跨越時空的緬甸（四）：大金塔見證了翁山將軍父女，跟緬甸歷史的重要時刻

由於調行程的關係，我們今日才回到茵麗湖做水上行程，一大早計畫去看日出。身為天天看日出的設計師對天亮只有某種截稿日將近的恐懼感，但人生就是要克服恐懼，所以還是無奈地從床上爬起來。我們早上五點多出發，坐著有電動馬達的小舟一路航行到湖中央，我們在冷風中孤寂地在湖上飄蕩，從五點多苦苦等待到六點半，遲遲未見烏雲散去。日出之時，只看見雲中一片紅光，然後天就亮了。總之壞天氣讓我們沒看到夕陽也沒看到日出，所以只好開始我們當日的水上漂流行程。

Photo Credit: Book Huang 日出等兩小時只等到這一點光線

茵麗湖早上微濛時有種優雅的氣質，可以理解為何傳說把這裡視為仙女的居處。離開湖面中央，船夫帶我們深入建築在錯綜複雜水道的村莊，幾乎所有的觀光客都向這裡湧來，這裡的村莊都維持很傳統的生活方式，木頭架成的屋子在水面上交互連結，只能靠船隻通行，但水道似乎有自己的交通規則，非常多的船隻在水道上遊蕩都不會交通打結，即使一堆船擠在一起也能相互幫助。

Photo Credit: Book Huang 天剛亮的湖，非常的冷

只是陰天顯得水道的水沒有湖面上那樣清澈，灰灰髒髒的，要不是有屋子在四周，我一定覺得我在叢林中冒險。由於我們是跟旅館租的包船，船夫難免會送我們到各個合作商店看商品，一開始還覺得逛逛手工藝品店很有趣，第三家之後就覺得不能再買下去了。其實我不是很愛水上活動，湖上村莊雖然很別緻，在水上漂流一陣子後我就開始晃神，然後又開始無限的佛寺佛塔朝拜。這裡佛塔雖然建築在偏僻的地方，但是依然金碧輝煌，感覺緬甸人有了錢第一件事就是跑去蓋佛塔，不然就是捐獻出去，真的非常虔誠。

Photo Credit: Book Huang 水上村莊

到其中一個佛塔時，小販向我們兜售了貼佛像的金箔，一頭問號。一般來說，緬甸主殿的佛像，經常是不允許女性靠近的，還會特別立個牌子寫著禁止女性進入，特別是在佛像貼金箔這件事，百分之百是不能的。所以當這位小販推薦金箔時，我們還以為這間佛塔有破例，殊不知一進佛塔才發現這裡的五尊佛像都是限定男性進入，所以我們等於花錢買了沒用的金箔。

幾番掙扎之下，我們在眾多觀光客中，攔了一位觀察過會說中文的年輕男性，拜託他替我們去佛像區貼金箔。雖然他看起來很傻眼，但還是默默地在佛像前用很標準的姿勢頂禮三拜，就到佛像區去貼了。

Photo Credit: Book Huang 莫名被我們凹去貼金箔的香港人

南傳佛教在女性規定上也是維持舊有的戒律，因為歷史等等的因素，女性常被視為罪業較重、不能成佛等等，但目前似乎沒有看到有人打算革新這項傳統。雖然女信眾可以修功德，但這只是幫助她們在下一世能夠轉生成為男人，再從男身升級成佛。例如摩耶夫人雖然誕下佛陀，但這個福分是讓她轉生成為「男性」天人，只是天人有觀照前世的能力，得以讓他知道曾生過佛陀。後來佛陀也為了轉生的母親，到天上去說法。

Photo Credit: Book Huang 這裡也有長頸族

這裡南北傳就產生了分歧，南傳的媽媽變成了男人，北傳的一直維持女性形象。日本有一部《聖哥傳》漫畫，是耶穌與佛陀在日本租屋生活的故事，有一集是聖母馬利亞跟摩耶夫人來凡間找兒子，為了劇情編排採用了北傳說法。漫畫的摩耶夫人轉生後是天女，摩耶還抱怨說當年再次見到兒子佛陀時，佛陀竟然是來天界對她說法，而且一次就是連說三個月。身為媽媽看到兒子寧可要按摩券，而不是沒日沒夜的講經，還跟馬利亞大聊兒子糗事，是非常好笑的一集。

Photo Credit: Book Huang 看起來超級驚悚的水上市集

這個讓媽媽抱怨連連的經典，就是在南傳佔重要地位，卻又相當晦澀難懂的佛學大全《阿毗達摩經》（北傳認為講的是《地藏本願菩薩經》，但這本考證可能是偽經）。但這部非常像教科書，把佛學的概念做個系統化的整理，我看了三章就不行了，完全可以理解摩耶為何只想領按摩券而不是聽兒子說法。

其實目前世界上的幾個大宗教少有讓女性達到宗教高位，在傳教方面也多有限制。不過北傳佛教在女性方面就做了不少調整，像是堅持女性也能成佛等等，也有相關的經文跟傳說輔助，這點北傳的沿革到是真正有達到眾生平等的概念。

等到這位莫名被我們攔住的男生幫貼完金箔，便與他稍微閒聊一下背景，發現他是個很猛的香港背包客，在印度旅行過熟悉拜佛流程，而且是個隨性境界很高、便走邊想行程的人。但他的車班較早，需要先行離開，便匆促與他告別。

下午兩三點後，雨開始下了起來，各個觀光客的船夫都有神奇的雨備，有的船夫把雨衣趕緊罩在坐墊上，我們的船夫還帶了傘。我自己覺得在小舟上撐傘到處漂流還蠻浪漫的，只是下雨侷限了很多事情，我們趁雨還不大就趕緊搭船回去。從水道回到開闊的茵麗湖上，可以看見幾個漁夫正在用傳統的方式單腳划船，但天陰的湖面並不美，開著馬達的小舟一路衝回原定點時，彷彿有種出海去海葬活動的感覺。

Photo Credit: Book Huang 湖上用傳統方式捕魚的漁夫

回到岸上終於不用顛顛搖搖，站在陸地的感覺真好。我們隨便整理了一下，搭了他們塞滿滿觀光客的車前往車站，這車擠到韓國觀光客的腳掛在外面，不過因為全是各國觀光客大家也都哈哈笑過。結果在巴士站等車時我們又遇到幫我們貼金箔的男生，一問之下得知他在這裡的原因是隨性最高境界～記錯時間。很巧的是他也一樣要去仰光，還跟我們同一班夜車，遇到那麼多次乾脆就換了 FB。佛家說因緣，在台灣20倍大的國家旅遊，能夠在千千萬萬旅客中遇到同一個人，大抵也是緣分使然吧。

天呀我居然過著早睡早起三餐有吃的生活七天了，以設計師來說超不正常要下紅雨了。坐了12小時的痛苦夜車，終於到達了緬甸第一大城市仰光，其實緬甸的首都並非此處，它在2006時遷到名為奈比多的人工城市（緬甸遷都的過程很荒謬有興趣可以查一下），但是仰光還是保有重要的政治跟經濟地位。

這裡大概是少數不太會斷電的地方，也比其他城市有更多的高樓大廈，但缺點是塞車問題超級嚴重，短短一小段路可以卡到原本行車時間的兩倍以上。雖然大家會有疑問說怎麼不蓋捷運呢？但是緬甸政府就是沒錢，也不像中國政府能夠一股作氣先幹再說，導致雖然這裡有紅綠燈，也禁行機車，但捷運生不出來，塞車問題依然是場惡夢。

有楊姐朋友來接可以不用被計程車痛宰，還可以協助一日的景點交通，省去找路的時間，有朋友大腿抱真是太幸福了（就地躺平）。在離市區有點距離的地方，有個戰爭紀念公墓，主要是紀念二戰時期戰死在緬甸的軍人，大多來自英美駐印度緬甸的軍團，也有一小部分的中國軍人。墓園整理的非常整齊乾淨，這裡對我來說是個很震撼的地方。

Photo Credit: Book Huang 幾乎大部分的墓旁邊都有不同的花

如果仔細觀察墓碑，大多數戰死者都是20到30來歲的人，集中在1944－1945二戰末期，他們在青春最美好的時候，葬身在遙遠的異地。當我們把戰爭從某將軍如何指揮軍團、如何以優秀的戰術得勝等宏觀角度脫離，注視著其中的「人」，會發現戰爭就是一個又一個的生離死別交織而成的悲劇。無論哪個國家贏了輸了，這些惶惑陷入戰爭中的芸芸眾生，都再也回不去往日的生活。

大多數墓碑都有墓誌銘，是由家人或朋友提供的獻詞，一個墓碑就是一個故事：有的父母喪失愛子、有的人為朋友犧牲了生命、有的人為了自由而獻身、有的妻子年紀輕輕就守寡⋯⋯也有些有些墓誌銘簡單，但控訴了國家與親情的矛盾：

我們愛他，但義務優先。

由於這裡大多都是基督教，墓碑上非常多人寫下「直至那日我們終再相遇」（註：基督教相信末日復活），在一個重視生死輪迴的國家中，這些信仰顯得那麼突兀，卻又那麼哀傷。雖然墓園沒有驚悚的照片，沒有細節的介紹，但這些墓誌銘把整個大時代的悲劇，濃縮在短短的幾行之間。個人認為最感人的是一個母親寫給戰死兒子的一段話，看到的時候相當鼻酸：

對全世界來說，你只是某個人；但對我來說，你就是全世界，我會永遠思念你。

諸神賜給人類最好與最糟的禮物，就是遺忘，遺忘有助於減輕傷痛，但也可能造成不記取教訓，那些殘酷的記憶、曾經過往的黑暗就隨著記憶的褪色而不復存在。當戰爭離我們越遠，把戰爭當成手段的人越來越多，好像那是唯一的解決方式。結果人類的歷史，就是在重複過去的輪迴。

Photo Credit: Book Huang

下午我們前往緬甸等同臺北101等級的景點──仰光大金塔，這是一座位於市中心，佈置最為華貴的佛塔。整個佛塔都是純金裝飾，金碧輝煌的等級遠遠超越其他所見過的塔，光是佔地就非常龐大，逛一圈就至少需要一小時。位於中央的主塔上全是貴重的寶石與黃金，整個國家的財富都在這裡了吧。

仰光大金塔也是許多緬甸重要事件的發生地，緬甸國父翁山曾在此發表追求獨立的演說，他的女兒翁山蘇姬也在這裡現身支持30年前大學生發起的8888起義（跟台灣野百合和太陽花的興起類似，只是緬甸直接就開槍鎮壓死傷無數）。翁山將軍是個天才型的人物，除了抓住契機讓緬甸獨立外，也能安撫境內多民族的紛爭，連英國人都對他刮目相看。只是他在盛名之時被暗殺而死，如果當初他有活下來，而不是讓軍政府極權統治，緬甸可能就不會那麼衰敗了。

Photo Credit: Book Huang 大金塔的入口走廊也是金碧輝煌

翁山的死，在緬甸人心中保留的是無比偉大的印象，所以當跟父親長得非常相像的翁山蘇姬登場時，她馬上就成為緬甸人心中希望的標的。軍政府即使冷血處置許多政治犯，也頂多只敢軟禁翁山蘇姬，可見翁山將軍的威望有多大。這個庇蔭也讓緬甸有了民主化的契機，推動了歷史的進程。

名作家喬治・歐威爾（George Orwell）曾經在緬甸生活過，後來他撰寫《動物農莊》與《1984》的反烏托邦小說，被許多人喻為是緬甸軍政府專制統治下的狀況，如果記者們的撰述書籍有其可信度，那麼我們可以說，當時是粉飾太平與壓制的恐懼充斥在生活中。現在緬甸已經開放，我在市中心附近的廣場的舊書攤上，看見有人光明正大販賣英文版的《1984》，不由得會心一笑。

雖然大金塔的氣勢恢宏，周邊區域塞了不計其數的佛陀雕像與大大小小的亭子，但是幾天下來佛塔看的太多，我已經失去一開始見到佛塔的新奇感，真的到最後看到會眼神死。我已經快把所有能夠形容佛塔的詞彙都用光了，加上仰光非常熱，十二月中午溫度可以達到三十度，佛塔的地板如果不是石材鋪成的區域會超級燙，赤腳走路根本是在體驗烤肉的滋味。

Photo Credit: Book Huang 地板超燙的，那個僧侶還能虔誠跪拜超級猛

氣溫熱到這裡的民眾也是打傘出來逛，我們中途經過一個太陽曝曬的區域燙的不得了，有一名僧人居然跪在地上相當虔誠地朝佛塔跪拜。此時我心中充滿了無比的尊敬，因為剛剛經過他身旁的時候，我是用半奔跑的方式迅速逃到陰影下放涼我的腳丫，虔誠的僧人真是了不起。

這裡的老人家閒閒沒事除了來拜佛，也會把這裡當成社交區域，周圍小型的建築都聚集一堆人納涼聊天，也非常多人就在佛陀的雕像附近直接躺平睡，總之和其他佛寺比起來這裡超級熱鬧。可惜這邊儲藏許多佛教聖物的區域沒開，只好在炙熱的陽光下把大金塔逛過一輪後，叫了計程車前往附近的一座有巨大臥佛的喬達基佛寺。

Photo Credit: Book Huang 巨大的臥佛

臥佛姿勢是佛陀涅槃前對弟子說法的最後形象，也稱為吉祥臥或獅子臥（北傳有的會調整成打坐的樣子），雖然我看了很久也看不出獅子是怎麼擺出這個姿勢的，但是人們也相信擺出吉祥臥睡覺可以積功德，這種累積法應該是比領照護員薪水還要心甘情願一點。

擺出吉祥臥睡覺不是容易的事，還有很多討論是關於吉祥臥怎麼睡會比較不會壓迫到雙腳之類的，我不確定他有什麼科學根據，但似乎這樣睡有助於健康。不過喬達基佛寺嚴格禁止觀光客擺出臥佛的姿勢拍照，感覺觀光客的存在就是來挑戰當地禁忌的極限，緬甸對觀光客的各類禁止事項應該是目前看過最多的。

Photo Credit: Book Huang 看見腳丫有福氣

喬達基的臥佛無比巨大，整個很像小人國世界，這邊最重要的拍照畫面是佛的雙腳，腳底有108個圖案與法輪，象徵佛已經超越輪迴世界了。追究宗教最早的源頭，佛教和基督教伊斯蘭教一樣都是禁止偶像崇拜的，所以佛足成了像早期基督以魚為象徵的崇拜記號。不過發展到現在就變成看到佛腳就是福氣啦！所以也是不免俗地跟一大堆觀光客排隊拍腳印（你沒看錯，拍腳印要排隊），如果佛陀有機會看到這個畫面，應該會覺得很好笑也說不定。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航