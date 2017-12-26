國會助理多低薪？除了勞動部，全台灣都知道立法院違反勞基法

在尋找文獻時無意看到了這篇文章，文內指出：「立法助理雖然頗受各界所看重，但其薪資或待遇，則僅勉可差強人意，每月大約新台幣一萬五千元。 」



這個數字有些驚嚇，於是我查看了一下這篇文章的最後編輯時間，2007年3月19日。2007年7月1日以前法定的基本工資為15,840，在此之後調整為17,280。但15,000和兩個數字相比都更低，如果該文章為真，代表有一段時間國會助理的薪資竟然比基本薪資更低，無論於個人經濟生活或於國家發展的角度來看，都是殊難想像與不能被接受的。

要一群人過著低於基本薪資的生活，再把重要國家政策交給他們，難道不荒謬嗎？

樂觀的來看，至少目前幾乎所有的國會助理在「薪資」上都至少有符合勞基法，比十年前好了許多。但這絕對不代表助理們都過得很爽，助理的勞動權益仍然還有很多不合理的地方。

其他的先不談，這篇就純粹討論薪資，目前立法院編給公費助理的預算上限為四十一萬兩千元，員額上限則為十四人。這代表了在制度上預設了助理拿不到三萬合情合理（412,000除以14等於29,428），實務上拿不到這個數字、時薪制或案件計酬的助理還有多少，又是另一個故事了。



在這一屆的立法院，有兩個法律提案和助理的勞動權益息息相關，一是黃國書委員「立法院公費助理任用條例草案」，明確將國會助理的各項權益法制化，和薪資最直接相關的就是「其薪資比照大法官助理的起薪標準，碩士最少39,841元，博士最少51,346元，大學及大學以下助理，則建議另增設級距。」



另一個比較看似無關但實則重要的是，林為洲委員提案的「就業服務法第五條修正草案」，該草案希望能禁止老闆以「薪資面議」方式招募月薪四萬以下的員工。這個提案的立法目的應是為了減少求職市場上的資訊不對等，講白話點，就是一旦市場上的薪資行情不透明，最容易受害的就是年輕勞工、邊際勞工、議價或蒐集資訊能力較弱的最弱勢勞工。

那跟國會助理有什麼關係呢？因為國會助理的薪資市場和一般企業相比更加不透明、議價能力更是不對等，就算屬於非特別弱勢的勞工，大部分的求職者都有很高的機率在此市場中被「資方」剝削。



在資訊不對等方面，一般的求職者連國會助理的薪資待遇行情都無從得知了，又怎麼能知道資方開出的條件是否合理呢？議價空間部分，國會助理的求職者面對的可是整個國家數一數二的有權勢者，如果你覺得一般的老闆或人資主管的議價能力很強，想想看立法委員議價時會強勢多少。

用一個業界的笑話來解釋：「除了勞動部以外，全台灣都知道立法院違反勞基法。」

最後想和大家聊一個我一直很想推動的修法，就是禁止資方因為員工討論薪資，而對其採取任何的報復作法。雖然我不是勞動法的專家，但就看過的部分資料顯示，國外早已有許多的判例和相關立法了。以美國為例，早在1980年開始就已累積了大量相關的判例，2008年科羅拉多州也通過立法，禁止資方因為員工討論薪資，而對其採取任何的報復作法，但也仍有保留商業機密的但書條款，該項做法更在2014歐巴馬政府的支持下擴展到全國。

這個立法的理由很好理解，要解放只有資方可以知道的資訊，避免因市場資訊不對稱而造成勞方遭剝削，但不好理解的是，在資本主義為核心的美國為何能通過這樣的立法？

要解決資方對這方面的疑慮，就要知道若不公開薪資會影響內部員工的士氣，因為對薪資結構不明而帶來對老闆或同事的猜忌。而薪資透明之後可以讓薪資和工作能力有所連結，這樣的連結如果合理，就能成為基層努力工作的誘因；就算不合理，也能成為公司改善內部管理制度的契機。再加上留有商業機密的但書條款，這就成了勞資雙方皆大歡喜的法案了。我不甚了解美國社會，不清楚有多少美國老闆被這樣的論調說服，但至少我能確定我被說服了。

因此我相信，無論是國會助理權益的法制化、或是讓薪資更加透明，籠罩在國會助理求職市場的霧自然會慢慢散開，更能成為讓立法院撥雲見日變得「不討厭」的重要基石。

國會透明不只是觀察立委在做什麼，更應該看見立委背後的那群人。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航