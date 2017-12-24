2017/12/24, 社會

【插畫】吃狗屎官僚體制下的衛哨

photo credit: nagee
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自由報導，網友在社群媒體「靠北長官」爆料，內政部役政署長22日下午硬闖軍營，甚至驚動待命班衝出來，署長司機更下車辱罵哨兵「你們都是吃狗屎的！」

對此，內政部役政署長林國演23日晚間接受本報訪問時表示，座車上有成功嶺進出通行證，卻被大門哨兵擋下不給進，才會下車表明役政署長身分。

蘋果報導，針對「靠北長官2.0」臉書po出：役政署署長闖哨說明，1510時署長駕駛不配合，並口頭威脅說我比你們指揮官還大、我們要開會你這樣是妨礙公務、當不完的兵，並要脅通知旅長！並引起社群媒體討論一事，陸軍第十軍團今日上午發布新聞稿指出，陸軍十軍團肯定成功嶺營區大門衛哨人員依規定執行人車檢查作業，對入營外賓未能配合及造成誤會，軍方甚表遺憾。

衛兵一般守則

  1. 服裝整齊 配件光亮
  2. 精神飽滿 姿態端正
  3. 械彈攜帶 確遵規定
  4. 堅守崗位 嚴密搜索
  5. 提高警覺 時時戒備
  6. 不看熱鬧 注意可疑
  7. 服勤認真 說話客氣
  8. 嚴格管制 仔細察驗 　

安官守則

  1. 責負營區安全
  2. 監督械彈管制
  3. 嚴格水電管制
  4. 檢查就寢人數
  5. 巡視衛兵勤務
  6. 注意可疑人物
  7. 接聽戰情電話
  8. 反應緊急事故

哪來那麼多囉囉嗦嗦的，一律站住口令誰就對了。中華民國的官僚文化，在軍隊裡面更是濃縮精髓盡在其中。那麼多衛哨守則，只用來給長官抽查背誦用，你真的敢落實在穿著有官階軍服的長官身上嗎？

責任編輯：黃郁齡
核稿編輯：翁世航
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