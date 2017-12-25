央行推動的低利率，如何影響投資理財與企業決策？

文：mee（書傳媒編輯）

過去二十年來，全球金融危機為何反覆發生？台灣及各國央行維持低利率是正確的決策嗎？低利率造成的資金氾濫，對我們一般人到底會有什麼影響？

從事金融業近二十年的資產管理人恩瓊．荷達（Anjum Hoda）在《 泡沫沈思錄 》書中解讀了在這一場又一場的金融危機困局裡，央行扮演著「救市主」的角色，但央行真的是救市主嗎？央行為何要一再說服我們：印製鈔票跟低利率，會是通往繁榮的道路。（雖然這些央行都做了，但我們卻沒看到繁榮到來的那天）

儘管我們一般人沒見到經濟繁榮重返的那天，但是，大家對於「以低利率去創造通貨再膨脹」的準則，仍然認為是理所當然的事。

低利率，如何影響個人的理財投資？

為了讓大家更清楚低利率、便宜錢對大眾生活的影響，恩瓊．荷達舉例說明：



有三個人，經濟狀況如下：

A先生：有份穩定工作，賺得錢不多也不少，擁有一間房子，也存有一點錢。

B先生：有一份刺激的工作，可能風險很大，薪水相對較高，也存一大筆錢，對負債有一點反感，因此他現在寧可租房子住。

C小姐：在最近的不景氣中丟了工作，存款也很少。

假如央行現在把短期利率降至零，物價以每年2%上漲，且長期借貸成本降低了。這三個人分別會做什麼？

C小姐看來會被迫用剩餘存款度日，主要支出是消耗品與房租等必需費用，而且希望能快點找到工作。

A先生與B先生的經濟狀況比較好，他們的消費支出並不會受實質負利率所影響，假如他們一周慢跑好幾次，每十二個月就會購買一雙新運動鞋。他們會考慮到2％的物價增長，而多買幾雙鞋備用嗎？通常不會。但是，當球鞋的價格漲幅高於薪資漲幅，他們很可能先不買，考慮舊鞋是否要多穿幾個月。

但就長期來看，以平均通膨率3%來算，十年之後，十萬美元的購買力只會剩下七萬四千美元。若維持一樣的通膨速率，不到二十四年價格就會翻倍，因此大家會開始憂慮金錢根本無法保值。

於是，A先生跟B先生觀察到：雖然存款帳戶的利息報酬已掉到零，但價格依然在上漲中；而且薪資上漲的幅度也跟不上物價上漲的速度。要對抗通膨，A先生與B先生必須開始購買可以保值的資產。

在此同時，跟銀行借款的成本很低，A先生與B先生決定趁機好好利用目前的低利率。像是他們可能會去借一大筆錢投資一間房子；倘若通膨在無預期之下發生了，經濟開始進入短期起飛期，他們就會賺到錢。A先生甚至可能會用他的第一間房子去抵押貸款，來養第二間房子。

雖然，B先生討厭負債，他也會被這些誘因吸引，去投資一項他認為具流動性且在面對通膨時可以保值的資產。

除了房子之外，投資股票看起來也很不錯，因為通膨增加了企業的營收。至於黃金、藝術品或奢侈品投資，有蓬勃的二手市場可以抗通膨保值，也是另一項吸引人的選擇。

經濟狀況好的人，通常會保護自己的資產不受購買力降低的侵蝕。但像是C小姐這樣失業的人就沒本錢自我保護，即使她們同樣發現到錢變薄了的情況，但是，當有賺錢的機會，她肯定也會購買這些資本資產。

當他們的投資價值都增加了，像A先生與B先生這樣的人，就可能會花費部分的資本利得在某些額外奢侈品或度假上。但這些誘因只會愈累積愈多，以利於人們投資、且不斷投資於某些資本資產上。

根據研究，即使失業率到了10%，剩餘九成有工作者仍在尋找好的投資標的，來彌補存款以及遲滯薪資的購買力減損。

低利率，如何影響企業的決策？

在低利率的刺激下，想緊緊抓住且追趕大幅翻升、漲幅遠超過薪資與通膨的資產，這是非常合理的事。結果，這只會造成雙層經濟的情況：一是直接或間接的投資資本資產，另一個則是參與所有其他類產品與勞務的生產。

請想想在多數企業，這會發生什麼事：

企業若沒有看到他們的產品與勞務需求增加，就不會積極增加支出及人員的招募；最多是在各界的壓力下，維持在最低水準的聘僱人數。

如果是公開上市公司，它們可能趁著低利率時借款，去股市買回企業的庫藏股，趁機改變股東結構並強化每股盈餘。然而，降低貸款成本雖好，企業卻不可能借錢來作為提高員工薪資使用，就算他們增聘了一些員工來因應產品需求的微幅增加。

當經濟已陷入泥沼中，為了促進整體經濟，央行會更倚賴提升資產價格這個方法。它會更努力的支撐資本資產的價格。

即使當更多人找到了工作，所有勞工賺得的收入也增加了，但自我牽引式的價格往上移動現象，人們也只覺得這只會發生在資本資產價格上。當價格穩定上揚一段時間，市場參與者不僅會以已獲得的價格，以及未來的上漲價格來作為經濟行為的依據。這對供給與需求的影響，與相對應的寬鬆信貸一樣，且資產價格的推升會自行完成，即使當央行已經停止進一步的信貸寬鬆。

低利率，推升的是資產價格，而非薪資與產品勞務價格

結果，我們看到的是，資產價格開始往上通膨；可是，我們原本希望的通膨目標，是「人們的薪資，以及人們購買的消費者產品與勞務的價格」。到最後，資產價格已不是帶動經濟成長的角色，它自己反而代表一種貨幣現象，與價值創造是背道而馳的。

央行的唬人遊戲──提升資產價格以維持信用的創造，並鼓勵人們在經濟體裡多多消費──造成經濟體中一種不穩定的狀態，由於資產價格已脫離了實體經濟的常軌，在此情況下，唯有低利率以及想投資風險資產以獲得超額報酬的投資人，才能繼續支撐資產價格，維持高檔不墜。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航