在「資格通貨膨脹」的今天：大學生再多也無法讓英國變富

文：Ed Conway《泰晤士報》（天空新聞台〔Sky News〕經濟新聞主編）

譯：觀念座標

34加17等於多少？ 太簡單？那麼456乘3等於多少？

這是普通算術測驗中常見的問題，一般人可能以為，英國最聰明的學生可以輕易回答。

然而，貝爾法斯特王后大學（Queen’s University Belfast）的研究員實際調查後，嚇了一大跳。二十年前，他們讓心理系的大學生回答上述算術測驗，發現學生平均的正解率只有53%。2003年他們又重覆同樣的試驗，發現正解率並沒有提升，反而下降成為41%。英國其他地方也是一樣。

這不是英國獨有的現象，類似的情況也發生在美國、加拿大等國。但英國的情況特別糟糕。最近一份OECD的報告指出，在高等教育的學生中，英國學生的算術、拼字能力是各國中最低的。

也許，這是因為近來英國的大學充斥許多以前不會進大學的學生。現在英國學生上大學的比率逼近 50%，這是東尼・布萊爾1999年承諾要做到的施政目標。

表面上看起來，布萊爾的教育目標已經達成，但它所產生的好處並不如預期。當時，就像今天一樣，政府官員相信：只要大專學位的人數增加，本國的專業水準就會提升，英國的生產力也會水漲船高。

但是，我們其實是重量不重質。比起前一世代，英國的大學畢業生增加了許多倍，然而這些人中，只有少數能夠正確拼寫、算數。根據大學排名，英國號稱有世界上最好的大學，然而我們的基本技術能力卻每下愈況，英國的大學生發現：畢業後直接進入職場愈來愈不容易。

這個現象，就是勞力分析師稱之的「資格脫節」（qualification mismatch）。根據企業主提供的數據，英國約有40%的新進人員最後做的工作與他們所學的科目不一致。這是已開發國家裡面比率最高的，意謂著我們的學生沒有學到適合職場的技能，同時，企業依然受到工作人員技術等級的限制。面對這樣的問題，傳統的回應一向是鼓勵更多學生進大學，也希望企業能創造出新技術的工作機會來安插他們。然而研究顯示，近年來，約有15%的工作人員屬於高學歷低就業（overqulification）。

此事攸關重大，因為年輕人的資格愈符合職業生涯的需求，代表他們的表現愈好，英國的生產力也就愈高。英國在各國之中生產力被看弱，大概不是巧合。許多企業表示，他們寧願僱用有技職資格的學生，也不願僱用大學畢業生，顯示問題的解決在改善進修教育以及學徒制度，這也是英國長期以來一直表現不佳的領域。

技職教育在英國成為福利國家的頭十年一直不獲重視。幾十年來，許多幫助年輕人就業的技職專校漸漸解體。在金融海嘯後的撙節年代，大專院校因為收取學費，沒有受到財政部經費裁減的影響，然而進修教育——備受財政部嘲笑，稱之為「插花教育」——的經費被大量裁減後一崛不振。

目前的政府承諾逆轉這樣的情況，為技職學生創造技術資格（T levels），以及承諾學徒教育將獲得政府經費補助。然而沒有證據顯示新措施有成效。問題在於：不像德國，對英國學生來說，技職教育與學徒制度依然是退而求其次的二流選擇。

企業也難逃其咎，雖然他們抱怨許多求職年輕人的學歷過高，但一般來說，他們給學士的薪水仍比高中學歷高出 60%。為什麼？最有說服力的回答是，雖然我們認為進大學是為了學習，實事上它只是一種象徵。經濟學家布萊恩・卡普蘭（Bryan Caplan）在即將出版的新書《反教育》（The Case Against Education）中寫道：「在那些沒用學科得到高分，就業市場不會付費；就業市場願意付費的，是你藉由獲取高分所展現的特質。」他認為：大學畢業生所得薪水的一半是看在大學學歷份上，而不是因為從學校學得的技能。

卡普蘭說，這是集群心態（herd mentality）：愈多人接受高等教育，我們所面對的「資格通貨膨脹」（credential inflation）就愈高——如果每個人都有大學學歷，那麼有一些人勢必取得更高的學歷，以顯示他們更有就業資格。結果我們還是一樣搞錯了教育目標。英國大學已經有太多學生。真正的問題是如何教導孩子基本的技能，在這一點，我們的表現很糟糕。

英國還有比其他已開發國家更嚴重的問題是：一個孩子未來的收入，與父母親的收入有很大的正相關（譯按：即「龍生龍、鳳生鳯」）。同樣的趨勢也出現在技能上——如果爸媽數學不好，孩子數學不好的機率就高。說到最後，還是回到社會流動性的問題。我們能夠愈早打破其中的連結就會愈好。

文章來源：Churning out graduates won’t make us richer

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