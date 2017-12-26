主張「世代掠奪」的年輕人，不是思想怠惰就是故意視現實而不見

文：普通人的自由主義

年輕人被老一輩既得利益「掠奪」，這一個說法的背後，有一個很強烈的價值判斷。年輕人「應得」的部份，被老一輩搶走了，也就是說主張這樣信念的人，他們有一套計算方式，可以清楚的說出年輕人該有多少起薪，而被低估，而老一輩用權勢，拿了超過應得的部份。所以年輕人該起來反抗，拿回自己應得的部份。馬克思的階級鬥爭，在台灣以世代階級的方式出現，真不可思議。

這種「飢餓遊戲」式的反烏托邦最大的問題就是，沒有道理。所以主張世代掠奪真有其事的年輕人，一方面相信貨品有市場經濟，所以年輕人參與產出的貨品，有「應得」的價值，但另一方面，又認為勞動市場沒有市場經濟，所以慣老男才可以掠奪年輕人，低起薪、低就業。相信有陰謀集團負責世代掠奪大業的年輕人，不是在思想上怠惰，就是需要這種孤憤的反抗精神，而故意視現實而不見。

「給員工低起薪高工時、不守法令、破壞環境、欺騙客戶、逃漏稅等，都是一群腦滿腸肥的中、老年人，關在會議室裡，想出來擴大自己利益」的結果，但這些慣老男，也都是在台灣同樣的環境受教育，接受同樣的道德價值，承受同樣的法律規範，怎麼會就這麼「壞」呢？ 也難怪年輕人會相信這樣的陰謀論，當黑心頂新案子一出，這樣的陰謀論，馬上就有了相對應的圖像，「壞蛋自此有了臉孔」，怎麼教年輕人不相信，就是這些壞蛋造成台灣的問題。

其情可憫，但這不是世界運作的方式。壞蛋是有人類就有，而且永遠會有，但「主事的通通都是壞蛋」，不可能是長期均衡的結果。

以給年輕員工低起薪為例。假設一群慣老男真的關起門來，決定只給年輕人三萬不到的月薪，好讓自己荷包通滿。很快這陰謀就會破局了，因為這些慣老男，彼此還得在貨品市場競爭，為了在貨品市場得勝，就不得不在勞動市場用高薪取得高生產力員工。如果相信市場經濟的私人間自願交易本質，那低起薪就不可能是陰謀下的結果。市場供需法則說，低薪的原因就只能是企業對年輕人力的需求不高，或是年輕人力的供給太多。

這裡就要談網友Alec Yu指出，台灣總體薪資水準還是在上升，只是有明顯的世代差異問題，年輕人就是領比較少的薪水。要如何解釋？ 眾所周知，大齡員工除了經驗外，生產力普遍比年輕人差，如果慣老男真的面臨貨品市場競爭，那應該多採用年輕人，才會賺錢。「廟小陰風大，池淺王八多」，很可惜，淺碟子的台灣經濟，不振的貨品市場競爭，就是問題所在。

不照經濟原則運行的公司，會被兩個市場處罰，一是貨品市場，另一是金融市場。這些所謂的慣老闆當然知道請有生產力的年輕人好，但因為市場不是很大，獲利的動力也就不是很大，另一方面用年輕人取代中年員工的阻力很大，勞基法是一個關，人情壓力又是一個關，要把領高薪養家活口的中年人開除，不是很容易的事，不信問問經營有一陣子的中小企業，看看他們是在世代掠奪，還是在行社會責任。

我這說法的另外一個證據是，如果產品是世界級的，面向是世界市場的，通常不會有這種「世代掠奪」的問題，有著龐大的利益，人材是打著燈籠、拿著高薪都請不到，哪裡有世代掠奪的問題。台積電、鴻海都是這樣的例子，之前傳出大立光的「壓榨」員工新聞，就算為真，也不可能是長期的均衡，大立光有這麼大的生意要做，員工不顧好，多著是想搶他生意的競爭對手，哪裡容得了他長期剝削員工。

在金融市場發達的國家，不按牌理出牌的企業，也會遭到金融市場懲罰，在股市集資，或是銀行借貸會出問題。但同樣的，台灣的淺碟子股市，有嚴重的市場操弄問題，台灣個股受操弄、受政府、受國際經濟影響，遠大於經營基本面，所以企業管理良不良善，與股價有脫勾現象。而且台灣的金融機構，講私情、私利，遠勝於財務報表的貨真價實與否，因此也無法以銀行的力量，修正企業僱工「世代掠奪」的惡現象。

依靠市場的力量在台灣是失敗的，但政府不但沒有幫忙，反而幫了一堆倒忙。

外勞政策是一個失敗的例子。我不認為今天外勞取消了，「慣老闆」就會乖乖給年輕人高一點的薪水，反而是有些白領工作，就隨著外勞取消而消失。台灣其實多的是高薪的勞動工作，五萬、六萬的月薪，都還找不到粗工，因為現在的年輕人都上大學了，都要白領，寧領三萬不到坐辦公室，也不要粗活。是我也不要。所以就算禁止台塑用外勞，這些工作也不會是本勞做得來的。這就是政府政策失敗的地方。在台灣經濟轉型、社會轉型的時候，政府腿軟，開放了外勞，留下了又粗又髒的產業，只為短期經濟成果。如果當年讓這些產業倒光光，強迫轉型，那就不會有外勞問題，而青年就業問題也有所緩解。九七年亞洲金融風暴，台灣閃過，但用的是轉型失敗的代價換來的。

政府另外一個失策是2008年金融危機時弄出來的22K，又一個官僚、政客為短期頭痛而吃嗎啡的結果。本來「慣老闆」的「世代掠奪」是不得已、個體隨機性的，但政府一旦出來做22K，那就把年輕人起薪用政策釘死，22K不是地板，而是天花板了，而且是政府帶頭做的，合情又合理。真正把低起薪制度化了。

要解決小市場問題，要學的是瑞士、新加坡，而不是古巴、北韓。大手筆的公共建設、軌道建設是幫台灣用低廉的利率買一點時間。買時間，是要政府把台灣往瑞士的方向走，不是把小台灣弄成像大中國一樣。瑞士的方向是什麼？ 自由、民主、法治又開放的國家，以全世界為市場，用全世界的市場力量給企業經營紀律。如果是志在天下，怎麼會有小王八的問題呢？

本文經普通人的自由主義授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航