「May I be excused?」下一句還沒聽見怎麼人就消失了？

吃飯吃到一半,聽見別人說了一句「May I be excused?」還等著他要講什麼藉口,結果對方就消失了。這是怎麼回事?

「May I be excused?」不是要什麼藉口,而是得短暫離開一下,可能是去上廁所、也可能是去接個私人電話。想去洗手間,雖然也可以直接說「May I go to the bathroom?」但若是在一個正式場合,這句話聽起來像是學生在跟老師徵求同意。最得體的方式就是換一個正式一點、婉轉一點的方式說:Excuse me please.(失陪一下)/May I be excused?/Can you excuse me, please?(可以離開一下嗎?)

讓自己的英文聽起來得體(diplomatic English)有三個方法:

1. Word choices 用字遣詞

(好)May I be excused?(暫時失陪一下!) (不好)May I go to the bathroom?(我可以去廁所嗎?)/I REALLY need to pee.(我真的得上廁所!)

2. Avoid negative words 避免負面字句

(好)I'm not too fond of the layout in this design.(我沒有到很喜歡這個設計的版面。) (好)I'd prefer to use a different layout in this design.(我會傾向用不同的設計版面) (不好)I don't like the layout in this design.(我不喜歡這個設計的版面) (好)I'm afraid I disagree.(我可能不太同意) (不好)You're wrong.(你錯了)

3. Use softeners 用軟性字

英文裡will/can/must都容易讓人有種命令的口吻,可以用軟性字/助動詞來轉換口吻:might、could、would、a little、a bit、a little bit、slight、slightly、small、one or two

(好)There might be a slight delay in the completion of the project.(這個案子可能會有一點點延遲。) (不好)There will be a delay in the completion of the project.(這個案子會延後完成。) (好)We're having one or two problems with this project.(這個案子有遇到一兩個小困難。) (不好)We're having problems with this project.(這個案子我們有困難。)

本文經世界公民文化中心授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航