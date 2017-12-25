雖然文學家余光中的生平充滿爭議，更有評論指其詩高於品，但一代文學巨匠的文字造詣超群，少有置疑。

余光中說：「科技是忙出來的，文化是閒出來的。」

很多家長叫老師教英文，要針對學校的題型。他們總是擔心，小孩沒有時間給浪費，分數要緊，學習必須對點，常抱有「操練勝於浸淫」的觀念。

但是，語文的本質，終歸是文化，剝離文化的學習和與生活和浸淫的操練，是行不通的。

小時候我的中文比英文好，因喜愛閱讀，母親為我訂閱木棉樹，我偶爾會寫新詩投稿，得知投稿獲刊登，不知多歡喜。有人說，寫詩，學校考試不考。對，學校的確不考寫詩，但我對語文的興趣和欣賞就是這樣慢慢培養出來的了。

小孩漫無目的讀讀寫寫，看似像不務正業，但「漫無目的」，正是浸淫的本質。

正如你要小孩看星球大戰學英語，也不可能叫他略過不看（bypass）沒有對白的劍擊和戰役場面，提高知識濃度，同時換來的是扼殺幻想和投入度。

無意鼓勵二元對立，補充練習確實能針對特定主題，放大每個課題的注意點，有時能充當理解過程中的催化劑。但坊間很多補充練習，連我作為對語文興趣極濃的語文老師都覺得沉悶無比，更可況椅子也坐不穩的小孩呢？

你有沒有認識小朋友因為補充練習而愛上學習呢？補充練習，可以充當學習上的補充劑，但絕不能將補充劑當成學習的主食。利用戲劇也好、書籍也好、音樂也好、交談也好，從生活著手培養對學習的興趣，才能真正贏在終點。

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