多益出包，各校迷信英檢畢業門檻大有問題

文：蔡柏宏（略懂英語、教育和傳播的碩士生）

2017年12月24日，各地舉行多益（TOEIC）英檢的考場均傳出聽力音檔內容與考題不符的狀況。主辦方釐清狀況後，才確認這起多益在台舉行以來，最為嚴重的烏龍事件，更緊急宣布取消本次多益測驗。隔日（25日）公告補償方案，有補考、直接退費、補償交通費等措施。而本次考試取消，影響人數約有2.4萬人。

不過，為什麼多益近年會如此熱門，使得這次的事件，引起許多批評？也許能從幾個面向觀察，而顯而易見的原因之一，是長期以來，廣泛認為考試才能檢測能力的社會氛圍。

英檢是門好生意

撇除公司行號與行政部門以英檢成績作為招募人才、升遷或加薪的參考標準，據官方資料統計，去年高達78%的考生年齡在24歲以下，而以學歷而言，具有大專或大專以上學歷者更佔80.7%（多益測驗台灣地區成績統計報告，2017）。此現象已非新鮮事，高中生為了升學、大學生為了畢業門檻、研究生為了參加論文口試，繳了報名費，考幾次試，習以為常。以網路報名多益為例，考一次就要1,540元，甚至明年還即將漲價，可說是一門相當好的生意。既然所費不貲，這次的嚴重出包會引起如此強烈的抨擊，箇中原因也就不難理解了。

畢業門檻是玩假的？

在大專院校，不分系所，以各項英檢成績作為畢業門檻行之有年，也看似合理，但手段與目的之間的關聯性，其實存有不合理的地方。2017年3月，政治大學法律系學生賴怡伶曾提起行政訴訟，指控校方的英語畢業門檻是「玩假的」。以該校而言，各系都開了一門零學分的「外語能力檢定」，但並無實際授課，學生須以校外的英檢考試成績，登錄通過與否。

而無法通過的學生，看似無法畢業，但事實上，這是「假門檻」。新聞中的政大並非特例，在許多學校，繳交未達門檻的成績證明（甚至有些學校還不只要求考一次），就能登記修習補救課程。更因課程要求較為寬鬆，修課同學多半都能過關，未必真能擁有相應的英語能力，不免讓人質疑畢業門檻的存在意義。以另一角度而言，學生如有延畢的需求，即使早已考過英檢，故意不繳交合格的成績，便成了最好的延畢手段。事後，經過政大師生的努力，成功地於教務會議中，以45比9的票數，終於將英語畢業門檻廢除。然而存有不合理畢業門檻的大專院校，仍為數不少；設立了需讓學生自費的門檻，卻另開補救方案的例子，更是不勝枚舉。

仔細觀察各校學則可發現，各校多以「把關學生的英語能力」，作為設立畢業門檻的理由。然而看似美好的說詞，事實上存有很多問題。試問，系所能用必修科目把關學生的核心能力，不通過者當掉，明年再來。為何不能同樣以實際授課來考核學生的英語能力，而需要強制學生在校外花錢考試，考不過再來修補救課程？顯然目的與手段之間，並沒有絕對的關聯，而是針對考核學生能力的便宜行事，把檢驗英語能力的職權「外包」給業者了。

國際化的迷信

各校大多重視國際化，故重視英語能力，便以英語做為唯一的檢測語言，更以幾項報名費不便宜，但受「國際認證」的英檢作為畢業門檻，要求學生都要自費考試。好一點的狀況，學校會提供獎學金作為鼓勵與補助，但多的是花了不少報名費，卻仍考不過門檻的例子。試問，獨尊英語是哪門子的國際化？更有甚者，由於這些英檢廣受各國肯定，許多學校便以「為了學生好」為由，將英檢做為強制性的畢業門檻，不考不行。

同樣的，手段與目的依然沒有直接關聯。學生繳了學雜費，學校卻沒有經費用以設計適當的課程，並考核學生的英語能力？非要以外面的英語檢定做為門檻，強制學生自費參加考試？是否也圖利了辦理各項考試的業者？我並非質疑各項英檢的公信力，甚至相當肯定。但這些英檢受到國際認證，並無法成為許多大專院校強制學生自費報考的充分理由。

彈性的作法，但仍非萬靈丹

以我的大學母校為例，雖同樣設有英語畢業門檻，但相對於許多學校硬性規定「先花錢考試，考不過再補救」，的確稍具彈性。除了英語系，各系在大二或大三，均會開設一門2學分的共同必修，「進階英文」。雖然多數學生會以免費的校內英檢，或直接考校外的英檢辦理抵免，但學生仍有權利選擇直接修此門必修課，取代需要額外付費的英語檢定。而英語系的學生，雖然系所規定不開設「進階英文」，學生必須以檢定抵免這門課程，但校內的免費英檢同樣作為選項之一，已是較具彈性的作法，至少減輕了學生的負擔。不過，即使具有彈性，卻仍未完全解決迷信英檢的問題。

重點不是門檻，是有無鼓勵學好英文的環境與資源

長遠而言，我仍不支持在系所課程之外，硬性加上的語言畢業門檻。設立了這些門檻，除了額外花錢，也影響學生的求學歷程規劃。同時，手段與所欲達成的目的之間，必須有足夠的正當性，不能為了「把關英語能力」，就用畢業門檻綁住學生。試想，設立畢業門檻卻沒有提供實際的課程與資源輔助，學生就算考過了、有了足夠的英語能力，但卻不是學校教出來的，意義何在？

即使大專院校受《大學法》等法規保障，享有學術自由，但仍有過度擴張的嫌疑，因為《學位授予法》中，並無明確規費需要在系所的必選修之外，額外以英檢成績作為能否畢業的依據。學校設有英語畢業門檻，看似把關了學生的英語能力，但自己不開設課程，卻將考核能力的權力拱手讓給校外機關，甚至讓學生自費，同時又在畢業門檻之外，另開了「幾乎不當人」的補修課程，使得門檻成為虛假，花費許多報名費才是真實。加上這些因素，便有值得繼續討論的空間了。

重視英語能力是好事，但許多大專院校獨尊英語，認為設有英檢門檻就是重視國際化的表現，其實相當不合理。而部分學校要求學生「先花錢考試，考不過再修補救課程」，更有圖利業者的嫌疑，也未確實盡到考核學生能力的責任。透過本文，我想傳達的是，重視英語能力是對的，但重點並不在設立很高的英檢門檻，讓學生花錢考試，卻又提供補救措施，使門檻形同虛設，而在於既然希望提升學生的英語能力，就要提供相應的資源，形塑出鼓勵學生學好英文的環境。

最後，再次強調，不是「重視英語能力」不對，而是手段仍有改善空間。期望能早日避免更多大專學生為了畢業才考英文，持續花冤枉錢，英文能力卻未必真正提升的怪象。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九