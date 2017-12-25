【插畫】「全罩式安全帽」跟你想的不一樣

Photo Credit: Cat Pan

我知道這篇會讓很多人中槍我還是要PO，當作學習也不錯呀，以後就不會麻煩到其他店員啦。以下為自己的經驗，部分用詞並非嚴重化而是真的出現率很高。

十個說要買全罩，有九個全罩跟我認為的不一樣，甚至有的只是要買「鏡片」，每天都要思考客人說的「全罩」到底是哪一種。

身為一個安全帽店員不負責統計：

大部分「家長」會告訴小孩這是騎紅黃牌重機才能戴的。

大部分「中老年人」認為頭會斷掉。

大部分「婦人」認為騎短程、慢速、買菜不用戴安全帽，安全帽只是用來防警察的。大部分「高中生大學新生」真的是非常優秀。

大部分「錯誤認知的客人」覺得自己很安全，會出車禍的是別人不是自己。

有部分「女孩子」認為女生戴這個很蠢像智障，妝會花、耳環會勾到、臉會很醜、頭髮會亂、太重。

風中凌亂有比較美嗎？很多男朋友想買全罩給女友，還會被嫌的一無四處。很多客人會跟我說「會死的就會死，戴這麼貴的浪費錢」。還有很多像是「買好的安全帽會被偷」、「我騎車很安全」、「摔車沒這麼倒楣摔到臉」、「安全帽高於1000就是浪費錢」等等。

對了，很多說自己有潔癖的客人安全帽內襯多年沒清潔，女生占多數哦。別再問店員戴全罩被火車撞、大卡車撞會不會有事這種蠢問題。不懂沒有關係我可以教，但不懂裝懂不可取。

有問題就發問，拜託請記得基本禮貌。店員沒有欠你們錢也不會推銷，拜託別再當店員是空氣好嗎？

本文經Cat Pan授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：黃郁齡

核稿編輯：翁世航