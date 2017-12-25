立委提案讓一般公司都能放「有薪颱風假」，勞動部：很難一體適用

立法院社會福利及衛生環境委員會今（25）日上午舉行「天災假」納入《勞基法》的公聽會，下午初審通過攸關勞工天災假入法的勞基法部分條文修正草案，因朝野立委及勞動部仍有意見，中國國民黨召委蔣萬安宣布，所有提案保留送朝野協商，預計下會期協商。

颱風假政府都會宣布「停班停課」，為什麼還要把天災假納入《勞基法》？

目前台灣的天災假法源來自《天然災害停止上班及上課作業辦法》和《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》。

《天然災害停止上班及上課作業辦法》明定颱風、土石流、水災、地震等天然災害發生時，「政府各級機關」及「公、私立學校」的放假辦法。雖然這條法律只針對公家機關跟學校，但大多民營公司都會跟進讓勞工停班。

但其中也明定「因業務需要，需輪班、輪值、參與救災或其他特殊職務，必須照常出勤或酌留必要人力，經機關 、學校首長指派出勤者，不適用本辦法之規定。」例如台電搶修人員、台鐵等交通運輸人員，雖然都隸屬於公營機關，但都可能因為這條法條，被排除在法律的保障之外。

此外，作業辦法對於民間公司，也提到，「民間企業之停止上班，依照《勞動基準法》或其他法令規定，由勞資雙方協商處理。」

根據《法律白話文》的解釋，基於勞動安全的考量，勞動部其實已訂定《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》規定，颱風天勞工如果不上班，老闆不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，而且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。簡單來說，這條法律保障勞工，如果因為天災不來上班，公司也不能處罰。

但由於颱風假跟《勞基法》所保障的「有薪假」（比如特休、病假等）不一樣，因此當勞工選擇不來上班，依據民法的規定，老闆也可以不發當天的工資。因此結果就是「勞工可以不上班」，但是「老闆不可以處罰但是可以不給錢」。

《沃草》解釋，除此之外，《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》，在法律位階上，只是行政命令，沒有法律效令、亦無行政處分。再者，該辦法內對於天災時出勤的加班費也沒有硬性規定，不願出勤者僅有「雇主『宜』不扣發工資 」 的勸導性字眼，使得勞工可能在天災時面臨又要冒險出勤，卻又只能領正常工資。

民進黨、國民黨、親民黨7位立委都支持將天災假納入《勞基法》

《三立新聞網》報導，國民黨立委蔣萬安等提案增訂《勞基法》第40條之1，即所謂「天災假」，明定：

當颱風等天災發生時，勞工能停止上班。這讓「天災假」從原本的行政命令，進階到《勞基法》的法律位階。 若事業單位有需要，勞工出勤需要書面約定，並且加倍給薪。這條保障出勤勞工的加班費，也避免口頭的勞資協商沒有憑據。 新增「退避權」，當出勤有發生危險之虞，勞工得停止作業並退避至安全場所。

針對這個增訂提案，立法院今天早上舉行「天災假」公聽會。

（中央社）國民黨召委蔣萬安表示，當初砍勞工七天假是希望全國休假一致，但為何勞工卻必須在天災中出勤無法受法律保障，應讓勞工不須出勤，而對於救災、公用事業及醫護人員等有必要出勤者，可用行業別的除外條款規範，不能當成不立法的藉口。

他說，天災假入法有必要性、迫切性，民進黨立委林靜儀、鍾孔炤、李俊俋、親民黨立委陳怡潔等跨黨派立委共七人，也都提案將天災假入法。

青年勞動九五聯盟理事陳曉雯表示，天災假非假期，是勞工維護生命安全的避難措施，天災發生雖非雇主責任，但卻是需承擔的營運責任。現行相關要點雖明定勞工天災可不出勤，但無任何強制力，在勞資協商中，這些話等於是屁話。

大眾運輸需求 vs. 交通類勞工的放假權

交通部針對公聽會提出的報告指出，考量天災發生時仍有輸運需求，為避免影響公眾利益，建議增訂「天災發生時，交通事業單位雇主認為有繼續工作之必要，得要求勞工出勤工作，但勞工可提出證明免出勤的規定」。

與會的桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋表示，交通部罔顧人命，人命無法進行討價還價，天災假入法有必要性，現行規範都是以出勤為原則，勞工不出勤須提出證明，但天災發生應以不出勤原則來考量。

《中國時報》報導，林佳瑋強調，長榮航空近期才發生晴空亂流，使機組人員受傷，更何況是颱風天出勤呢？即使飛機在機場落地後，仍有其他因素，如風速、氣候條件的限制，空橋無法搭上，旅客就算平安抵達桃園機場，也完全無法走出來。

林佳瑋還說，不要覺得放給勞資協商就是解決方式，此前華航三名空服會幹部因主持記者會，不是對華航公司抗議，而是對交通部政策提出質疑後，就面臨懲處及解雇的問題，即使勞動部裁決這是一個違法且打壓工會的行為，但華航仍執意要做，如此之下，勞資協商何以有執行的可能性。

對此，交通部人事處蔡英良表示，交通事業所服務的範圍很大，大部分涉及民生。天然災害發生時，若停止出勤是否影響到公共利益，這部分需要思考。固然勞工同仁的心聲很重要，但站在整個大眾運輸立場上，是否還有思考空間？

林佳瑋回應，交通部不光是航空業、客運業等產業，但可發現交通部的思考，經常是從資方思考，比對勞工安全思考重視，難道只有航空公司的需求是需求？而這些從業人員不是需要討論的點嗎？

她強調，最近《勞基法》還在修正，草案尚未通過，交通部就對外宣布支持鬆綁七休一，理由也是「疏運需求」，她不敢相信，為何疏運需求可以被如此無限上綱到這種程度？

勞動部：行業那麼多種，停班時間不能一體適用

勞動部次長蘇麗瓊則表示，勞動部在11月曾對此召開過兩場公聽會，邀請產官學界代表，雖達成勞工安全保障為前提的共識，但對於天災假是否入法，仍意見分歧，為求法律的周延性，勞動部建議仍需審慎研議，也將持續聽取各界意見，凝聚共識。

《三立新聞網》報導，勞動部認為民間行業類型多元，尤以民生攸關的電、水、交通、醫院等行業無法在宣布停班時停止作業，且停班開始及結束時間也難以一體適用，因此希望「天災假」入法可以再審慎一點，避免執行上的困擾。

此話一出，引來蔣萬安痛斥，《勞基法》再修法提高加班總數上限也是入法「一體適用」，現在討論天災假卻說無法一體適用，「勞動部立場非常矛盾與錯亂，更重要是，勞動部站在勞工立場就應贊成入法。」

但民進黨立委鍾孔紹則說，天災風險不可歸責於雇主，但若入法後就會有罰則問題，恐怕入法有些困難；且退避權是否納入《勞基法》，鍾認為還是回歸《職業安全衛生法》較為適宜。因此朝野立委尚無共識，全案通過初審，保留送交朝野協商。

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核稿編輯：楊之瑜