「台灣保留了繁體字的美感」＝我喜歡你，因為你好像我前男友

看到「台灣保留了繁體字的書寫美感」、「台灣是華人民主的典範」或是「台語保留了古漢語的和諧音韻」之類的「稱讚」都不太舒服，就好像有人跟你告白時，說的卻是：「我喜歡你，因為你好像我前男友。」

拜託，那不是喜歡我，你喜歡的是前男友啊啊啊。

好，冷靜來說，喜歡前男友沒什麼不好，你就回去找前男友，不要因為我會幫你付醫藥費就留在我身邊找前男友的影子。就像有人喜歡的根本不是台灣，只是在台灣身上找幻想裡美麗中國的影子一樣，他們為繁體字的美感動，因為那是中國傳統文化之美；為民主感到驕傲，因為那表示Chinese（而非Taiwanese）也能民主；喜歡台語，因為台語吟唱起古詩更動人，畢竟他們覺得那是中國閩南語，比滿大人話（Mandarin）更接近古漢語。

那換個方式想，如果中國民主了、如果中國也用繁體字了、如果中國也跟我們說一樣口音了呢？那是不是台灣就成為世界強權中國的一部分也沒關係了呢？讓你以「台灣人」自傲的究竟是什麼？

我們都是被中國文化之美強暴的一代，自幼讀著國立編譯館給我們的垃圾，彷彿台灣沒有自己的文化，僅能以作為中國脈絡裡獨特的一環而驕傲。但如果只是把台灣當成中國文化的延伸，那就像談新戀情時找的卻是前任的替身，當前任變得更好回來時、當台灣在中國脈絡中的特殊性消失時；難保號稱天然獨，但其實仍受中華民國荼毒的多數人，不會如同那些華國權貴一樣，少年反共晚年投共。畢竟良禽擇木，當你被教育成獨尊中華文化時，投奔甚至投降中國自然是大中華文化圈中的選項之一。

這就是為何台獨不能獨尊華語，台獨不是換個國旗國號憲法就正常化了，而是要建立一個族群平等的新國家，而族群平等必要解除中華文化殖民、讓華文化和其他本土文化一樣成為台灣文化的一支，互相尊重對方的獨特性，而不是現在這種，客、原、台罵來罵去，卻全部放任中華文化「融合」我們的假平等。

Photo Credit: 林艾德

解殖就是這樣一個的簡單概念，它不是某群人或某個黨的神主牌，而是每個追求群族平等的建國志士的共同目標。不透過解殖的建國，只會得到中華民國第二共和，不會有真正彼此尊重的新國家。不要再活在華國族群融合的神話裡，大家心知肚明，華國哪有什麼融合，從來都只有中華文化在侵併別人，根本沒有尊重，更不要談什麼融合。

我們不需要融合中華文化才能驕傲，我們大可以為自己的文化驕傲，我們不是什麼在華人世界比較之下最好的Chinese，我們就是Taiwanese，獨一無二的。

本文由林艾德授權轉載，原文發表於此

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