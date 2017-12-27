荷蘭電玩展First Look Festival：一場濃縮全球遊戲動態的荷式派對

文：黃又嘉 Yu-Chia Huang

©黃又嘉攝影 First look Festival主舞台區。（©黃又嘉攝影）

世界各大電玩展，除了玩家耳熟能詳的亞洲的東京電玩展、北美的E3、歐洲的科隆遊戲展（Gamescon）、北歐的Dreamhack，你知道荷蘭也有自己的電玩展First Look Festival嗎？First Look Festival主打荷比盧地區的荷語人士，且光從名稱Festival來看，就知道主辦單位想要把展覽派對化的野心。Festival說到底，也就是把荷蘭人的派對風格，極大化地落實到電玩展裡。

遊戲圈群雄爭霸

在電玩展要幹嘛？當然是理所當然整天打最新款、或最經典的線上遊戲啦！此外，參與Cosplay，看知名YouTuber的場內直播，幸運的話透過各個展攤和大舞台前的好禮大放送，贏得一些可以帶回家珍藏的主題海報和遊戲金鑰，都是電玩展吸引人的菜單。

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©黃又嘉攝影 展中的Cosplayer，主題下為《中土世界：戰爭之影》，上為《新維加斯》。（©黃又嘉攝影）

今年Play Station和法國遊戲開發商Ubisoft算是場內最引人注目的霸主，其著名遊戲如《刺客教條：起源（Assassin’s Creed: Origin）》發行在即，Ubisoft簡直就是將古埃及氛圍搬到當代展位上，在遊戲發行前先讓玩家過過乾癮。

©黃又嘉攝影 Ubisoft《刺客教條：起源》主題遊戲展區。（©黃又嘉攝影）

Play Station以賽車遊戲《Gran Turismo》和其一字排開的賽車遊戲機，氣勢十足，自然贏得不少注目。其四座VR體驗機，也搭上當前火紅的虛擬實境話題，不論遊戲內容的成熟度，嘗鮮的隊伍總是沒有冷卻的趨勢。

©黃又嘉攝影 Play Station展攤。（©黃又嘉攝影）

場內除了遊戲界的霸主暴雪（Blizzard）、Ubisoft、任天堂（Nintendo）外、也不乏小型獨立遊戲開發商，俗稱所謂的Indie Games（Indie指Independent），這些獨立開發商中不時有奮起之秀，優秀者通常點子新穎，即便開發團隊小、成本低，成功者仍能快速抓住玩家胃口，佔據一定的YouTube和遊戲論壇討論篇幅。例如2017年9月發行的Cuphead，就來自獨立開發商，其以30年代懷舊特色的卡通角色設計搭配充滿創意與高難度的打魔王挑戰，深得人心。

©黃又嘉攝影 Xbox Caphead遊戲區。（©黃又嘉攝影）

從線上打往線下

電玩遊戲是有歷史的文化產業之一，因此「經典懷舊」自然是一個重要的主題。活動現場有個小攤位，擺放了多台信號電視（Analog TV），在今天追求數位4K智慧電視（Smart TV）的風潮下，自然顯為老氣。一問之下發現，這個小攤位主打一系列的競速遊戲（Racing Gathering），使用各種關卡遊戲進行計時競賽。攤位小哥用著不是最流利的英語和我興奮解釋道，他們可以競速任何遊戲，使用信號電視的原因是因為某些舊款遊戲，使用信號輸出在時間上不會造成延滯，場內中多得是這種不會放過任何一個小細節的死忠玩家。

©黃又嘉攝影 競速遊戲展攤。（©黃又嘉攝影）

場中最令人驚艷的不只是新穎的VR遊戲機、裝備齊全的競速機、亦非活靈活現的角色扮演cosplayer，而是極度年輕化的族群—大部份十四至三十出頭，小於十歲也有家長陪同或全家出動者—其與展場內不小的消費金額形成了有趣的對比。是甚麼樣的行銷包裝，讓First Look吸引大批中學與大學族群，他們肯花上一整個周末、燒掉好幾天的生活費，進行現場遊戲體驗？

當然獲得前述所有的好處是一回事，但成為一個更大遊戲社群的一員，更是一種不可取代的經驗值。「成為一份子」這件事，更是在線上遊戲社群網站如Twitch的運作模式中展現。First Look亦邀請了許多荷蘭知名YouTuber，在現場直接進行遊戲直播，讓小小的展攤直接成為攝影棚，現場觀眾直接成為一線觀賽者。

©黃又嘉攝影 Live直播區。（©黃又嘉攝影）

全球化的在地體驗

說回這個荷比盧號稱「最大」電玩展，旁觀者數點出荷蘭在地特色有多少呢？除了嘉年華會的節慶氣息、荷語為主玩家和業界人士外，場內荷屬的遊戲開發商卻是了了無幾。除了以「Horizon Zero Dawn」抱走五項荷蘭遊戲大獎（Dutch Game Awards）的Guerrilla（順帶一提Guerrilla並沒有展攤）、和幾個小型的獨立遊戲開發商外，場中人氣值最高者仍非Playstation、Ubisoft等美法遊戲廠商莫屬。不禁令人思考，與其說First Look是個深具荷蘭特色的遊戲展，還不如說它是全球遊戲產業的荷蘭分支。仍然，First Look以其便利的交通位置和零瑯滿目的節目，再次證明了遊戲產業的魅力不減，且會持續燃燒下去。

©黃又嘉攝影 荷蘭遊戲商Guerrilla抱得多項大獎的《Horizon Zero Dawn》（圖片來源：官網）

First Look在今年（2017）歡慶第十周年，在這小小的低地國一個號稱在地的電玩展，其訪客人次也從十年前的1,500人成長到今日的25,000人（資料取自First Look官網）。數字證明了遊戲產業在荷蘭的發展收穫頗豐，至於一片大好的錢景？則就讓看官們摸摸口袋、自行裁決囉。

本文經荷事生非授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航