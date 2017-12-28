文：韓非

「自由民主」是不會保護自己的。自由民主的敵人心裡都很清楚。我們常聽人說要以「更民主來保護民主」，以「更自由來保護自由」，這是天真的「民主人士」自我催眠的渾話。

尤其當「自由民主」有外在敵人時，情勢更為嚴峻可怕。因為「自由民主」社會常會是「公開透明」，一身無縷，易為敵人所乘。事實上，自由民主有它天生的弱點。我們常以「自由主義」當作無上價值，自誇。不幸越具價值的東西，常越形脆弱。

對「自由民主」不友善的人士，譏評「自由主義」只是「沒有主義的主義」。沒有主義，形而上就沒「本體」，如何據以「安身立命」？自由民主人士常不知如何有力堅持自己的信仰。台灣大學多年來有位「自由主義」大師，但當他的「民族血源」感情，受到社會新發展的威脅時，就幡然改變終生信持，時時說出不怎麼「自由主義」的言論，所收門生也不再容易是「本地生」。這可不是年紀大了的「返退現象」。稍一深究，事實上倒沒有甚麼好奇怪的？因為，自由主義會是本體的一部份，而不必是本體的全部，怎麼會令人感覺生命有所託付？——自由主義必須和傳統結合在一起，變成文化內質，自由主義才會發放它的威力。

這也為甚麼某些自由民主的國度，即使人民內部矛盾叢生，卻亂而不倒，政治還是那麼穩定：這是傳統習性，造成人民性格使然。這也為甚麼在「先天失調」的國度裡，想要建立一個自由民主的社會，就會遭遇內外敵人的夾擊，舉步維艱，困難重重！——自由民主只會很緩慢地透過生活，與文化融合，形成人民所堅持的價值。可幸地，自由民主生活的潛移默化，雖緩慢，還是可以看出其「滴水穿石」的效果。在台灣二十多年的民主開放，顯然造就了新的民主世代，形成自我的文化格調。自由民主的茁壯是需要時間的，國安大事，不能輕忽。內外敵人以合法掩護非法，視自由民主為寇讎，會給你時間嗎？

因此，若對「自由民主」有信仰，就要全心全意盡力保護，該做甚麼就做甚麼。即使，處士橫議，也沒有甚麼好憂讒畏譏和逃避的。尤其台灣的「自由民主」得來不易，算是歷史的幸運，更該珍惜。面對民主敵人，即使當個車同軌、書同文，不焚書、不坑儒的另類「秦始皇」，挑擔重責大任，當仁不讓，日月明鑒，有甚麼不對？

對於國家安全，該嚴肅，就該嚴肅以對，沒有模糊鄉愿的空間。有人訴說他的人權被侵害，恐佈統治，不禁悲從中來，仰面痛哭，——那又怎麼了？不是有好漢們放話「楚雖三戶，亡秦必楚」！政治戲班子的戲碼人民見多了，誰相信今日在台灣，戲需要演得那麼命苦？再不濟，就到憲法法庭攻防，還你和同伙們公義：這就是民主！

1917年三月革命、沙皇下野，克倫斯基組織俄國有始以來的民主政府。列寧及其共產黨徒陰謀叛變，被破獲。民主政府為了立個「民主」典範，輕輕放過。十月共產黨再次陰謀，革命成功，組織蘇維埃政府，這就是所謂的「十月革命」。克氏脫逃海外，組織流亡政府，多少歲月為全世界人所笑！——殷鑑百年雖遠，勝敗榮辱之際，卻歷歷可見！

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航