與專家學者各14席，民間團體代表僅地球公民基金會執行長李根政一人而已。國土審議在即，李根政特別提出民間參與審議的角力重點，並廣邀大眾共同參與。因此，本報特別邀請他親自為大家說明。

國土計畫審議開始 委員組成不應失衡

內政部的國土計畫審議會已經組成，即將進入全國國土計畫（草案）的審議階段。此刻開始更需要民間的參與，希望更多公民朋友加入關注國土計畫的行列。

我是內政部第一屆國土計畫審議會委員，任期到今年12月底止。為什麼接受這項職位？一方面是認為國土計畫是大事，民間參與是必要，而且，同事們已經關注一段時間，應該要進場去角力。二方面，看到內政部城鄉分署的公務人員很努力，好像有一點改變的契機，同時，基於民進黨剛上台，可能還要一點改革的面子，會有一點空間。但是，從勞基法修惡到礦業法的版本，如果賴內閣持續關閉改革之窗，國土計畫也惡搞，那麼這小小的期待也再見了。

可惜的是，內政部國土計畫審查會委員的組成方式就令人失望。依照內政部國土計畫審議會設置要點 註1 ，專家學者、民間團體代表，合計不得少於委員總數二分之一。但第一屆委員名單（任期2017.10.26-2017.12.31）中。機關代表有14席，其中內政部就占7席；專家學者共14席，民間團體代表則僅有我1席，很勉強的符合要點規定。這樣的組成實在太過於失衡，產生過程也沒有讓社會參與推薦的空間。因此，我在第一次會議 註2 就要求公開讓社會推薦人選，資訊公開和民眾參與機制。

國土計畫審議會委員會下一屆任期是從2018年1月起，非常需要給內政部壓力，重新調整委員組成（詳見第一屆委員名單）。

玩真的？玩假的？現實與理想角力看六大關鍵

對於這部光影互見的國土計畫，能否發揮預期的功能？我認為最關鍵的問題是：

一、玩真的，還是圖上畫畫？如果玩真的，這是牽涉往後數十年甚至百年的大事，國家和社會就要集中更多的資源去處理。各種分區不能只有空間計畫，也要有部門計畫的配合。例如農業的總量和分級及區位規劃，一定要有違章工廠的配套處理方案，否則畫了也無法執行。

二、國土計畫法中有明確的時間期程，十分緊迫，如果要求好，能不能在這麼緊迫的時間內完成。站在推動促成的角度，是否要考慮這個政治機會？

三、土地分區，這是最敏感的利益角力，實質的規劃是落在縣市國土計畫（全國國土計畫是確立國土功能分區及分類的土地使用指導原則）。除了考驗各地方政治是否清明之外，也考驗各縣市公民社會的能量，從參與計畫書寫過程、縣市國土計畫審議會的組成運作等，外部壓力等。

四、最敏感的議題：人口老化和減少，還要繼續擴張城鄉發展區的住商用地嗎？都市計畫區的農地有多少要做為都市發展的備援用地？什麼是合理的產業用地的總量；農業發展區的農地總量和分級；國土保育區和山坡地農業，以及聚落的發展..........。

這些問題都是關鍵的敏感議題，涉及利巨大的利益分配，要透過什麼方式去討論和協商？如何確保資訊的公開、民眾參與，並與民間社會啟動細緻的討論和決策？

攝影：陳文姿 公聽會場民眾表達對全國國土計畫的質疑與期待。

五、這次的國土計畫最重要的任務，是要將過去粗放、未納管的「非都市土地」，確立發展定位，做合理的分區和使用規範。但前提要有細緻的環境調查為基礎，前瞻的發展願景，利害關係人的充分折衝和認可，否則執行成效將大打折扣。

六、國土計畫的審議分為縣市、內政部和行政院三個層級。全國國土計畫要真的發揮功能，行政院層級的國土計畫審議會非常重要。可能扮演正面積極的角色，也可能被操作為執政者貫徹意志的黑箱工具。

我們的期待是行政院的國土審議會可以指認出關鍵課題，組織跨部會專案小組，協調各部會，以及中央與縣市國土計畫的矛盾，甚至開放納入國土計畫的執行計畫。同時，在委員的遴聘過程必需有社會推薦，及合理的民間團體比例。

發揮公民角色 公民參與國土計畫審議

國土計畫對一般社會大眾而言，是很遙遠的議題。但如果沒有社會力進場，原本的願景和理想性一定大打折扣。因此，民間組織除了參與審議之外，還必需捲動促進更多公民社會的參與，這是很大的挑戰。

一、建議閱讀：全國國土計畫草案（下載）

二、參加國土計畫審議會：從12/21（四）開始，內政部將會針對「國土保育、國土防災、海洋資源、城鄉發展、農業發展、部門策略」等六組，分別召開專案小組審議會。

內政部國土計畫審議 會議預告和報名系統（報名）

圖片來源：環境資訊中心資料照 地球公民基金會執行長李根政於行政院抗議當時行政院處理高雄氣爆的政策。

註釋

註1：內政部國土計畫審議會設置要點（部分節錄）

三、本會置委員21人至31人，其中一人為召集人，由本部部長兼任；一人為副召集人，由本部部長派兼之。

四、本會委員除召集人、副召集人外，其餘委員，由本部就下列人員派（聘）兼之：（一）主管建設、城鄉發展、土地、人口、財政、經濟、交通、農業及其他有關機關之代表。

（二）具有國土計畫、土地規劃利用、天然資源保育利用或其他相關專門學識經驗之專家學者。

（三）關注國土發展事務之民間團體代表。

前項第二款、第三款之專家學者、民間團體代表，合計不得少於委員總數1/2。

本會任一性別委員，不得少於委員總數三分之一。

註2：國土計畫審議會曾於11月2日開過一次會，議程是報告委員名單和國土計畫的草案，沒有討論案。（內政部國土計畫審議會第一次會議紀錄）

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航