【插畫】吃狗屎官僚體制下的衛哨

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自由報導，網友在社群媒體「靠北長官」爆料，內政部役政署長22日下午硬闖軍營，甚至驚動待命班衝出來，署長司機更下車辱罵哨兵「你們都是吃狗屎的！」

對此，內政部役政署長林國演23日晚間接受本報訪問時表示，座車上有成功嶺進出通行證，卻被大門哨兵擋下不給進，才會下車表明役政署長身分。

蘋果報導，針對「靠北長官2.0」臉書po出：役政署署長闖哨說明，1510時署長駕駛不配合，並口頭威脅說我比你們指揮官還大、我們要開會你這樣是妨礙公務、當不完的兵，並要脅通知旅長！並引起社群媒體討論一事，陸軍第十軍團今日上午發布新聞稿指出，陸軍十軍團肯定成功嶺營區大門衛哨人員依規定執行人車檢查作業，對入營外賓未能配合及造成誤會，軍方甚表遺憾。

衛兵一般守則

服裝整齊 配件光亮 精神飽滿 姿態端正 械彈攜帶 確遵規定 堅守崗位 嚴密搜索 提高警覺 時時戒備 不看熱鬧 注意可疑 服勤認真 說話客氣 嚴格管制 仔細察驗

安官守則

責負營區安全 監督械彈管制 嚴格水電管制 檢查就寢人數 巡視衛兵勤務 注意可疑人物 接聽戰情電話 反應緊急事故

哪來那麼多囉囉嗦嗦的，一律站住口令誰就對了。中華民國的官僚文化，在軍隊裡面更是濃縮精髓盡在其中。那麼多衛哨守則，只用來給長官抽查背誦用，你真的敢落實在穿著有官階軍服的長官身上嗎？

責任編輯：黃郁齡

核稿編輯：翁世航