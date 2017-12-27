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死了才能說出口：性侵受害者出櫃之年
我們想讓你知道的是
我們任何人都無權說「讓過去的事過去吧」，然後揮手間一切就真的過去了。我們的共同經驗恰好相反－過去的一切並未消失、沉寂。
被揭發出櫃與主動出櫃不同。
例如，王炳忠被搜索過程開直播，檢調以「偵查不公開」禁止他錄影公開；但是，「偵查不公開」原則的目的，除了避免串供，還有保護犯罪嫌疑人。在這一層面上，如果嫌疑人自行拋棄保護，是否司法仍強制他不能拋棄？如果禁止拋棄，那麼它真的是保護嗎？或者，在與當事人的意願相違下，它已經是侵害？性侵案報導為受害人匿名，法律不准報導，是怕有損名節，以後沒人敢娶，毀人一生。但受害人主動出櫃，政府和社會卻息事寧人不准報導呢？
今年有人拒絕匿名。網民指責受害人想紅想瘋了，指責受害人挾怨報復，指責受害人行為不檢、咎由自取，指責受害人不提告，指責受害人誣告。受害人不惜現身控訴，也激起保守勢力加碼反挫。
- 4月
台灣作家林奕含在作品《房思琪的初戀樂園》出版後自殺，父母揭露她因遭誘姦而憂鬱自殺，聲稱握有證據，引起關注。衛福部和台南市社會局隨即以《性侵害犯罪防治法》禁止報導涉案者資訊，頓時所有新聞報導以「A女」遮蔽「林奕含」三字。後因遭評論揭發《性侵害犯罪防治法》第十三條的但書：「被害人已死亡，經主管機關權衡社會公益，認有揭露之必要者，不在此限」而解禁。
但台南地檢署的不起訴書，仍將案情導向林奕含與教師戀愛，因為受父母阻撓而自殺住院。並歸咎林奕含父母不告、不提供證據「日記、手札文件與電腦等」，所以證據不足，不起訴。
- 5月
日本28歲的女記者詩織開記者會，指TBS新聞台前華府分台台長、51歲的山口敬之性侵。基於保護當事人原則，各媒體隱藏她的姓氏，性侵受害者開記者會也屬罕見。
兩人在留美時結識，2015年畢業後，詩織找山口討論就業，山口邀她去串燒店喝酒，飲酒後昏迷。早晨5點多醒來詩織發現自己躺在飯店房間全裸，山口壓在她的身上，疑遭下藥性侵。根據計程車司機供詞，詩織沿路一直說「在附近的車站下車」，山口卻一再指示去飯店，抱詩織下車。她報案後，警方態度逆轉：「這樣走法律途徑有困難。」、「因為對方是TBS的人。」、「對方是跟當權者走得很近的人。」山口敬之長期主跑首相安倍晉三，交情好到一起登山、打高爾夫，從TBS離職後出版安倍形象側記《總理》。
雖有內衣DNA樣本和監視器證據，根據雙方電郵，已婚的山口指為合意。2016年7月，東京地檢以證據不足不起訴。詩織開記者會，申請重審，呼籲對性侵罪修法。詩織強調不是對抗安倍政權，是為性犯罪受害者討公道，改革社會、司法和調查制度。
網民普遍攻擊她：「扣子也開太低了吧。」詩織稱為打破對性侵受害人白襯衫黑套裝的刻板印象，故意按照平時出門裝扮，網民批評：「太奇怪了。」10月18日，她以全名伊藤詩織出書《Black Box》，由文藝春秋出版，大聲疾呼「我不是受害者A」，抗議媒體、警方、法院對性侵受害人充滿諸如「一個巴掌拍不響，一定是女的也有那個意思才會做」等偏見。
- 10月
《紐約時報》、《紐約客》揭發好萊塢、政界性侵，女星接連在Facebook標註「#MeToo」揭露自己遭受性暴力的經歷。兩個月後，香港跨欄明星呂麗瑤在Facebook「#metoo」說：「我被我的前教練性侵犯。今年暑假，我看到台灣女作家林奕含案件，我很有衝動說出我小時候的不愉快經歷，但我沒有勇氣。」
評論家陶傑攻擊呂單方面誣告，網民責怪呂不報警。香港灣仔區議員楊雪盈Facebook「#metoo」講述被非禮、報警，網民嘲諷：「以後見到她要掉頭走」以免被她誣告。楊中學時當街遭受更嚴重性騷擾，聲嘶力竭也無人幫，犯事者逃之夭夭，報警也抓不到。「那仍是一個傷口，仍很難講出來。」
《香港01》專題報導演藝圈性勒索問題，表示有受害女星拒絕受訪，原因是：「要是被人知道，父母以後怎樣見人。」另一女星說，因為父親已經過世，才同意受訪。就如林奕含父母聲明所說：「書中的女主角，思琪、曉奇、怡婷等人，都是奕含一人的親身遭遇，但她為了保護父母和家庭，才隱晦分寫。」為了保護父母，親子雙方總要等到有一方死了，才能說出口。
- 11月
11月24日北京紅黃藍幼兒園的家長集體抗議，揭露孩子被猥褻、被老師扎針、餵藥，「『爺爺醫生』、『叔叔醫生』脫光衣服檢查女兒身體」。紅黃藍幼兒園集團有1,300家親子園和近500家連鎖幼兒園，園方表示監視器硬碟損壞，無從證實。
中國中央宣傳部第一時間下令媒體封口、刪帖、屏蔽家長受訪影片；25日媒體一律刊登政府通稿：園長免職，逮捕「聲稱軍方集體猥褻幼兒」的劉姓女子，及一涉嫌虐童女老師。兩名關注者被控造謠「紅黃藍幼兒園大股東孟亮，是前中共政法委書記孟建柱親屬」被捕迫寫悔過書。
2016年媒體報導的性侵兒童案共433宗，是2013年的三倍多。女童保護機構統計，2013至2015三年間，中國經報導的性侵兒童案有968宗。但中國人民公安大學教授王大偉說，中小學生的性侵案的隱案比例1:7。11月29日，微信傳出100位設計師為此匿名設計的呼籲海報，隨即被刪。
勵馨基金會處理多起校園性侵，表示有女學生告男教師性侵敗訴，口供反被師母當成證據告通姦判賠，導致女生精神崩潰。許多性侵案的受害人，也因通姦罪威脅，不敢報案，保障加害人長期性侵更多人。所以2017年5月司改會議決議：刑法將通姦除罪化，配偶民事索償權利仍繼續維持。法務部則提民調反駁，指8成4受訪民眾要通姦罪。修法仍無下文。
我們任何人都無權說「讓過去的事過去吧」，然後揮手間一切就真的過去了。我們的共同經驗恰好相反－過去的一切並未消失、沉寂。除非我們能徹底地解決一切，堅定地直視它的核心，否則它就會不斷回過頭來糾纏我們，甚至挾持；因為這正是它奇特的本質。
－屠圖主教（Desmond Mpilo Tutu）
維基解密、巴拿馬文件密帳風暴襲捲全球，即使在中國和香港也有報導貪官、奸商牽涉海外不明財產落馬；唯獨在台灣遭到黑箱封鎖，沒有任何權貴被媒體據此查贓，結束於政府宣稱「一切合法，謝謝指教」。「#MeToo」風潮也是如此，在台灣沒有受害名人膽敢出櫃，沒有媒體報導問題，權勢性侵仍未揭發，看來本地責怪受害者的嚇阻力量，比其他地方更強大有效。衛福部《性侵害問題調查研究》顯示，1999到2010年，11年間，台灣每年平均僅54件權勢性交案。而林奕含自殺後，勵馨副執行長王玥好表示：「光是過去兩周，勵馨接獲的權勢性交投訴案件就已超過百件，可見主管機關對權勢性交現況的瞭解，與事實間隱藏了多大的黑數！」
輿論對於防治性犯罪，認為對加害人束手無策，只能警告女人小心，要求潛在受害人而非加害人負起預防性侵的責任。網民逼林奕含父母與呂麗瑤去提告，認為不告就證明撒謊，也等於要求受害人負起終結性侵犯的責任。但受害人會公開，就是因為司法失靈。社會忽略受害人訴諸司法的壓力超載，性暴力造成的精神創傷，使受害人經常無法承受司法和社會的嚴厲打擊，為了活下去，避免擴大傷害，被迫隱忍。沉默自殺和公開引爆，正是受害人預期「證據不足，不起訴」的結果。
屠圖主教所說：「過去的一切不會消失，它會不斷回頭糾纏我們，甚至挾持；因為這正是它奇特的本質。」群眾隱忍受害冤屈，和媒體狂歡消費仇恨，是一體兩面共生。司法落後令性侵受害人舉證困難，如果許多受害人唯一伸冤的機會就是貼文，公審代替司法，就會產生玉石俱焚公開的受害人，她們也將在社會壓力下一一犧牲。
受害人公開出櫃，是要群眾做什麼？當林奕含呼籲「不要再有下一個房思琪」，讀者認為她的意思是「要把小說主角李國華抓來關，讓他無法再誘姦女生」嗎？就算把一個李國華關幾年又有何用，還有千千萬萬個李國華逍遙法外。改變升學主義、階級崇拜、污名受害者的文化，才是她抗爭的訴求。什麼是污名？污名意謂被性侵不只是被性侵，而是恥辱，這種恥辱足以剝奪你道德上的生存正當性。
林奕含全部的努力，不外乎要奪回當一個人的資格，活著的資格，呼吸空氣的資格。《房思琪的初戀樂園》指出「社會責怪受害人」一直在包庇性犯罪。受害人因為預期若說出受害事實，就會受人責怪，被視為可恥，所以不敢說；加害人預期女人即使受害也不敢講出來，所以大膽犯罪。責怪受害人，就幫了性侵犯一把。所以反抗污名，大聲說出遭人性侵並不可恥，就是預防性侵害。
污名指控女人若被性侵就證明這女人活該被性侵，不值得尊重，連她全家人都不值得尊重，所以污名脅迫她必須隱瞞受害；指控女人領口開太低，若被性侵就是自找的，使受害人必須表演穿著保守以自證清白。伊藤詩織不但高調出櫃，而且拒絕打扮成社會期待的完美受害人。伊藤詩織和林奕含的公開抗爭，不僅在反抗性侵害，更在反抗助長性侵害的污名。
林奕含與呂麗瑤都隱瞞了加害人姓名，只呼籲改革。媒體卻把公共議題理解化為止於私刑，網民要求交出加害人，肉搜加害人；然後陶傑等人再怪她們輕率不負責任毀了加害人，所以她們不該說。受害人公開受暴經歷，並非為了滿足群眾仇恨，卻被要求替挑起仇恨負責。
這個社會，總是用嫌疑人的人權，去攻擊被害人的人權。事實上，兩種人權並非零和，而必須同時受到基本保障，互相支持才能成立。我們既要起訴犯罪和司法懲罰，也要身心復原。保護受害人免於社會責怪以找出真相，和找出真相保護無辜嫌疑人免於冤錯假案傷害、保護加害人免於仇恨攻擊，並不衝突，人權推進必然是一起推進，倒退也是全體倒退。挪威輿論沒有大肆攻擊Utoya島大屠殺犯人或家屬，因為群眾確知他會受懲罰，有專家關注和研究預防。只有公正體制能保障和平，只有和平能追究真相。
為什麼輿論對性侵束手無策，只求把女人關在家中？背後正是因為政府不作為。集權的特質，就是不因基層受害而改革。兩方群眾若意識到權力者隔山觀虎鬥的罪惡，則將停止攻擊個案受害人和嫌疑人，要求司法公正保護受害人，要求研究性侵害現象的成因與機制，要求建置預防和復原所需的心理資源。既在司法、社工和學術上改革以治標，也在社會平等上改革以治本。
為什麼伊藤詩織、呂麗瑤和好萊塢女星不願做「受害者A女」，情願親身出櫃？把自己的人格信用押進去，是為喚醒社會，為了讓不斷否認性暴力的社會共犯結構，理解到事情是真的、傷害是真的。它必須停止。
「真名」的力量，我無法比林奕含說得更清楚。2016年，林奕含在自己婚宴致詞時，出櫃自承是精神病患，說：「如果今天婚禮我可以成為一個『新人』，我想要成為一個什麼樣的人？我想要成為一個對他人痛苦有更多想像力的人……我想要成為可以實質上幫助精神病去污名化的人。」
今年，林奕含在新書發表會上說：
「改編自真人真事」這七個字的意思是說……我要給讀者的是一個預期心理……當你在讀書的時候遇到不舒服或者是痛苦的段落的時候，我希望你能知道這個痛苦它是真實的……我希望你不要放下它，我希望你不要闔上書，然後覺得說：「啊，幸好這是一本小說，幸好它只是一個故事！」希望你可以像作者我一樣同情共感，希望你可以與思琪同情共感，我希望你可以站在她的鞋子裡。
她想成為幫助性侵受害人去污名化的人。她沒有成功。改革沒有開始，已經夭折。
責任編輯：曾傑
核稿編輯：翁世航