在異性戀的互動腳本中，「說不」從未被視為認真表達自我的答案

性侵害防治的「金句」中，這幾個大概是最頻繁出現的：要尊重別人、保護自己、勇敢說不。不管是對家長或老師演講時，我都會提醒大家，這些句子聽起來很中性，前面也沒有主詞，但我們通常內心會有怎樣的性別預設？

我們預設的是「男性」要學會尊重別人、「女性」則要保護自己，勇敢說不。這些在第一線教孩子的大人們聽到這樣的說法，通常都會先愣了一下，然後點頭承認。

我們的情感教育，向來都是兩套標準，但不論男性女性，都有受害的可能。例如這個社會希望女孩要矜持、要保守，這樣抽象的標準對情竇初開、涉世未深的青少女自是難以理解，因此往往發展出某些可以量化的標準，例如「就算再喜歡這個男生，也要他邀約五次才能答應。」「一起出去約會三次之後，才可以讓他牽手。」

至於男孩們表面上彷彿掌握了主動權，卻也必須面對這樣的不確定性：不知道女孩對自己的拒絕，究竟是真的不喜歡自己？還是努力符合社會期待表現出女性的衿持？所以他們學會的腳本是「我一定要一直試，死纏爛打也沒關係，追久了，感動女孩了，她就是你的。」所以這個社會上有各種可怕的男性情感失敗版本，不是工具人，就是恐怖情人。

就算撇開這麼極端的狀況，我還會問問在場的大人們：大家在成長的過程中，難道不曾有這些困擾嗎？男孩們在追求階段，常常有「我到底是不是被耍著玩？」的懷疑；女孩在被追求階段，則要小心拿捏拒絕與同意的分寸，因為妳永遠都不知道，會不會一個不小心拒絕過頭，對方就放棄希望，不追妳了。

我們在青少年時期大概都經歷過這樣的困擾，所謂「曖昧階段的酸甜苦辣」大概指的就是這種互動狀態，我們對其中的各種猜測及誤解津津樂道，但從來不去問，是不是我們認為異性戀男女的性別情感互動腳本，會讓女性對自己的情感不坦承，男性對失敗不承認。

更糟糕的狀況是，在這樣的腳本中，不論男女，對待「不」這個答案都是輕忽的：「說不」是女性表示矜持的方法、男性不必認真看待的東西；「不」從來不被視為一個認真表達自我的答案，在這樣的情感腳本中，它只是一個用來測試或考驗彼此的工具。

所以，在這個社會認可的男女互動追求模式中，女性其實不必勇敢才能說不，相反地，她永遠在說「不」，而這個社會永遠不需要認真看待這個「不」。女生真的需要勇氣才能說出口的，反而是「要」啊！

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