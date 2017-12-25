提高罰鍰下限、落實退場機制，環團要求空污法「關上後門」

本報2017年12月21日台北訊，賴品瑀報導

上週政院版空污法出爐後，引發爭論，尤其21日多個環團聯手舉行記者會，除了痛批「會同經濟部」是繼續開後門外，也提醒應該藉著加嚴標準、加重罰款下限、確實祭出停工手段，讓污染的工廠盡快退場，「不及格就當掉」。

「會同這個字已經造成延宕15年了」，來自高雄的環團指出，就是這個會同經濟部造成高屏總量管制15年來沒有動，美濃愛鄉協進會理事李永龍指出，以高雄來看，現在的主要污染源大多是國營事業，經濟部旗下的確有很多改善空間，「會同經濟部」繼續存在於空污法上，恐怕將是改善的阻礙。立委陳曼麗也表態反對繼續會同，預告在他自己要提出的版本上，將主張把會同改成會商。

除了會商之外，地球公民基金會副執行長王敏玲也指出，高雄目前仍面臨工業區排放的有害廢棄物所造成的生命威脅，北南高雄各大工業區的附近3公里範圍，合計有四萬多名學童。王敏玲以仁大工業區為例，有致癌風險的1,3-丁二烯、苯、環氧乙烷、丙烯腈等有害空污污物含量，對孩童敏感族群超標達百倍。

賴品瑀攝。 高雄環團指出，全高雄位在工業區周邊3公里的學童，合計有4萬人，持續承受有害空污物。

雖然這一次空污法草案將有害空氣污染物納入排放標準，但王敏玲提醒兩件事情，一是9月底公告的子法「固定污染源有害空氣污染物排放標準」恐怕將面臨業者強力反彈，但環保署應該堅守立場。再者，空污法母法草案的第62條，關於空污排放超標的罰則上，不但應該提高罰鍰下限，更應該對情節重大者「得」停工停業，改成「應」停工停業。

王敏玲解釋，他們要求不只是法規加嚴，也希望做不到的固定污染源就應該盡快淘汰退場，若是維持目前下限10萬元、且縣市環保局又始終不敢停工，那麼對空污就不會實質得到改善。綠色公民行動聯盟「透明足跡」計畫研究員曾虹文舉就位在高雄林園的「台灣氯乙烯」公司違規紀錄為例，呈現的是同樣一個製程反覆超標，兩年內至少遭開罰了六次，裁處金額從10萬、20萬、提升到100萬，但高雄市府始終沒有拿出停工的手段，因此對業者不痛不癢，他批根本就是「罰不怕」，又如何談改善。

曾虹文建議，空污法除了提高罰鍰上限，下限也應該提高，也應該比照水污法，尤其違規情節重大者，不能再享有租稅等其他補貼，甚至子企業有重大違規，連帶的整個母企業也都不能再享有。

賴品瑀攝。 曾虹文以「台灣氯乙烯」公司違規紀錄為例，認為目前的法規對業者來說，根本是罰不怕的。

在空污基金的撥用上，陳曼麗認為，污染源繳交的空污費，應該再提高地方政府的佔比，從四六分改成六四分，而中央負責統籌調度分給地方政府的部分，也應當分給非設廠地、卻實際承受空污的縣市，更多的經費。而環境權保障基金會董事長林三加更建議，應該納入民間志工，以促進民間關心空污防制，更支援他們跟廠商溝通的機制。更應該支援法律扶助，林三加舉「吹哨者」為例，認為除了提供高額獎金鼓勵檢舉外，也應該提供相關的法律保障。

此外，30條操作許可證、14-2空污時緊急調度天然氣發電，也都遭環團要求改進。

彰化環保聯盟施月英指30-3將改為在許可證的審查完成前，可以繼續使用舊許可證的條件操作，根本是「台化條款」施月英解釋，當時台化申請許可證「展延」時，彰化縣府多次要求台化以「異動」申請，兩方來回30次，直到許可證正式過期而停工，但若依照新制，台化就可以合法持續排放，是相當不合理的後門條款。施月英詢問中央政府「到底是站在哪一方？」

環境權保障基金會律師郭鴻儀則認為，14-2針對空品惡化降載燃煤發電時，為了維持用電需求，將天然氣發電可以不受許可證、環評量限制，但他認為，許可證與環評量的訂定，都有原制度上的考量，不該輕易超越。雖然這幾年能源轉型可能會有例外的狀況，但例外破壞法制不能成為常態，因此有必要在母法寫明，這個「非常手段」的啟動條件、基本原則、與過渡期程。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航