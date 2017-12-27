入成功嶺拒檢與哨兵爆衝突，役政署長林國演被批「耍官威」、請辭獲准

2017.12.27 12:32 更新

內政部役政署長林國演及其座車駕駛，日前赴陸軍104旅哨口時與哨兵發生口角衝突，引發外界抨擊。內政部長葉俊榮今（27）日表示，林國演已向他請辭獲准，役政署也會跟104旅詳細討論哨口進出的SOP（標準作業程序），避免類似情況再發生。

《自由時報》報導，12月22日，林國演座車前往成功嶺營區，在通過哨口時，衛兵要求檢查證件，駕駛因此與哨兵發生口角衝突，甚至辱罵哨兵「吃狗屎」。事後輿論發酵，林國演昨（26）日與駕駛帶著水果禮盒、飲料，前往104旅致歉。

內政部長葉俊榮今天上午列席立法院內政委員會時表示，林國演自己心裡覺得不安，上午去找他表示要離開現職，在聽完林國演更完整陳述過程後，「我同意了他的辭職」，但也借重其役政專業，林國演將回到內政部擔任參事。

葉俊榮受訪時指出，這件事情處理過程確實需要改進，「非常期待署長制止駕駛說的話，能表現出對國軍執勤的尊重」，葉俊榮說，處理過程一切須合乎法律規定。國防部長馮世寬對此則表示，尊重內政部的決定。

另外，葉俊榮也轉述林國演說法，表示過去多年來進出哨口「都沒問題」，雙方協勤也正常，如果能釐清哨口進出的SOP，較能避免類似事情發生。役政署會跟104旅就哨口進出SOP進一步詳細討論。

（中央社）內政部役政署署長林國演22日赴成功嶺營區卻遭哨兵攔下，要求盤查身分證件，但林國演認為車上已有通行證理當放行，等輔導長同待命班衝出來，林國演才交出證件識別登記，對此林國演的駕駛還下車爆粗口、辱罵哨兵。陸軍回應，即便擁有通行證，進出營門的人車仍須接受安全檢查。

役政署長稱「我不歸國防部管！」

《自由時報》報導，林國演痛批，入大門竟還要登記身分證，役政署每年在成功嶺訓練3萬多名替代役，結果國防部卻不給進，目前有100多名替代役在那值勤，役政署長要進去上班及公務視察，還要被國防部反覆不定的檢查標準不斷刁難。

「內政部不是國防部所管的！」林國演強調，下車告知自己是役政署長，「要進去就可以進去」，況且役政署的替代役訓練班在那已經10多年，也有替代役營舍在那，但軍方旅部無視有通行證，這刁難說不過去。

對於相關爭議，役政署今（24）日表示，林國演當時車上已有通行證，理當放行，卻遭哨兵態度不佳故意阻擋，又因公務時間緊急，導致駕駛心急出言不遜，造成雙方誤解情事發生。

役政署指出，替代役訓練班非104旅管轄單位，林國演赴訓練班執行公務經過哨口自當給予適當對等尊重。利用這次事件，役政署將協商國防部與所屬單位徹底檢討替代役訓練班與國軍訓練旅門禁通關問題；至於駕駛態度問題已要求改進。

役政署反稱軍方規定「不方便」

《中廣新聞》報導，役政署副署長梁國輝表示，當天署長來到營區門口，哨兵要求檢查置物箱和後行李箱，駕駛表示「是役政署長座車」，但哨兵還是表示要檢查，並表示要登記證件，署長當下表示他「下來了解一下」。

梁國輝說，「料敵從寬，禦敵從嚴，嚴格執行」這樣的剛性規定，是否有空間跟前線、戰地、有重要武器裝備的營區作區隔？並稱國防部和內政部「都在成功嶺執行國家任務，這樣會不會太不方便？在考慮手段上的必要性、適當性，還有一些公平性的比例原則，不需要考慮到這些部分？」但梁國輝也兩度強調，這只是他「個人的看法」。

陸軍肯定衛哨行為，強調任何人都要依規檢查

至於陸軍方面表示，人員車輛進出軍事營區，都應依規定接受安全檢查，既要認證也要認人，駕駛也依規定要打開前座置物櫃以及行李廂，不是光靠通行證就要求放行的事。

第十軍團指出，內政部役政署長座車22日欲進入成功嶺營區時，疑因不諳營區大門衛哨安全檢查及人員識別程序，產生認知落差，因而與執勤衛哨發生不快；全案正由步兵104旅進一步查察釐清，若有涉法情節，將依規定處置。

第十軍團表示，官兵依法執行衛哨勤務應予尊重，任何人進出營門都按規定受辨證、檢查，即便擁有通行證，進出營門車輛及乘員仍須接受安全檢查，未來仍將持恆教育，貫徹要求，確實維護營區安全。

因此陸軍第十軍團肯定成功嶺營區大門衛哨人員，對入營外賓未能配合及造成誤會，軍方甚表遺憾。

役政署長遭批耀武揚威、自以為了不起

對於役政署長林國演引發的爭議，周偉航（人渣文本）在臉書發文表示，林國演一輩子文官，卻到軍人的營區耀武揚威，「誰知道你是不是共諜啊？」並怒嗆林國演，「役政署自己有本事，自己蓋一個替代役新訓中心。如果是我管的大門，待命班槍口就直接瞄了。」

《中國時報》報導，淡江大學教授包正豪質問，役政署長應該可以換人吧？痛批林國演與其駕駛的囂張行徑。

包正豪說，如果不是很囂張不尊重人，哪個衛哨會沒事刁難有車階級的長官？役政署長的辯解沒有力道，只是暴露他的傲慢無禮，「真是一個自以為當官了不起的下作行為。」

包正豪最後建議，是不是該換掉這位役政署長？呼籲蔡英文政府將他「轉型正義」，讓他沒有退休金可領。

（2017.12.24 18：50 內文更新）

對於役政署長林國演入成功嶺事件，內政部24日澄清，役政署長於12月22日赴訓練班主持替代役公共行政役區隊長訓練結訓典禮公務，座車經過成功嶺1號哨口，車上已有通行證，因104旅哨兵阻擋要求證件登記，林國演署長即親自下車出示證件，表明身分後進入營區，並無強闖營區情事。

內政部指出，役政署長司機因公務時間緊急，導致言語不當出言不遜部分，役政署已表達歉意，並已立刻將其調離署長駕駛職務，及檢討後續必要的處置。

內政部說，針對此一事件，國防、內政兩部同在一個營區內上班，役政署後續將與國防部加強協調，希望建立更明確的進出哨口通關處理機制，以避免誤會與爭議。

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核稿編輯：楊之瑜