多益補救方案出爐，2.4萬考生可領200元交通費、享明年場次優惠

2017.12.25 11：00 內文更新

（中央社）多益測驗昨（24）日在全台舉行公開考試，約2.4萬人報考，但多個試場的考生反映聽力測驗播放帶跟試題本對不上，主辦多益測驗（TOEIC）的忠欣公司因此宣布取消考試，今（25）日上午於網站公布補救辦法。

2.4萬考生可退費或參加下個月考試

忠欣公司在網站公告指出，參加昨天測驗的考生，可選擇參加明年1月7日或1月28日下午場的測驗，或是辦理退費；考生可於今天下午2：00起至12月28日之前，於多益官網上「12/24多益測驗取消考試處理辦法」網頁擇一方案登記，並依指引填寫相關資料。

選擇明年1月7日測驗的考生，網路成績查詢日仍為1月15日，成績單於1月16日寄出（與昨天原訂考完後15個工作天可取得成績的日期相同），同時將盡量安排在昨天原考場應試，但部分場地因另有他用而無法出借，將以同考區為原則進行分配；選擇1月28日下午場的考生可於官網上自行選擇考區。

每人至少200元交通費，明年場次報名費降價為1,000元

忠欣公司指出，針對昨天前來應試受影響的考生，將另外補貼新台幣200元交通費，若有長途越區報考的考生，可出示昨天的交通單據，將依其開銷另行補貼；報考昨天測驗的考生，可於明年4月至12月任選一場多益測驗，報名費為1,000元的優惠。

若於12月28日期限前仍未上網登記的考生，忠欣公司將優先代為安排於明年1月7日進行測驗，並以簡訊及email通知；如因時間安排無法應試，忠欣公司將予以退費。

多益測驗（TOEIC）今（24）日傳出包，主辦單位忠欣公司表示，考生上午9：30進試場後先填寫基本資料，之後開始聽力測驗，但播放第一題時，多個試場的考生反映播放帶跟試題本對不上，因此已宣布取消考試，影響約2.4萬人，明（25）日早上將於網站公布補救辦法。

《自由時報》報導，第一大題是看圖回答問題，第一張圖是一個外籍男子在投影布幕前做「presentation」，但播放的問題卻是用「she」當主詞；第二題是一位女性在沙發上看報紙，但播放題目卻是用「they」；第三題是一群人在賽道上跑步，結果用的主詞也不對，有很多考生舉手說題目不對。

忠欣公司表示，考生反映後，試場當下已先暫停播放試題，但之後陸續接到其他考場反映同樣情況，因此於上午10：10決定先取消考試，並請監考人員向考生宣布，並請考生回家，後續補救辦法將於明天早上10：00公布於網站。

忠欣公司指出，播放帶都是從美國寄來的，在台舉辦測驗多年，首次遇到這種狀況，今天將開會研議，決議後續補救和處理辦法。

《蘋果日報》報導，考生原以為會延後考試時間，沒想到試務人員一進來就說「考試取消」，讓現場不少人錯愕、傻眼，試務人員向大家簡單道歉，並表示可以選擇退費或配合延期考試。現場有同學不滿，「計畫、行程都被打亂」，準備了這麼久，來考場「白忙一場」，認為官方應該給個合理解釋。

TOEIC代表Test of English for International Communication（國際溝通英語測驗），測驗分數反映受測者在國際職場環境中與他人以英語溝通的熟稔程度，2012年在全球有超過七百萬人報考多益測驗，並在150個國家中有超過14,000家的企業、學校或政府機構使用多益測驗，同時在全球超過165個國家施測，是最被廣泛接受且最方便報考的英語測驗之一。

大學有英文畢業門檻，考生憂因此延畢

就讀博士班的季姓考生表示，因英文檢定考試為畢業門檻之一，原訂在取得此次多益考試分數後，就可申請博士論文口試，規劃明年2月就能順利畢業，但現在多益考試「出包」，導致口試必須延後，時程恐需跨到下個學期，等同被迫延畢。

多益考試出包引發不少網友討論，才發現全台各地均發生相同情況，有網友提問，「有人因為今天的多益考試出包，而沒有取得多益的考試分數，因此沒有辦法畢業，要怎麼辦啊？」有網友建議改考托福，也有網友酸言「學校會怪你自己沒有早一點準備」。

政大學生會發起「廢除英文畢業門檻」行動

為了提升學生英文能力，各大學各訂立英語畢業門檻，但也引起學生不滿。19日由政大學生會發起的「廢除英語檢定畢業門檻」行動，目前已獲得13個大學自治團體的連署。（連署名單請見文末，參加連署可以按這裡）

在政大學生會的說明中，認為全台各大學的英語檢定畢業門檻，都不是在正常學術專業與課程規劃下開始實施，都是校方高層凌駕學術專業而訂定的政策。

在所有的全校必、選修當中，沒有任一學科仍須有委外、自費的畢業門檻，亦沒有任一學科可在學術專業的教學範圍之下，被強迫以委外、自費的門檻來確保學生的能力。既然如此，為何英文畢業門檻卻可以？

不僅如此，全台英語門檻不同於其他修業門檻，反而另外設置「後門條款」，所有沒通過英語檢定的學生，皆可以「進修英語」或各式補救課程畢業，使得門檻的設置完全無關英語能力，目的只是要同學繳費報名考試即可畢業，此政策之虛假罔顧大學生之受教權，令人難以接受、無法苟同。

《蘋果日報》報導，政大表示，政大教務會議在今年6月5日決議廢止外語檢定畢業門檻，提案訴求並非認為門檻不對，也不是要廢止外語檢定門檻，而是要求學生有足夠且充分的外語能力之後再接受此挑戰。

《PNN公視新聞議題中心》報導，政大於本學年教務會議以45：9壓倒性票數通過廢除英語畢業門檻，政大校務會議代表、語言所博士生林昆翰表示，廢除英語畢業門檻一案已召開多次公聽會、教務會議凝聚師生共識，校方應儘速排入校務會議議程。他也表示，如果拖延至下學期才實施，緩衝期不足恐怕影響應屆畢業生生涯規劃。

截至2017.12.24 下午3：40的連署名單如下：

國立臺北大學學生議會 NTPU Student Congress

國立清華大學學生議會

成大學生會

清華大學學生會( NTHUSA )

國立臺北大學學生會 NTPU Student Union

國立中興大學學生會 NCHU Student Government

國立東華大學學生會

師大學生會

國立陽明大學學生會

臺大學生會 NTUSA

國立中山大學學生會

臺灣北部大專院校學生自治聯合協會－北學聯

國立臺東大學學生會

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜