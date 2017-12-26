川普想恢復送太空人上月球，行得通嗎？

文：Jeffrey Kluger

翻譯：Wendy Chang

要上月球的第一步，就是，上月球。當資金到位、組員訓練完畢，火箭和太空梭已就發射位置準備，就只要等加油完成就能夠出發了，美國早就完成這件事——實際上還做了九次，要再執行一次並非難事。

但魔鬼往往藏在一開始的細節裡，特別是資金、火箭和太空船，諸如此類的細節需要特別注意，尤其是在看川普（Donald Trump）總統最近簽署的太空政策指令（Space Policy Directive），讓美國太空總署（NASA）重新將美國人送上月球，作為下一步前往火星的訓練計畫和準備。在白宮的一場儀式中，川普手拿著玩具太空人說道：「想像那些只要我們勇於把夢做大，就在美麗星星中等待我們的無限可能。而我們重新正在做的事正是把夢做大。」

OK，這不像甘迺迪（John F. Kennedy）總統所發表的「我們決定前進月球」（We choose to go to the moon）演講，但也沒有到一無是處的程度。

對於月球狂熱者來說，這則公開聲明最令他們興奮的部分可能是一切都井然有序地進行。今年六月，川普重建國家太空委員會，該委員會為太空相關事務的顧問小組，從1958年艾森豪（Dwight D. Eisenhower）總統任期啟用，歷經甘迺迪、詹森（Lyndon B. Johnson）、尼克森（Richard Nixon）總統，至1973年結束，後來老布希（George H. W. Bush）時期也曾再次啟用（1989-1993年）。十月初，該委員會在副總統彭斯（Mike Pence）主導下第一次召開，給予太空總署45天的時間，制定長期計畫將太空人送到月球和火星，太空總署在十一月初提交了計劃，而川普宣布的正是計畫結果。

一切看起來都十分美好，但事情往往在一轉眼就出問題——首先是錢。今年三月，川普舉行了一場簽署儀式，將太空總署的年度預算大幅提升到1,950億美元，聽起來非常慷慨，特別因為只要是增加預算都好，但這筆費用根本談不上要上月球。太空總署的預算巔峰是1966年，從聯邦取得590億的經費預算，如果以2017年的幣值來算相當於4,570億，佔整體聯邦預算的4.41%，相比之下太空總署預算在今年只佔整體的0.4%，想要去月球——先不要講火星？付錢吧！

再來是火箭和太空梭。太空總署做事總是慢吞吞地進行，現在仍在研發重負載太空發射系統（heavy-lift Space Launch System），作為現代版的土星五號發射火箭，還有現代版阿波羅號——獵戶座太空船。不管是重負載太空發射系統，還是獵戶座太空船，至少都從2004年前後就開始研發了，但設計挑戰和不時出現的資金問題都讓發射時程不斷延宕，而最近決定的發射時程是在2019年，也許是2019年底也不一定（而且可能將會是不載人的發射實驗。）

相比只下，土星五號可說是現在或有史以來最強的推進器，當時研發也只花了六年（1961-1967），到了1973年已經發射過13個太空船，要讓進度如此神速也只能在資金到位、無人阻擋時才會發生。

最後，行政命令本就有其缺點，無法極盡修正，聽起來也不會是最終版。川普新公布的計畫扭轉了前任總統歐巴馬（Barack Obama）的太空政策，後者是希望太空總署能夠攔截小行星，將它移到月球附近，好讓太空人探究。歐巴馬奇怪的計畫也同樣扭轉了小布希的計畫，而小布希的恰與川普的版本類似，小布希至少是對柯林頓（Bill Clinton）的版本進行調整，柯林頓是希望全盤投入太空船和國際太空站，月球並沒獲得太大關注。在柯林頓之前，老布希也曾短暫提過要上火星，直到有分析師指出代價可能高達五千億美元。相反地，阿波羅計畫的主要目標（讓美國太空人上月球，並在1970年完成這件事）歷經四位總統都始終如一，從艾森豪到尼克森都未曾改變。

令事情變複雜的正是川普自己，要說川普和過去總統都不太一樣，而他的團隊並沒有秩序、線性規劃的特質，其實並不為過。要回到月球（先不說火星）實是非常艱難的任務，需要激烈的決心和偏執狂般的熱情，而白宮尚未明顯地展現出這些特質，我們並不是說它做不到，也不是說希望去火星之前能先上月球的人，對這個計畫感到不滿。但對於給我們經典名句「我的一小步」的太空計畫，這一步真的太小了。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：彭振宣